Triển khai Nextcloud chỉ với một cú nhấp chuột.
Bộ ứng dụng năng suất tự lưu trữ với tính năng đồng bộ hóa tệp, chỉnh sửa cộng tác, lịch và cuộc gọi video — dữ liệu của bạn, hạ tầng của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Nextcloud
Nextcloud là một nền tảng năng suất mã nguồn mở toàn diện thay thế Google Workspace và Dropbox với tính năng đồng bộ hóa tệp, chỉnh sửa tài liệu theo thời gian thực, lịch, danh bạ, hội nghị truyền hình và nhiều hơn nữa. Với các ứng dụng dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động trên mọi nền tảng, nó tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc hàng ngày đồng thời giữ tất cả dữ liệu trên máy chủ của riêng bạn.
Tự host Nextcloud trên VPS của bạn loại bỏ phí đăng ký theo người dùng, loại bỏ giới hạn lưu trữ do các nhà cung cấp dịch vụ đám mây áp đặt, và cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn nơi lưu trữ các tệp và thông tin liên lạc nhạy cảm — điều này rất quan trọng đối với các nhóm có yêu cầu tuân thủ hoặc lo ngại về quyền riêng tư.
Các tính năng chính của Nextcloud
Đồng bộ và chia sẻ tệp
Đồng bộ tệp trên tất cả các thiết bị của bạn với ứng dụng máy tính để bàn và di động, đồng thời chia sẻ với đồng nghiệp hoặc khách hàng bằng các liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu và có thời hạn.
Chỉnh sửa tài liệu cộng tác
Chỉnh sửa tài liệu, bảng tính và bản trình bày trong thời gian thực với tích hợp OnlyOffice hoặc Collabora — không cần đăng ký Microsoft 365.
Lịch và Danh bạ
Quản lý lịch và danh bạ với sự hỗ trợ đầy đủ của CalDAV/CardDAV, đồng bộ hóa nguyên bản với các ứng dụng khách iOS, Android, macOS và Windows.
Gọi video và Trò chuyện
Nextcloud Talk cung cấp các cuộc gọi video được mã hóa đầu cuối và nhắn tin nhóm trực tiếp bên trong phiên bản Nextcloud của bạn, không yêu cầu dịch vụ bên thứ ba.
Hệ sinh thái ứng dụng
Mở rộng chức năng với hơn 300 ứng dụng từ Nextcloud App Store, bao gồm mọi thứ từ e-mail đến quản lý dự án và mã hóa đầu cuối.
Tại sao lại chạy Nextcloud trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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