Nextcloud là một nền tảng năng suất mã nguồn mở toàn diện thay thế Google Workspace và Dropbox với tính năng đồng bộ hóa tệp, chỉnh sửa tài liệu theo thời gian thực, lịch, danh bạ, hội nghị truyền hình và nhiều hơn nữa. Với các ứng dụng dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động trên mọi nền tảng, nó tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc hàng ngày đồng thời giữ tất cả dữ liệu trên máy chủ của riêng bạn.

Tự host Nextcloud trên VPS của bạn loại bỏ phí đăng ký theo người dùng, loại bỏ giới hạn lưu trữ do các nhà cung cấp dịch vụ đám mây áp đặt, và cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn nơi lưu trữ các tệp và thông tin liên lạc nhạy cảm — điều này rất quan trọng đối với các nhóm có yêu cầu tuân thủ hoặc lo ngại về quyền riêng tư.