Triển khai Apache JSPWiki với cài đặt chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Công cụ wiki dựa trên Java mạnh mẽ với tính năng quản lý phiên bản tích hợp, tệp đính kèm, plugin và kiểm soát truy cập được hỗ trợ bởi JAAS.
Chọn gói VPS cho Apache JSPWiki
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache JSPWiki
Apache JSPWiki là một công cụ wiki giàu tính năng, dựa trên Java, được duy trì như một dự án Apache cấp cao nhất. Các trang được lưu trữ dưới dạng tệp văn bản thuần túy với lịch sử phiên bản đầy đủ, trong khi các tệp đính kèm, mẫu trang và một thư viện lớn các plugin đi kèm làm cho nó phù hợp với các trung tâm tài liệu, cơ sở tri thức và các trang cộng tác nội bộ, nơi sự ổn định và tuổi thọ quan trọng hơn việc chạy theo xu hướng.
Tự host JSPWiki trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một wiki được cấp phép Apache, chạy hoàn toàn trên Tomcat container của riêng bạn, không có phụ thuộc SaaS, không có giá theo từng chỗ ngồi và xác thực dựa trên JAAS mà bạn có thể tích hợp với identity stack của riêng mình. Mọi thứ từ các trang wiki đến tệp đính kèm đều nằm trên một persistent volume duy nhất, giúp việc sao lưu và di chuyển trở nên đơn giản.
Các tính năng chính của Apache JSPWiki
Lịch sử phiên bản trang
Mọi chỉnh sửa đều được VersioningFileProvider ghi lại để bạn có thể so sánh các phiên bản và khôi phục các thay đổi không mong muốn bất cứ lúc nào.
Tệp đính kèm và phương tiện truyền thông
Tải lên hình ảnh, tài liệu và các tệp khác trực tiếp lên các trang với nhà cung cấp tệp đính kèm tích hợp sẵn, lưu trữ mọi thứ trên ổ đĩa VPS của bạn.
JAAS access control
Quyền truy cập trang và nhóm chi tiết được thực thi thông qua Java Authentication and Authorization Service, với các backend mở rộng cho LDAP hoặc các realm tùy chỉnh.
Thư viện Plugin và mẫu
Mở rộng các trang với các plugin đi kèm cho mục lục, tìm kiếm, RSS và nội dung động, hoặc thiết kế lại wiki với các mẫu trang dựa trên JSP.
Cú pháp đánh dấu Apache
Viết nội dung trong định dạng JSPWiki gọn nhẹ với các macro, liên kết giữa các wiki và xem trước trực tiếp trong khi chỉnh sửa.
Tại sao lại chạy Apache JSPWiki trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.