Apache JSPWiki là một công cụ wiki giàu tính năng, dựa trên Java, được duy trì như một dự án Apache cấp cao nhất. Các trang được lưu trữ dưới dạng tệp văn bản thuần túy với lịch sử phiên bản đầy đủ, trong khi các tệp đính kèm, mẫu trang và một thư viện lớn các plugin đi kèm làm cho nó phù hợp với các trung tâm tài liệu, cơ sở tri thức và các trang cộng tác nội bộ, nơi sự ổn định và tuổi thọ quan trọng hơn việc chạy theo xu hướng.

Tự host JSPWiki trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một wiki được cấp phép Apache, chạy hoàn toàn trên Tomcat container của riêng bạn, không có phụ thuộc SaaS, không có giá theo từng chỗ ngồi và xác thực dựa trên JAAS mà bạn có thể tích hợp với identity stack của riêng mình. Mọi thứ từ các trang wiki đến tệp đính kèm đều nằm trên một persistent volume duy nhất, giúp việc sao lưu và di chuyển trở nên đơn giản.