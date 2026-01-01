Giảm giá lên đến 69% cho Apache JSPWiki

Triển khai Apache JSPWiki với cài đặt chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Công cụ wiki dựa trên Java mạnh mẽ với tính năng quản lý phiên bản tích hợp, tệp đính kèm, plugin và kiểm soát truy cập được hỗ trợ bởi JAAS.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Apache JSPWiki với cài đặt chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Apache JSPWiki

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apache JSPWiki

Apache JSPWiki là một công cụ wiki giàu tính năng, dựa trên Java, được duy trì như một dự án Apache cấp cao nhất. Các trang được lưu trữ dưới dạng tệp văn bản thuần túy với lịch sử phiên bản đầy đủ, trong khi các tệp đính kèm, mẫu trang và một thư viện lớn các plugin đi kèm làm cho nó phù hợp với các trung tâm tài liệu, cơ sở tri thức và các trang cộng tác nội bộ, nơi sự ổn định và tuổi thọ quan trọng hơn việc chạy theo xu hướng.

Tự host JSPWiki trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một wiki được cấp phép Apache, chạy hoàn toàn trên Tomcat container của riêng bạn, không có phụ thuộc SaaS, không có giá theo từng chỗ ngồi và xác thực dựa trên JAAS mà bạn có thể tích hợp với identity stack của riêng mình. Mọi thứ từ các trang wiki đến tệp đính kèm đều nằm trên một persistent volume duy nhất, giúp việc sao lưu và di chuyển trở nên đơn giản.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apache JSPWiki

Lịch sử phiên bản trang

Mọi chỉnh sửa đều được VersioningFileProvider ghi lại để bạn có thể so sánh các phiên bản và khôi phục các thay đổi không mong muốn bất cứ lúc nào.

Tệp đính kèm và phương tiện truyền thông

Tải lên hình ảnh, tài liệu và các tệp khác trực tiếp lên các trang với nhà cung cấp tệp đính kèm tích hợp sẵn, lưu trữ mọi thứ trên ổ đĩa VPS của bạn.

JAAS access control

Quyền truy cập trang và nhóm chi tiết được thực thi thông qua Java Authentication and Authorization Service, với các backend mở rộng cho LDAP hoặc các realm tùy chỉnh.

Thư viện Plugin và mẫu

Mở rộng các trang với các plugin đi kèm cho mục lục, tìm kiếm, RSS và nội dung động, hoặc thiết kế lại wiki với các mẫu trang dựa trên JSP.

Cú pháp đánh dấu Apache

Viết nội dung trong định dạng JSPWiki gọn nhẹ với các macro, liên kết giữa các wiki và xem trước trực tiếp trong khi chỉnh sửa.

Tại sao lại chạy Apache JSPWiki trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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