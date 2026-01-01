Otter Wiki là một wiki tự host nhẹ, lưu trữ tất cả các trang trong kho lưu trữ Git và dữ liệu người dùng trong SQLite — không yêu cầu dịch vụ cơ sở dữ liệu riêng biệt. Được viết bằng Python với giao diện Bootstrap gọn gàng, nó hỗ trợ chỉnh sửa Markdown, tệp đính kèm và lịch sử sửa đổi trang đầy đủ được hỗ trợ bởi các commit Git.

Việc tự host trên VPS của bạn giúp giữ tất cả nội dung wiki dưới sự kiểm soát của bạn, với các quy tắc truy cập chi tiết có thể hạn chế quyền đọc và chỉnh sửa chỉ dành cho người dùng đã đăng ký hoặc được quản trị viên phê duyệt. Thiết kế một container có nghĩa là không cần cung cấp gì thêm ngoài một volume được đặt tên và chính container đó.