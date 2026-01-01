Cài đặt Otter Wiki chỉ với một cú nhấp chuột.
Wiki tự host tối giản với lịch sử trang được Git hỗ trợ, chỉnh sửa Markdown và kiểm soát quyền truy cập người dùng trong một container duy nhất.
Chọn gói VPS cho An Otter Wiki
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với An Otter Wiki
Otter Wiki là một wiki tự host nhẹ, lưu trữ tất cả các trang trong kho lưu trữ Git và dữ liệu người dùng trong SQLite — không yêu cầu dịch vụ cơ sở dữ liệu riêng biệt. Được viết bằng Python với giao diện Bootstrap gọn gàng, nó hỗ trợ chỉnh sửa Markdown, tệp đính kèm và lịch sử sửa đổi trang đầy đủ được hỗ trợ bởi các commit Git.
Việc tự host trên VPS của bạn giúp giữ tất cả nội dung wiki dưới sự kiểm soát của bạn, với các quy tắc truy cập chi tiết có thể hạn chế quyền đọc và chỉnh sửa chỉ dành cho người dùng đã đăng ký hoặc được quản trị viên phê duyệt. Thiết kế một container có nghĩa là không cần cung cấp gì thêm ngoài một volume được đặt tên và chính container đó.
Các tính năng chính của An Otter Wiki
Lịch sử Git
Mỗi lần chỉnh sửa trang tự động là một Git commit, cung cấp cho bạn một lịch sử sửa đổi đầy đủ mà bạn có thể duyệt, diff và hoàn nguyên thông qua web interface.
Chỉnh sửa Markdown
Viết và chỉnh sửa trang bằng Markdown với trình chỉnh sửa xem trước trực tiếp — không có định dạng độc quyền hoặc khóa văn bản đa dạng thức dưới bất kỳ hình thức nào.
Kiểm soát truy cập
Quyền đọc, ghi và đính kèm được cấu hình độc lập cho khách truy cập ẩn danh, người dùng đã đăng ký và người dùng được quản trị viên phê duyệt.
Tệp đính kèm
Tải lên và nhúng hình ảnh và tệp trực tiếp vào các trang wiki, được lưu trữ cùng với nội dung trang trong ổ đĩa dữ liệu cố định.
Quản lý người dùng
Tính năng đăng ký tích hợp sẵn với xác nhận email tùy chọn và quy trình phê duyệt của quản trị viên giúp kiểm soát hoàn toàn những ai có thể đóng góp.
Tại sao lại chạy An Otter Wiki trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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