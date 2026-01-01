Triển khai Lychee chỉ với một nhấp cài đặt.
Nền tảng quản lý ảnh tự host với khả năng tổ chức album, kiểm soát chia sẻ và duyệt ảnh dựa trên siêu dữ liệu, được xây dựng dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Lychee
Lychee là một hệ thống quản lý ảnh open-source tinh tế, biến bất kỳ thư mục hình ảnh nào thành một thư viện trực tuyến được trình bày đẹp mắt. Nó lập chỉ mục metadata EXIF và IPTC, tạo hình thu nhỏ responsive, sắp xếp ảnh vào các album lồng nhau và cung cấp tính năng chia sẻ công khai, được bảo vệ bằng mật khẩu và riêng tư cho từng album hoặc ảnh đơn lẻ — tất cả đều được hỗ trợ bởi giao diện web gọn gàng, thân thiện với thiết bị di động.
Tự host Lychee trên VPS của bạn giúp giữ các bản gốc độ phân giải đầy đủ, dữ liệu vị trí và lịch sử xem trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì giao cho một nền tảng ảnh của bên thứ ba. Ứng dụng này hỗ trợ MySQL, MariaDB, PostgreSQL hoặc SQLite làm backend và tích hợp gọn gàng với object storage, LDAP và các nhà cung cấp OAuth — khiến nó phù hợp như nhau cho một kho lưu trữ ảnh cá nhân hoặc một thư viện chia sẻ cho nhóm nhỏ.
Các tính năng chính của Lychee
Hệ thống phân cấp album lồng nhau
Sắp xếp ảnh vào album và album con với khả năng sắp xếp lại bằng kéo và thả, chọn ảnh bìa và kiểm soát chia sẻ cho từng album.
EXIF và IPTC metadata
Tự động trích xuất các thẻ máy ảnh, ống kính, phơi sáng, GPS và IPTC để các album có thể tìm kiếm và lọc được theo thân máy ảnh, tiêu cự hoặc vị trí.
Kiểm soát chia sẻ chi tiết
Đặt album ở chế độ công khai, được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc chỉ dành cho người được mời, và tạo liên kết chia sẻ cho từng album hoặc từng ảnh mà không làm lộ phần còn lại của thư viện của bạn.
Hỗ trợ RAW và HEIC
Xử lý nguyên bản các định dạng RAW và HEIC cùng với JPEG, PNG và video — Lychee chuyển mã cho web trong khi vẫn giữ nguyên tệp gốc.
Đăng nhập OAuth và LDAP
Kết nối với các nhà cung cấp danh tính hiện có bao gồm Google, GitHub và bất kỳ thư mục LDAP nào để những người đóng góp đăng nhập bằng thông tin đăng nhập mà họ đã có.
Object storage backend
Tùy chọn lưu trữ ảnh trên bộ lưu trữ đối tượng tương thích S3 để mở rộng thư viện của bạn vượt ra ngoài ổ đĩa cục bộ trong khi vẫn giữ nguyên UX.
Tại sao lại chạy Lychee trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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