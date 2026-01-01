Lychee là một hệ thống quản lý ảnh open-source tinh tế, biến bất kỳ thư mục hình ảnh nào thành một thư viện trực tuyến được trình bày đẹp mắt. Nó lập chỉ mục metadata EXIF và IPTC, tạo hình thu nhỏ responsive, sắp xếp ảnh vào các album lồng nhau và cung cấp tính năng chia sẻ công khai, được bảo vệ bằng mật khẩu và riêng tư cho từng album hoặc ảnh đơn lẻ — tất cả đều được hỗ trợ bởi giao diện web gọn gàng, thân thiện với thiết bị di động.

Tự host Lychee trên VPS của bạn giúp giữ các bản gốc độ phân giải đầy đủ, dữ liệu vị trí và lịch sử xem trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì giao cho một nền tảng ảnh của bên thứ ba. Ứng dụng này hỗ trợ MySQL, MariaDB, PostgreSQL hoặc SQLite làm backend và tích hợp gọn gàng với object storage, LDAP và các nhà cung cấp OAuth — khiến nó phù hợp như nhau cho một kho lưu trữ ảnh cá nhân hoặc một thư viện chia sẻ cho nhóm nhỏ.