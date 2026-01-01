Airsonic Advanced là một nhánh (fork) được cộng đồng duy trì và phát triển tích cực của Airsonic — bản thân nó là một nhánh miễn phí của Subsonic — tập trung vào việc truyền phát ổn định các thư viện nhạc cá nhân lớn. Nó chuyển mã ngay lập tức để phù hợp với mọi thiết bị hoặc băng thông, lập chỉ mục các thư viện dựa trên ID3 và thư mục, và đi kèm với một trình phát web gọn gàng cùng với REST API tương thích với Subsonic được hỗ trợ bởi hàng chục ứng dụng di động và máy tính để bàn.

Tự host Airsonic Advanced trên VPS của bạn giúp giữ bộ sưu tập nhạc, lịch sử nghe và danh sách phát của bạn trên phần cứng mà bạn kiểm soát — không giới hạn thiết bị, không phí đăng ký và không bị dịch vụ truyền phát theo dõi.