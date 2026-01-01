Triển khai Airsonic Advanced với 1 nhấp.
Máy chủ truyền phát đa phương tiện tự lưu trữ cho bộ sưu tập nhạc cá nhân của bạn, có thể truy cập từ mọi thiết bị.
Chọn gói VPS cho Airsonic Advanced
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Airsonic Advanced
Airsonic Advanced là một nhánh (fork) được cộng đồng duy trì và phát triển tích cực của Airsonic — bản thân nó là một nhánh miễn phí của Subsonic — tập trung vào việc truyền phát ổn định các thư viện nhạc cá nhân lớn. Nó chuyển mã ngay lập tức để phù hợp với mọi thiết bị hoặc băng thông, lập chỉ mục các thư viện dựa trên ID3 và thư mục, và đi kèm với một trình phát web gọn gàng cùng với REST API tương thích với Subsonic được hỗ trợ bởi hàng chục ứng dụng di động và máy tính để bàn.
Tự host Airsonic Advanced trên VPS của bạn giúp giữ bộ sưu tập nhạc, lịch sử nghe và danh sách phát của bạn trên phần cứng mà bạn kiểm soát — không giới hạn thiết bị, không phí đăng ký và không bị dịch vụ truyền phát theo dõi.
Các tính năng chính của Airsonic Advanced
Transcoding tức thời
Phát trực tuyến đến bất kỳ máy khách nào ở tốc độ bit phù hợp, để một thư viện duy nhất phục vụ máy tính để bàn, điện thoại và các kết nối di động chậm mà không cần mã hóa lại tệp.
API tương thích Subsonic
Hoạt động với toàn bộ hệ sinh thái của các ứng dụng khách Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic, và nhiều ứng dụng khác — trên iOS, Android và máy tính để bàn.
Thư viện đa người dùng
Tài khoản cá nhân với danh sách phát riêng, xếp hạng và tính năng scrobbling của last.fm cho phép các hộ gia đình chia sẻ một máy chủ mà không làm lẫn lộn lịch sử.
Đăng ký Podcast
Đăng ký nguồn cấp podcast trực tiếp trong Airsonic, với tính năng tự động tải xuống các tập cùng với thư viện nhạc của bạn.
Internet radio và jukebox
Truyền phát các đài radio internet và sử dụng jukebox đa người chơi để đẩy âm thanh đến nhiều loa cùng một lúc.
Tại sao lại chạy Airsonic Advanced trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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