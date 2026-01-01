AllTube Download là một web application tự host tích hợp youtube-dl vào một giao diện trực quan dựa trên browser, cho phép bất kỳ ai tải xuống hoặc stream video từ hơn một nghìn hosting platform mà không cần cài đặt phần mềm cục bộ. Không giống như các browser extension bị lỗi khi có cập nhật platform, AllTube chạy tập trung trên server của bạn để mọi thiết bị trong network của bạn có thể sử dụng nó thông qua bất kỳ browser nào.

Việc tự host AllTube giúp giữ riêng tư hoạt động tải xuống của bạn, tránh các thực tiễn ghi nhật ký dữ liệu của các dịch vụ tải xuống của bên thứ ba và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các định dạng được hỗ trợ, mức chất lượng và cấu hình trang web. Bạn cũng có thể lên lịch tải xuống hàng loạt và truy cập metadata video theo chương trình thông qua JSON API tích hợp sẵn.