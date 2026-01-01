Triển khai AllTube với cài đặt một nhấp.
Giao diện nền web để tải xuống video từ YouTube và hơn 1000 nền tảng khác mà không cần công cụ dòng lệnh.
Chọn gói VPS cho AllTube
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với AllTube
AllTube Download là một web application tự host tích hợp youtube-dl vào một giao diện trực quan dựa trên browser, cho phép bất kỳ ai tải xuống hoặc stream video từ hơn một nghìn hosting platform mà không cần cài đặt phần mềm cục bộ. Không giống như các browser extension bị lỗi khi có cập nhật platform, AllTube chạy tập trung trên server của bạn để mọi thiết bị trong network của bạn có thể sử dụng nó thông qua bất kỳ browser nào.
Việc tự host AllTube giúp giữ riêng tư hoạt động tải xuống của bạn, tránh các thực tiễn ghi nhật ký dữ liệu của các dịch vụ tải xuống của bên thứ ba và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các định dạng được hỗ trợ, mức chất lượng và cấu hình trang web. Bạn cũng có thể lên lịch tải xuống hàng loạt và truy cập metadata video theo chương trình thông qua JSON API tích hợp sẵn.
Các tính năng chính của AllTube
1000+ Nền tảng Hỗ trợ
Tải video từ YouTube, Vimeo và hàng trăm trang web hosting khác sử dụng cùng một giao diện thống nhất, mà không cần thiết lập riêng cho từng nền tảng.
Chuyển đổi định dạng
Chuyển đổi video đã tải xuống sang định dạng và mức chất lượng bạn muốn mà không cần cài đặt thêm công cụ nào trên thiết bị của bạn.
Phát trực tuyến trong trình duyệt
Xem trước video trực tiếp trên giao diện web trước khi tải xuống, để bạn có thể xác nhận chất lượng và nội dung trước khi sử dụng dung lượng lưu trữ.
Lossless Remuxing
Thay đổi định dạng vùng chứa mà không cần mã hóa lại, giữ nguyên chất lượng video và âm thanh gốc đồng thời giúp các tệp tương thích với trình phát của bạn.
Truy cập API JSON
Truy xuất siêu dữ liệu video chi tiết và tự động hóa việc tải xuống theo chương trình, cho phép các quy trình làm việc lưu trữ theo lịch trình mà không cần can thiệp thủ công.
Tại sao lại chạy AllTube trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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