Triển khai Immich với một nhấp cài đặt.
Quản lý ảnh và video tự lưu trữ hiệu suất cao với khả năng tổ chức được hỗ trợ bởi AI và sao lưu di động.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Immich
Immich là một giải pháp thay thế hiện đại, tự lưu trữ cho Google Photos và iCloud, được xây dựng để đạt tốc độ cao và được hỗ trợ bởi machine learning. Nó cung cấp nhận diện khuôn mặt, phát hiện đối tượng, tìm kiếm thông minh và sao lưu di động tự động từ các ứng dụng iOS và Android — tất cả đều chạy trên infrastructure của riêng bạn.
Việc tự lưu trữ Immich giúp giữ cho những kỷ niệm cá nhân và ảnh gia đình của bạn hoàn toàn không nằm trên các máy chủ của bên thứ ba. Bạn giữ toàn quyền kiểm soát việc lưu trữ, quyền truy cập và chia sẻ, không có phí đăng ký và không có rủi ro ngừng dịch vụ. Triển khai này bao gồm application server, dịch vụ machine learning, PostgreSQL với vector extension và Redis.
Các tính năng chính của Immich
Tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI
Học máy cho phép nhận diện khuôn mặt, phát hiện đối tượng và tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên trên toàn bộ thư viện ảnh của bạn.
Sao lưu di động tự động
Ứng dụng iOS và Android tự động sao lưu ảnh và video trong nền, giúp thư viện của bạn luôn được cập nhật.
Hỗ trợ RAW và 4K
Hỗ trợ định dạng ảnh RAW, video 4K và ảnh động với việc bảo toàn đầy đủ siêu dữ liệu cho quy trình làm việc chuyên nghiệp.
Thư viện đa người dùng
Mỗi người dùng có thư viện riêng tư của mình với tùy chọn chia sẻ album và bộ sưu tập đối tác một cách chọn lọc.
Chế độ xem Bản đồ và Dòng thời gian
Duyệt ảnh theo ngày trên dòng thời gian hoặc theo vị trí trên bản đồ bằng cách sử dụng siêu dữ liệu GPS được nhúng từ máy ảnh và điện thoại của bạn.
Tại sao lại chạy Immich trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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