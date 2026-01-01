Immich là một giải pháp thay thế hiện đại, tự lưu trữ cho Google Photos và iCloud, được xây dựng để đạt tốc độ cao và được hỗ trợ bởi machine learning. Nó cung cấp nhận diện khuôn mặt, phát hiện đối tượng, tìm kiếm thông minh và sao lưu di động tự động từ các ứng dụng iOS và Android — tất cả đều chạy trên infrastructure của riêng bạn.

Việc tự lưu trữ Immich giúp giữ cho những kỷ niệm cá nhân và ảnh gia đình của bạn hoàn toàn không nằm trên các máy chủ của bên thứ ba. Bạn giữ toàn quyền kiểm soát việc lưu trữ, quyền truy cập và chia sẻ, không có phí đăng ký và không có rủi ro ngừng dịch vụ. Triển khai này bao gồm application server, dịch vụ machine learning, PostgreSQL với vector extension và Redis.