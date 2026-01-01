Ampache là một nền tảng phát trực tuyến phương tiện tự lưu trữ, biến các bộ sưu tập nhạc và video cá nhân thành một dịch vụ riêng tư có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet. Được phát hành lần đầu vào năm 2001 và liên tục được duy trì theo giấy phép AGPL, nó cung cấp hỗ trợ đa người dùng, danh sách phát thông minh, chuyển mã tức thì và khả năng tương thích Subsonic API để hỗ trợ nhiều loại ứng dụng khách trên các ứng dụng di động, trình phát máy tính để bàn và hệ thống tự động hóa gia đình.

Không giống như các dịch vụ phát trực tuyến thương mại, Ampache không lưu trữ dữ liệu nghe với bên thứ ba, không áp đặt phí đăng ký và không giới hạn kích thước thư viện. Tự lưu trữ mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu âm nhạc của mình và đảm bảo bộ sưu tập của bạn vẫn có thể truy cập được bất kể những thay đổi về cấp phép nền tảng hay việc ngừng dịch vụ.