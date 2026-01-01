Triển khai Ampache với một nhấp chuột.
Máy chủ phát trực tuyến nhạc và video mã nguồn mở biến bộ sưu tập phương tiện cá nhân của bạn thành một dịch vụ phát trực tuyến riêng tư.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Ampache
Ampache là một nền tảng phát trực tuyến phương tiện tự lưu trữ, biến các bộ sưu tập nhạc và video cá nhân thành một dịch vụ riêng tư có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet. Được phát hành lần đầu vào năm 2001 và liên tục được duy trì theo giấy phép AGPL, nó cung cấp hỗ trợ đa người dùng, danh sách phát thông minh, chuyển mã tức thì và khả năng tương thích Subsonic API để hỗ trợ nhiều loại ứng dụng khách trên các ứng dụng di động, trình phát máy tính để bàn và hệ thống tự động hóa gia đình.
Không giống như các dịch vụ phát trực tuyến thương mại, Ampache không lưu trữ dữ liệu nghe với bên thứ ba, không áp đặt phí đăng ký và không giới hạn kích thước thư viện. Tự lưu trữ mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu âm nhạc của mình và đảm bảo bộ sưu tập của bạn vẫn có thể truy cập được bất kể những thay đổi về cấp phép nền tảng hay việc ngừng dịch vụ.
Các tính năng chính của Ampache
Transcoding tức thì
Tự động chuyển đổi tệp FLAC không mất dữ liệu sang bitrate thân thiện với thiết bị di động theo thời gian thực, để bạn có thể phát trực tuyến âm thanh chất lượng cao trên mạng di động mà không cần lưu trữ các bản sao nén trùng lặp.
Danh sách phát thông minh
Tạo danh sách phát tự động điền dựa trên thể loại, xếp hạng, số lượt phát hoặc tiêu chí tùy chỉnh, tái tạo trải nghiệm khám phá của các dịch vụ phát trực tuyến ngay trong thư viện của bạn.
Hỗ trợ nhiều người dùng
Tạo tài khoản riêng cho các thành viên gia đình hoặc cộng tác viên, mỗi tài khoản có lịch sử nghe, danh sách phát và cấp độ quyền riêng biệt, mà không trùng lặp các tệp phương tiện.
Subsonic API Tương thích
Kết nối bất kỳ ứng dụng di động hoặc máy khách máy tính để bàn tương thích Subsonic nào với phiên bản Ampache của bạn, cho phép bạn truy cập từ hầu hết mọi thiết bị mà không bị giới hạn vào một giao diện duy nhất.
Podcasts và Radio
Nghe các đài phát thanh internet trực tuyến và đăng ký podcast cùng với thư viện nhạc của bạn, biến Ampache thành một điểm đến duy nhất cho tất cả nội dung âm thanh.
Tại sao lại chạy Ampache trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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