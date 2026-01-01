Cài đặt RAGflow chỉ với một cú nhấp chuột.
Công cụ RAG cấp độ sản xuất với khả năng phân tích tài liệu chuyên sâu, truy xuất biểu đồ tri thức và hỗ trợ đa LLM.
Chọn gói VPS cho RAGflow
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với RAGflow
RAGflow là một công cụ tạo sinh tăng cường truy xuất (RAG engine) sẵn sàng cho sản xuất, được xây dựng dựa trên khả năng hiểu tài liệu sâu sắc. Không giống như các triển khai RAG cơ bản coi tài liệu là văn bản thuần túy, RAGflow thực hiện phân tích cú pháp nhận biết bố cục của các tệp PDF, bảng tính, bản trình bày và hình ảnh để bảo toàn ý nghĩa của bảng, hình và nội dung có cấu trúc trước khi lập chỉ mục.
Tự lưu trữ RAGflow trên VPS của riêng bạn giúp tài liệu của bạn riêng tư và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các nhà cung cấp LLM, chiến lược phân đoạn và quy trình truy xuất. Đồ thị tri thức và các backend GraphRAG tích hợp sẵn mở khóa khả năng suy luận liên tài liệu mà tìm kiếm vector phẳng không thể sánh được.
Các tính năng chính của RAGflow
Phân tích tài liệu chuyên sâu
Trích xuất nhận biết bố cục xử lý các tệp PDF, tệp Word, bảng tính và hình ảnh được quét — bảo toàn bảng, hình ảnh và cấu trúc mà các trình phân tích văn bản thuần túy phá hủy.
Truy xuất Knowledge graph
GraphRAG tích hợp và lập chỉ mục biểu đồ tri thức cho phép suy luận đa tài liệu và truy vấn mối quan hệ vượt xa những gì tìm kiếm vector phẳng hỗ trợ.
Hỗ trợ đa LLM
Kết nối với OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google và hơn 20 nhà cung cấp khác mà không cần lập chỉ mục lại tài liệu của bạn.
Chiến lược phân đoạn linh hoạt
Chọn từ các chế độ phân đoạn Chung, Hỏi & Đáp, Hướng dẫn, Bảng và Giấy để phù hợp với cấu trúc của từng loại tài liệu nhằm đạt độ chính xác truy xuất tối ưu.
Kiểm soát quyền truy cập nhiều người dùng
Quyền dựa trên vai trò cho phép các nhóm chia sẻ cơ sở kiến thức trong khi vẫn giữ các bộ sưu tập tài liệu nhạy cảm được giới hạn cho người dùng được ủy quyền.
REST API và SDK
Một REST API đầy đủ và Python SDK chính thức cho phép bạn nhúng RAGflow vào các ứng dụng của riêng bạn và tự động hóa các document ingestion pipelines.
Tại sao lại chạy RAGflow trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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