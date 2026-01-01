RAGflow là một công cụ tạo sinh tăng cường truy xuất (RAG engine) sẵn sàng cho sản xuất, được xây dựng dựa trên khả năng hiểu tài liệu sâu sắc. Không giống như các triển khai RAG cơ bản coi tài liệu là văn bản thuần túy, RAGflow thực hiện phân tích cú pháp nhận biết bố cục của các tệp PDF, bảng tính, bản trình bày và hình ảnh để bảo toàn ý nghĩa của bảng, hình và nội dung có cấu trúc trước khi lập chỉ mục.

Tự lưu trữ RAGflow trên VPS của riêng bạn giúp tài liệu của bạn riêng tư và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các nhà cung cấp LLM, chiến lược phân đoạn và quy trình truy xuất. Đồ thị tri thức và các backend GraphRAG tích hợp sẵn mở khóa khả năng suy luận liên tài liệu mà tìm kiếm vector phẳng không thể sánh được.