Triển khai Apache Kvrocks chỉ với một cú nhấp.
Cơ sở dữ liệu khóa-giá trị giao thức Redis dựa trên đĩa, lưu trữ nhiều dữ liệu hơn đáng kể trên mỗi gigabyte RAM so với Redis trong bộ nhớ.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Kvrocks
Apache Kvrocks là một cơ sở dữ liệu khóa-giá trị NoSQL phân tán sử dụng giao thức Redis RESP nhưng lưu trữ dữ liệu trên đĩa thông qua RocksDB thay vì giữ toàn bộ tập dữ liệu trong bộ nhớ. Kết quả là một giải pháp thay thế trực tiếp cho bất kỳ client Redis nào có thể chứa các tập dữ liệu lớn hơn đáng kể trên cùng một phần cứng, lý tưởng cho các khối lượng công việc mà Redis trong bộ nhớ trở nên quá đắt đỏ.
Kvrocks hỗ trợ tất cả các kiểu dữ liệu Redis chính, không gian tên với token cho mỗi người thuê, replication binlog bất đồng bộ, Redis Sentinel để chuyển đổi dự phòng và chế độ cluster được quản lý tập trung. Tự host Kvrocks trên VPS cung cấp cho các ứng dụng một kho lưu trữ tương thích Redis bền vững với toàn quyền kiểm soát việc tinh chỉnh, nén và bố cục lưu trữ của RocksDB mà không phải trả giá dịch vụ được quản lý.
Các tính năng chính của Apache Kvrocks
Tương thích Giao thức Redis
Hoạt động với mọi thư viện client của Redis bằng cách sử dụng giao thức RESP tiêu chuẩn trên cổng 6666 — chuỗi, băm, danh sách, tập hợp, tập hợp được sắp xếp, luồng và bitmap đều hoạt động như Redis.
Lưu trữ dựa trên đĩa
Công cụ RocksDB lưu trữ toàn bộ tập dữ liệu vào đĩa nên dung lượng mở rộng theo bộ nhớ lưu trữ thay vì RAM, thường chứa dữ liệu gấp hàng chục lần trên mỗi VPS so với Redis.
Namespaces với Tokens
Hỗ trợ namespace đa người thuê gán một token riêng biệt cho mỗi cơ sở dữ liệu logic để một phiên bản Kvrocks duy nhất có thể được chia sẻ an toàn giữa các ứng dụng.
Sao chép bất đồng bộ
Sao chép binlog kiểu MySQL truyền dữ liệu ghi tới các bản sao để mở rộng khả năng đọc, sao lưu và phục hồi sau thảm họa mà không làm gián đoạn máy chủ chính.
Cluster và Sentinel
Chế độ cụm Redis gốc và khả năng tương thích với Redis Sentinel cho phép phân mảnh ngang và chuyển đổi dự phòng tự động bằng cách sử dụng bộ công cụ Redis hiện có.
Tại sao lại chạy Apache Kvrocks trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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