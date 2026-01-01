Apache Kvrocks là một cơ sở dữ liệu khóa-giá trị NoSQL phân tán sử dụng giao thức Redis RESP nhưng lưu trữ dữ liệu trên đĩa thông qua RocksDB thay vì giữ toàn bộ tập dữ liệu trong bộ nhớ. Kết quả là một giải pháp thay thế trực tiếp cho bất kỳ client Redis nào có thể chứa các tập dữ liệu lớn hơn đáng kể trên cùng một phần cứng, lý tưởng cho các khối lượng công việc mà Redis trong bộ nhớ trở nên quá đắt đỏ.

Kvrocks hỗ trợ tất cả các kiểu dữ liệu Redis chính, không gian tên với token cho mỗi người thuê, replication binlog bất đồng bộ, Redis Sentinel để chuyển đổi dự phòng và chế độ cluster được quản lý tập trung. Tự host Kvrocks trên VPS cung cấp cho các ứng dụng một kho lưu trữ tương thích Redis bền vững với toàn quyền kiểm soát việc tinh chỉnh, nén và bố cục lưu trữ của RocksDB mà không phải trả giá dịch vụ được quản lý.