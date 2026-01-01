Giảm giá lên đến 69% cho Apache Kvrocks

Triển khai Apache Kvrocks chỉ với một cú nhấp.

Cơ sở dữ liệu khóa-giá trị giao thức Redis dựa trên đĩa, lưu trữ nhiều dữ liệu hơn đáng kể trên mỗi gigabyte RAM so với Redis trong bộ nhớ.

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Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Apache Kvrocks chỉ với một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Apache Kvrocks

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Kvrocks

Apache Kvrocks là một cơ sở dữ liệu khóa-giá trị NoSQL phân tán sử dụng giao thức Redis RESP nhưng lưu trữ dữ liệu trên đĩa thông qua RocksDB thay vì giữ toàn bộ tập dữ liệu trong bộ nhớ. Kết quả là một giải pháp thay thế trực tiếp cho bất kỳ client Redis nào có thể chứa các tập dữ liệu lớn hơn đáng kể trên cùng một phần cứng, lý tưởng cho các khối lượng công việc mà Redis trong bộ nhớ trở nên quá đắt đỏ.

Kvrocks hỗ trợ tất cả các kiểu dữ liệu Redis chính, không gian tên với token cho mỗi người thuê, replication binlog bất đồng bộ, Redis Sentinel để chuyển đổi dự phòng và chế độ cluster được quản lý tập trung. Tự host Kvrocks trên VPS cung cấp cho các ứng dụng một kho lưu trữ tương thích Redis bền vững với toàn quyền kiểm soát việc tinh chỉnh, nén và bố cục lưu trữ của RocksDB mà không phải trả giá dịch vụ được quản lý.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apache Kvrocks

Tương thích Giao thức Redis

Hoạt động với mọi thư viện client của Redis bằng cách sử dụng giao thức RESP tiêu chuẩn trên cổng 6666 — chuỗi, băm, danh sách, tập hợp, tập hợp được sắp xếp, luồng và bitmap đều hoạt động như Redis.

Lưu trữ dựa trên đĩa

Công cụ RocksDB lưu trữ toàn bộ tập dữ liệu vào đĩa nên dung lượng mở rộng theo bộ nhớ lưu trữ thay vì RAM, thường chứa dữ liệu gấp hàng chục lần trên mỗi VPS so với Redis.

Namespaces với Tokens

Hỗ trợ namespace đa người thuê gán một token riêng biệt cho mỗi cơ sở dữ liệu logic để một phiên bản Kvrocks duy nhất có thể được chia sẻ an toàn giữa các ứng dụng.

Sao chép bất đồng bộ

Sao chép binlog kiểu MySQL truyền dữ liệu ghi tới các bản sao để mở rộng khả năng đọc, sao lưu và phục hồi sau thảm họa mà không làm gián đoạn máy chủ chính.

Cluster và Sentinel

Chế độ cụm Redis gốc và khả năng tương thích với Redis Sentinel cho phép phân mảnh ngang và chuyển đổi dự phòng tự động bằng cách sử dụng bộ công cụ Redis hiện có.

Tại sao lại chạy Apache Kvrocks trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

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Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

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Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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