Giảm giá lên đến 69% cho Apache Amoro

Triển khai Apache Amoro chỉ với một cú nhấp chuột.

Dịch vụ quản lý lakehouse mã nguồn mở cho các bảng Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive và Paimon.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Apache Amoro chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Apache Amoro

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Amoro

Apache Amoro là một dự án Apache đang ươm tạo, bổ sung một lớp tự quản lý trên các định dạng lakehouse mở, cung cấp một web dashboard thống nhất cho các catalog, bảng và khả năng tự tối ưu hóa liên tục. Nó tích hợp với Flink, Spark và Trino để các nhóm nền tảng có thể tập trung hóa việc bảo trì bảng, nén file, hết hạn snapshot và các chính sách lưu giữ dữ liệu trên nhiều định dạng bảng từ một nơi.

Tự host Amoro giữ siêu dữ liệu catalog, thống kê bảng và hoạt động của trình tối ưu hóa trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát, miễn phí các khoản phí SaaS trên mỗi bảng. web UI đi kèm hiển thị kích thước bảng, tiến độ tối ưu hóa, lịch sử snapshot và quyền truy cập terminal SQL, cung cấp cho các nhóm nền tảng dữ liệu một bảng điều khiển vận hành không có trong các triển khai Iceberg hoặc Paimon thô.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apache Amoro

Dashboard lakehouse thống nhất

Duyệt qua các danh mục, lược đồ, bảng, ảnh chụp nhanh và phân vùng trên các định dạng Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive và Paimon từ một web UI duy nhất mà không cần viết SQL.

Công cụ tự tối ưu hóa

Liên tục nén các tệp nhỏ, hợp nhất các thao tác xóa và ghi lại các manifest trong nền để các bảng streaming và CDC duy trì tốc độ truy vấn nhanh mà không cần các công việc bảo trì thủ công.

Danh mục đa định dạng

Đăng ký các catalog Amoro nội bộ hoặc kết nối với các catalog Hive Metastore, AWS Glue, REST và Hadoop hiện có, đồng thời quản lý mọi định dạng bảng được hỗ trợ từ một control plane duy nhất.

Các optimizer container có thể cắm

Chạy các tác vụ tối ưu hóa trên một container cục bộ sẵn có hoặc mở rộng ra các container tối ưu hóa Flink, Spark hoặc Kubernetes bên ngoài khi khối lượng dữ liệu tăng lên.

SQL terminal tích hợp sẵn

Truy vấn và kiểm tra các bảng trực tiếp từ bảng điều khiển bằng cách sử dụng terminal Spark cục bộ được nhúng, hoặc kết nối Kyuubi để truy cập SQL cấp độ sản xuất được chia sẻ.

Tại sao lại chạy Apache Amoro trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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