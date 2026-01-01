Apache Amoro là một dự án Apache đang ươm tạo, bổ sung một lớp tự quản lý trên các định dạng lakehouse mở, cung cấp một web dashboard thống nhất cho các catalog, bảng và khả năng tự tối ưu hóa liên tục. Nó tích hợp với Flink, Spark và Trino để các nhóm nền tảng có thể tập trung hóa việc bảo trì bảng, nén file, hết hạn snapshot và các chính sách lưu giữ dữ liệu trên nhiều định dạng bảng từ một nơi.

Tự host Amoro giữ siêu dữ liệu catalog, thống kê bảng và hoạt động của trình tối ưu hóa trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát, miễn phí các khoản phí SaaS trên mỗi bảng. web UI đi kèm hiển thị kích thước bảng, tiến độ tối ưu hóa, lịch sử snapshot và quyền truy cập terminal SQL, cung cấp cho các nhóm nền tảng dữ liệu một bảng điều khiển vận hành không có trong các triển khai Iceberg hoặc Paimon thô.