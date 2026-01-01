Triển khai Apache Amoro chỉ với một cú nhấp chuột.
Dịch vụ quản lý lakehouse mã nguồn mở cho các bảng Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive và Paimon.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Amoro
Apache Amoro là một dự án Apache đang ươm tạo, bổ sung một lớp tự quản lý trên các định dạng lakehouse mở, cung cấp một web dashboard thống nhất cho các catalog, bảng và khả năng tự tối ưu hóa liên tục. Nó tích hợp với Flink, Spark và Trino để các nhóm nền tảng có thể tập trung hóa việc bảo trì bảng, nén file, hết hạn snapshot và các chính sách lưu giữ dữ liệu trên nhiều định dạng bảng từ một nơi.
Tự host Amoro giữ siêu dữ liệu catalog, thống kê bảng và hoạt động của trình tối ưu hóa trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát, miễn phí các khoản phí SaaS trên mỗi bảng. web UI đi kèm hiển thị kích thước bảng, tiến độ tối ưu hóa, lịch sử snapshot và quyền truy cập terminal SQL, cung cấp cho các nhóm nền tảng dữ liệu một bảng điều khiển vận hành không có trong các triển khai Iceberg hoặc Paimon thô.
Các tính năng chính của Apache Amoro
Dashboard lakehouse thống nhất
Duyệt qua các danh mục, lược đồ, bảng, ảnh chụp nhanh và phân vùng trên các định dạng Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive và Paimon từ một web UI duy nhất mà không cần viết SQL.
Công cụ tự tối ưu hóa
Liên tục nén các tệp nhỏ, hợp nhất các thao tác xóa và ghi lại các manifest trong nền để các bảng streaming và CDC duy trì tốc độ truy vấn nhanh mà không cần các công việc bảo trì thủ công.
Danh mục đa định dạng
Đăng ký các catalog Amoro nội bộ hoặc kết nối với các catalog Hive Metastore, AWS Glue, REST và Hadoop hiện có, đồng thời quản lý mọi định dạng bảng được hỗ trợ từ một control plane duy nhất.
Các optimizer container có thể cắm
Chạy các tác vụ tối ưu hóa trên một container cục bộ sẵn có hoặc mở rộng ra các container tối ưu hóa Flink, Spark hoặc Kubernetes bên ngoài khi khối lượng dữ liệu tăng lên.
SQL terminal tích hợp sẵn
Truy vấn và kiểm tra các bảng trực tiếp từ bảng điều khiển bằng cách sử dụng terminal Spark cục bộ được nhúng, hoặc kết nối Kyuubi để truy cập SQL cấp độ sản xuất được chia sẻ.
Tại sao lại chạy Apache Amoro trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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