Giảm giá lên đến 69% cho Apache CouchDB

Triển khai Apache CouchDB với một cú nhấp.

Cơ sở dữ liệu tài liệu đa chính với API HTTP/JSON trực quan, được thiết kế để đảm bảo độ tin cậy và khả năng sao chép ưu tiên ngoại tuyến.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Apache CouchDB với một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Apache CouchDB

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apache CouchDB

Apache CouchDB là một cơ sở dữ liệu tài liệu NoSQL mã nguồn mở, lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON và hiển thị mọi hoạt động thông qua một HTTP/REST API rõ ràng. Không giống như hầu hết các cơ sở dữ liệu, CouchDB được thiết kế theo kiến trúc đa chính (multi-primary) — mọi nút đều chấp nhận đọc và ghi, và các thay đổi luân chuyển giữa các nút (và thậm chí cả các trình duyệt client) thông qua sao chép tăng dần có thể chịu được sự phân vùng mạng và kết nối không ổn định.

Tự host CouchDB trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một cơ sở dữ liệu cấp độ sản xuất cho các ứng dụng di động ưu tiên ngoại tuyến, triển khai biên và các dịch vụ web mạnh mẽ mà không bị tính phí theo từng tài liệu hoặc giới hạn do nhà cung cấp quản lý. Bảng điều khiển web Fauxton đi kèm cung cấp quyền truy cập quản trị đầy đủ để truy vấn, thiết lập sao chép, quản lý người dùng và chỉnh sửa tài liệu thiết kế.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apache CouchDB

Nhân bản đa chính

Mọi node đều chấp nhận ghi và đồng bộ hóa các thay đổi một cách tăng dần — hoàn hảo cho các cụm active-active, các node biên và đồng bộ hóa di động với PouchDB hoặc Couchbase Lite.

API HTTP/JSON

Mọi thao tác là một yêu cầu HTTP tiêu chuẩn trả về JSON, giúp CouchDB có thể sử dụng được từ bất kỳ ngôn ngữ hoặc môi trường chạy nào mà không cần trình điều khiển gốc.

Giao diện quản trị Fauxton

Bảng điều khiển dựa trên trình duyệt để duyệt cơ sở dữ liệu, chạy các truy vấn Mango, chỉnh sửa tài liệu thiết kế và cấu hình sao chép.

Mango Query Language

Cú pháp truy vấn JSON kiểu MongoDB với các bộ chọn và chỉ mục khai báo — không cần viết các chế độ xem JavaScript cho các tra cứu phổ biến.

Thiết kế chỉ sự cố

Lưu trữ B-tree chỉ ghi thêm giúp CouchDB chống chịu được việc mất điện đột ngột mà không bị hỏng dữ liệu và phục hồi ngay lập tức khi khởi động lại.

Tại sao lại chạy Apache CouchDB trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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