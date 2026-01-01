Triển khai Apache CouchDB với một cú nhấp.
Cơ sở dữ liệu tài liệu đa chính với API HTTP/JSON trực quan, được thiết kế để đảm bảo độ tin cậy và khả năng sao chép ưu tiên ngoại tuyến.
Chọn gói VPS cho Apache CouchDB
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache CouchDB
Apache CouchDB là một cơ sở dữ liệu tài liệu NoSQL mã nguồn mở, lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON và hiển thị mọi hoạt động thông qua một HTTP/REST API rõ ràng. Không giống như hầu hết các cơ sở dữ liệu, CouchDB được thiết kế theo kiến trúc đa chính (multi-primary) — mọi nút đều chấp nhận đọc và ghi, và các thay đổi luân chuyển giữa các nút (và thậm chí cả các trình duyệt client) thông qua sao chép tăng dần có thể chịu được sự phân vùng mạng và kết nối không ổn định.
Tự host CouchDB trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một cơ sở dữ liệu cấp độ sản xuất cho các ứng dụng di động ưu tiên ngoại tuyến, triển khai biên và các dịch vụ web mạnh mẽ mà không bị tính phí theo từng tài liệu hoặc giới hạn do nhà cung cấp quản lý. Bảng điều khiển web Fauxton đi kèm cung cấp quyền truy cập quản trị đầy đủ để truy vấn, thiết lập sao chép, quản lý người dùng và chỉnh sửa tài liệu thiết kế.
Các tính năng chính của Apache CouchDB
Nhân bản đa chính
Mọi node đều chấp nhận ghi và đồng bộ hóa các thay đổi một cách tăng dần — hoàn hảo cho các cụm active-active, các node biên và đồng bộ hóa di động với PouchDB hoặc Couchbase Lite.
API HTTP/JSON
Mọi thao tác là một yêu cầu HTTP tiêu chuẩn trả về JSON, giúp CouchDB có thể sử dụng được từ bất kỳ ngôn ngữ hoặc môi trường chạy nào mà không cần trình điều khiển gốc.
Giao diện quản trị Fauxton
Bảng điều khiển dựa trên trình duyệt để duyệt cơ sở dữ liệu, chạy các truy vấn Mango, chỉnh sửa tài liệu thiết kế và cấu hình sao chép.
Mango Query Language
Cú pháp truy vấn JSON kiểu MongoDB với các bộ chọn và chỉ mục khai báo — không cần viết các chế độ xem JavaScript cho các tra cứu phổ biến.
Thiết kế chỉ sự cố
Lưu trữ B-tree chỉ ghi thêm giúp CouchDB chống chịu được việc mất điện đột ngột mà không bị hỏng dữ liệu và phục hồi ngay lập tức khi khởi động lại.
Tại sao lại chạy Apache CouchDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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