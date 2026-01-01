Apache CouchDB là một cơ sở dữ liệu tài liệu NoSQL mã nguồn mở, lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON và hiển thị mọi hoạt động thông qua một HTTP/REST API rõ ràng. Không giống như hầu hết các cơ sở dữ liệu, CouchDB được thiết kế theo kiến trúc đa chính (multi-primary) — mọi nút đều chấp nhận đọc và ghi, và các thay đổi luân chuyển giữa các nút (và thậm chí cả các trình duyệt client) thông qua sao chép tăng dần có thể chịu được sự phân vùng mạng và kết nối không ổn định.

Tự host CouchDB trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một cơ sở dữ liệu cấp độ sản xuất cho các ứng dụng di động ưu tiên ngoại tuyến, triển khai biên và các dịch vụ web mạnh mẽ mà không bị tính phí theo từng tài liệu hoặc giới hạn do nhà cung cấp quản lý. Bảng điều khiển web Fauxton đi kèm cung cấp quyền truy cập quản trị đầy đủ để truy vấn, thiết lập sao chép, quản lý người dùng và chỉnh sửa tài liệu thiết kế.