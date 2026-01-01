Triển khai Apache Doris với một nhấp cài đặt.
Cơ sở dữ liệu phân tích MPP hiệu suất cao cho báo cáo thời gian thực, SQL ad-hoc và kho dữ liệu hợp nhất ở quy mô petabyte.
Chọn gói VPS cho Apache Doris
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Doris
Apache Doris là một cơ sở dữ liệu phân tích MPP hiện đại, thời gian thực được hàng nghìn tổ chức sử dụng, bao gồm JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan và ByteDance, để cung cấp năng lượng cho các dashboard, phân tích ad-hoc và phân tích hướng khách hàng trên hàng trăm terabyte dữ liệu. Công cụ thực thi vector hóa, lưu trữ dạng cột và bộ tối ưu hóa dựa trên chi phí của nó cung cấp SQL dưới một giây trên hàng tỷ hàng trong khi vẫn tương thích với giao thức MySQL để các BI tools và driver hiện có có thể kết nối mà không cần thay đổi.
Tự host Doris trên VPS của riêng bạn giúp kiểm soát trực tiếp độ trễ truy vấn, chính sách lưu giữ và các pipeline nhập dữ liệu mà không có phí thanh toán theo truy vấn hoặc bị khóa nhà cung cấp. Frontend đi kèm cung cấp một web console tích hợp để xem trạng thái cluster, query profiling và khám phá SQL.
Các tính năng chính của Apache Doris
SQL tương thích MySQL
Hỗ trợ giao thức MySQL wire protocol để các công cụ JDBC, ODBC, BI, và các bảng điều khiển hiện có kết nối với Doris mà không cần thay đổi mã.
Vectorized MPP engine
Lưu trữ dạng cột với thực thi vector hóa và bộ tối ưu hóa dựa trên chi phí giúp thực hiện các truy vấn SQL dưới một giây trên hàng tỷ hàng dữ liệu.
Thu nạp thời gian thực
Stream Load, Routine Load từ Kafka và các trình kết nối Flink/Spark đẩy dữ liệu mới vào các bảng có thể truy vấn chỉ trong vài giây.
Truy vấn Lakehouse liên kết
Multi-Catalog đọc trực tiếp các nguồn Hive, Iceberg, Hudi, Paimon và JDBC để bạn có thể truy vấn dữ liệu hồ mà không cần sao chép.
Bảng điều khiển web tích hợp sẵn
Giao diện người dùng cung cấp một giao diện trình duyệt để xem trạng thái cụm, chạy SQL, kiểm tra hồ sơ truy vấn và quản lý người dùng và vai trò.
Tại sao lại chạy Apache Doris trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.