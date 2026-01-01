Apache Doris là một cơ sở dữ liệu phân tích MPP hiện đại, thời gian thực được hàng nghìn tổ chức sử dụng, bao gồm JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan và ByteDance, để cung cấp năng lượng cho các dashboard, phân tích ad-hoc và phân tích hướng khách hàng trên hàng trăm terabyte dữ liệu. Công cụ thực thi vector hóa, lưu trữ dạng cột và bộ tối ưu hóa dựa trên chi phí của nó cung cấp SQL dưới một giây trên hàng tỷ hàng trong khi vẫn tương thích với giao thức MySQL để các BI tools và driver hiện có có thể kết nối mà không cần thay đổi.

Tự host Doris trên VPS của riêng bạn giúp kiểm soát trực tiếp độ trễ truy vấn, chính sách lưu giữ và các pipeline nhập dữ liệu mà không có phí thanh toán theo truy vấn hoặc bị khóa nhà cung cấp. Frontend đi kèm cung cấp một web console tích hợp để xem trạng thái cluster, query profiling và khám phá SQL.