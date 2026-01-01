SnappyMail là một ứng dụng webmail hiện đại, nhẹ cho phép bạn truy cập bất kỳ tài khoản email IMAP nào thông qua giao diện trình duyệt gọn gàng. Đây là một phiên bản fork được duy trì của RainLoop, được xây dựng lại để tối ưu hiệu suất — tải trọng JavaScript nhỏ hơn khoảng 66% so với bản gốc, có nghĩa là thời gian tải nhanh hơn ngay cả trên các kết nối chậm. SnappyMail hỗ trợ nhiều tài khoản IMAP, mã hóa PGP, bộ lọc thư Sieve, chế độ tối và điều hướng bằng bàn phím đầy đủ.

Tự host SnappyMail trên VPS của bạn sẽ đặt một ứng dụng mail riêng tư dựa trên trình duyệt trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có đo lường từ bên thứ ba, không quảng cáo và không yêu cầu tài khoản từ dịch vụ bên ngoài. Thông tin đăng nhập email của bạn chỉ được lưu trữ trên máy chủ của bạn và chỉ được truyền giữa VPS của bạn và nhà cung cấp thư hiện có của bạn.