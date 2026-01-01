Triển khai SnappyMail với 1 nhấp.
Ứng dụng webmail tự host nhẹ để truy cập các tài khoản email IMAP từ bất kỳ trình duyệt nào, không có tính năng theo dõi hoặc quảng cáo.
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Những gì bạn có thể xây dựng với SnappyMail
SnappyMail là một ứng dụng webmail hiện đại, nhẹ cho phép bạn truy cập bất kỳ tài khoản email IMAP nào thông qua giao diện trình duyệt gọn gàng. Đây là một phiên bản fork được duy trì của RainLoop, được xây dựng lại để tối ưu hiệu suất — tải trọng JavaScript nhỏ hơn khoảng 66% so với bản gốc, có nghĩa là thời gian tải nhanh hơn ngay cả trên các kết nối chậm. SnappyMail hỗ trợ nhiều tài khoản IMAP, mã hóa PGP, bộ lọc thư Sieve, chế độ tối và điều hướng bằng bàn phím đầy đủ.
Tự host SnappyMail trên VPS của bạn sẽ đặt một ứng dụng mail riêng tư dựa trên trình duyệt trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có đo lường từ bên thứ ba, không quảng cáo và không yêu cầu tài khoản từ dịch vụ bên ngoài. Thông tin đăng nhập email của bạn chỉ được lưu trữ trên máy chủ của bạn và chỉ được truyền giữa VPS của bạn và nhà cung cấp thư hiện có của bạn.
Các tính năng chính của SnappyMail
Nhiều Tài khoản IMAP
Kết nối và chuyển đổi giữa bất kỳ số lượng tài khoản IMAP nào từ một phiên SnappyMail duy nhất, bao gồm Gmail, Outlook, Fastmail hoặc các máy chủ thư tự lưu trữ.
Mã hóa PGP
Soạn và đọc tin nhắn được mã hóa PGP trực tiếp trên trình duyệt mà không cần cài đặt tiện ích mở rộng ứng dụng email hoặc quản lý khóa bên ngoài giao diện.
Trình chỉnh sửa Bộ lọc Sieve
Viết và quản lý các quy tắc lọc thư Sieve phía máy chủ trực tiếp trong SnappyMail, tự động hóa việc sắp xếp thư mục và xử lý tin nhắn mà không cần các quy tắc phía máy khách.
Không theo dõi hoặc quảng cáo
SnappyMail không chứa công cụ phân tích, không có nút mạng xã hội và không có tập lệnh của bên thứ ba — nội dung thư và siêu dữ liệu hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn.
Chế độ tối và Chủ đề
Chế độ tối tích hợp và nhiều tùy chọn giao diện cho phép người dùng cá nhân hóa giao diện mà không cần tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc ghi đè CSS tùy chỉnh.
Tại sao lại chạy SnappyMail trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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