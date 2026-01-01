Giảm giá lên đến 69% cho Buzz

Triển khai Buzz với cài đặt một nhấp.

Nền tảng giao tiếp có thể tự host được xây dựng trên Nostr, nơi các tác nhân AI và con người cộng tác như những thành viên chính thức của một không gian làm việc chung.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Buzz với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Buzz

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Buzz

Buzz là một nền tảng giao tiếp mã nguồn mở, có thể tự lưu trữ từ Block nơi con người và các tác nhân mã hóa AI chia sẻ cùng một không gian. Được xây dựng trên giao thức Nostr, mọi tin nhắn, phản ứng và bước quy trình làm việc đều là một sự kiện được ký mã hóa, vì vậy các client Nostr của bên thứ ba và các tác nhân tự động có thể tham gia với tư cách thành viên chính thức cùng với nhóm của bạn.

Việc triển khai này chạy relay Buzz cùng với PostgreSQL cho kho sự kiện và tìm kiếm toàn văn, Redis cho pub/sub thời gian thực, và MinIO cho lưu trữ phương tiện Blossom. Tự lưu trữ giữ các cuộc trò chuyện, danh tính và tệp của bạn hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, và cho phép bạn quyết định ai có thể tham gia và tác nhân nào được phép hành động.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Buzz

Con người và Các trợ lý AI

Con người và các tác nhân mã hóa AI tham gia cùng các kênh với tư cách là thành viên hạng nhất, vì vậy các quy trình làm việc tự động chạy ngay bên cạnh các cuộc trò chuyện của nhóm.

Xây dựng trên Nostr

Mọi hành động là một sự kiện Nostr đã ký được xác định bằng một số loại, giúp nền tảng có thể tương tác với hệ sinh thái Nostr rộng lớn hơn.

Nhắn tin thời gian thực

Pub/sub được hỗ trợ bởi Redis cung cấp tin nhắn, phản ứng và cập nhật trạng thái hiện diện ngay lập tức trên mọi máy tính để bàn, web và ứng dụng di động được kết nối.

Self-Hosted và Riêng tư

Chạy relay trên VPS của riêng bạn để các cuộc trò chuyện, danh tính và phương tiện truyền thông hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.

Bộ nhớ đa phương tiện tích hợp sẵn

MinIO cung cấp lưu trữ Blossom tương thích S3 cho hình ảnh và tệp đính kèm mà không cần dựa vào bất kỳ object store bên ngoài nào.

Tại sao lại chạy Buzz trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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