Triển khai Buzz với cài đặt một nhấp.
Nền tảng giao tiếp có thể tự host được xây dựng trên Nostr, nơi các tác nhân AI và con người cộng tác như những thành viên chính thức của một không gian làm việc chung.
Chọn gói VPS cho Buzz
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Buzz
Buzz là một nền tảng giao tiếp mã nguồn mở, có thể tự lưu trữ từ Block nơi con người và các tác nhân mã hóa AI chia sẻ cùng một không gian. Được xây dựng trên giao thức Nostr, mọi tin nhắn, phản ứng và bước quy trình làm việc đều là một sự kiện được ký mã hóa, vì vậy các client Nostr của bên thứ ba và các tác nhân tự động có thể tham gia với tư cách thành viên chính thức cùng với nhóm của bạn.
Việc triển khai này chạy relay Buzz cùng với PostgreSQL cho kho sự kiện và tìm kiếm toàn văn, Redis cho pub/sub thời gian thực, và MinIO cho lưu trữ phương tiện Blossom. Tự lưu trữ giữ các cuộc trò chuyện, danh tính và tệp của bạn hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, và cho phép bạn quyết định ai có thể tham gia và tác nhân nào được phép hành động.
Các tính năng chính của Buzz
Con người và Các trợ lý AI
Con người và các tác nhân mã hóa AI tham gia cùng các kênh với tư cách là thành viên hạng nhất, vì vậy các quy trình làm việc tự động chạy ngay bên cạnh các cuộc trò chuyện của nhóm.
Xây dựng trên Nostr
Mọi hành động là một sự kiện Nostr đã ký được xác định bằng một số loại, giúp nền tảng có thể tương tác với hệ sinh thái Nostr rộng lớn hơn.
Nhắn tin thời gian thực
Pub/sub được hỗ trợ bởi Redis cung cấp tin nhắn, phản ứng và cập nhật trạng thái hiện diện ngay lập tức trên mọi máy tính để bàn, web và ứng dụng di động được kết nối.
Self-Hosted và Riêng tư
Chạy relay trên VPS của riêng bạn để các cuộc trò chuyện, danh tính và phương tiện truyền thông hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.
Bộ nhớ đa phương tiện tích hợp sẵn
MinIO cung cấp lưu trữ Blossom tương thích S3 cho hình ảnh và tệp đính kèm mà không cần dựa vào bất kỳ object store bên ngoài nào.
Tại sao lại chạy Buzz trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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