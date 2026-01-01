Triển khai Gonic với cài đặt một nhấp.
Máy chủ phát nhạc trực tuyến nhẹ, tự host với khả năng tương thích API Subsonic đầy đủ cho bất kỳ ứng dụng khách Subsonic nào.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Gonic
Gonic là một máy chủ Subsonic miễn phí và mã nguồn mở được viết bằng Go. Nó cung cấp cho bạn một dịch vụ phát nhạc trực tuyến cá nhân hoạt động với hàng chục ứng dụng khách tương thích Subsonic phổ biến — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry, và nhiều ứng dụng khác — để bạn có thể nghe thư viện của mình từ bất kỳ thiết bị nào.
Được xây dựng để đạt hiệu quả, Gonic xử lý các thư viện gồm hàng chục nghìn bản nhạc mà không yêu cầu máy chủ cơ sở dữ liệu chuyên dụng. Nó hỗ trợ chuyển mã âm thanh tức thì, quản lý podcast, scrobbling đến Last.fm và ListenBrainz, và truy cập đa người dùng với các tùy chọn riêng cho từng người dùng. Nó chạy thoải mái trên phần cứng công suất thấp như Raspberry Pi.
Các tính năng chính của Gonic
Tương thích với Subsonic API
Hoạt động ngay lập tức với tất cả các client Subsonic và OpenSubsonic chính, mang đến cho bạn nhiều lựa chọn ứng dụng di động và máy tính để bàn.
Transcoding tức thời
Chuyển đổi âm thanh sang bất kỳ định dạng được hỗ trợ nào theo thời gian thực, cho phép khách hàng yêu cầu tốc độ bit và codec phù hợp với kết nối của họ.
Hỗ trợ Scrobbling
Tự động scrobble các lượt phát lên Last.fm và ListenBrainz để lịch sử nghe của bạn luôn chính xác trên tất cả các ứng dụng khách.
Quản lý podcast
Đăng ký nguồn cấp dữ liệu podcast và quản lý các tập đã tải xuống trực tiếp từ máy chủ, giữ tất cả âm thanh ở một nơi.
Truy cập đa người dùng
Tạo các tài khoản riêng biệt với hồ sơ chuyển mã riêng và quyền kiểm soát truy cập để chia sẻ trong gia đình hoặc nhóm.
Tại sao lại chạy Gonic trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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