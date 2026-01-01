Giảm giá lên đến 69% cho Vince Analytics

Triển khai Vince Analytics với cài đặt một nhấp.

Nền tảng phân tích web tự host, thân thiện với quyền riêng tư, thay thế trực tiếp cho Google Analytics.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Vince Analytics với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Vince Analytics

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Vince Analytics

Vince Analytics là một máy chủ web analytics nhẹ, tự lưu trữ, được xây dựng cho các cá nhân và đội nhóm nhỏ muốn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu khách truy cập của họ. Nó không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài, được phân phối dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất và lưu trữ mọi thứ cục bộ — giúp dễ dàng vận hành trên bất kỳ VPS nào mà không cần thiết lập phức tạp.

Vince tương thích với các script theo dõi của Plausible Analytics, vì vậy bạn có thể di chuyển các trang web hiện có mà không cần thay đổi mã frontend của mình. Nó theo dõi lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, nguồn giới thiệu và các sự kiện tùy chỉnh trong khi vẫn hoàn toàn tuân thủ GDPR, CCPA và PECR — không yêu cầu cookie.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Vince Analytics

Không cần cookies

Vince theo dõi khách truy cập mà không cần cookie hoặc thông tin nhận dạng cá nhân, giúp trang web của bạn hoàn toàn tuân thủ GDPR, CCPA và PECR ngay lập tức.

Các scripts tương thích với Plausible

Sử dụng cùng một script theo dõi được dùng cho Plausible Analytics và trỏ nó đến phiên bản Vince của bạn — không cần thay đổi giao diện người dùng khi di chuyển.

Không phụ thuộc bên ngoài

Toàn bộ nền tảng là một tệp nhị phân duy nhất với cơ sở dữ liệu nhúng, nên không có gì bổ sung để cài đặt, cấu hình hoặc bảo trì kèm theo.

Không giới hạn trang web và sự kiện

Bạn có thể thêm bao nhiêu trang web tùy theo tài nguyên VPS cho phép và thu thập bao nhiêu sự kiện tùy theo nhu cầu — không có giới hạn gói dịch vụ nhân tạo nào.

Bảng điều khiển công khai và chia sẻ

Chia sẻ bảng điều khiển phân tích công khai hoặc qua các liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu duy nhất, cung cấp quyền truy cập cho các bên liên quan mà không làm lộ tài khoản quản trị của bạn.

Tại sao lại chạy Vince Analytics trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

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Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

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Bắt đầu

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