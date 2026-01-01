Vince Analytics là một máy chủ web analytics nhẹ, tự lưu trữ, được xây dựng cho các cá nhân và đội nhóm nhỏ muốn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu khách truy cập của họ. Nó không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài, được phân phối dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất và lưu trữ mọi thứ cục bộ — giúp dễ dàng vận hành trên bất kỳ VPS nào mà không cần thiết lập phức tạp.

Vince tương thích với các script theo dõi của Plausible Analytics, vì vậy bạn có thể di chuyển các trang web hiện có mà không cần thay đổi mã frontend của mình. Nó theo dõi lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, nguồn giới thiệu và các sự kiện tùy chỉnh trong khi vẫn hoàn toàn tuân thủ GDPR, CCPA và PECR — không yêu cầu cookie.