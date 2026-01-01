Triển khai Vince Analytics với cài đặt một nhấp.
Nền tảng phân tích web tự host, thân thiện với quyền riêng tư, thay thế trực tiếp cho Google Analytics.
Chọn gói VPS cho Vince Analytics
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Vince Analytics
Vince Analytics là một máy chủ web analytics nhẹ, tự lưu trữ, được xây dựng cho các cá nhân và đội nhóm nhỏ muốn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu khách truy cập của họ. Nó không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài, được phân phối dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất và lưu trữ mọi thứ cục bộ — giúp dễ dàng vận hành trên bất kỳ VPS nào mà không cần thiết lập phức tạp.
Vince tương thích với các script theo dõi của Plausible Analytics, vì vậy bạn có thể di chuyển các trang web hiện có mà không cần thay đổi mã frontend của mình. Nó theo dõi lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, nguồn giới thiệu và các sự kiện tùy chỉnh trong khi vẫn hoàn toàn tuân thủ GDPR, CCPA và PECR — không yêu cầu cookie.
Các tính năng chính của Vince Analytics
Không cần cookies
Vince theo dõi khách truy cập mà không cần cookie hoặc thông tin nhận dạng cá nhân, giúp trang web của bạn hoàn toàn tuân thủ GDPR, CCPA và PECR ngay lập tức.
Các scripts tương thích với Plausible
Sử dụng cùng một script theo dõi được dùng cho Plausible Analytics và trỏ nó đến phiên bản Vince của bạn — không cần thay đổi giao diện người dùng khi di chuyển.
Không phụ thuộc bên ngoài
Toàn bộ nền tảng là một tệp nhị phân duy nhất với cơ sở dữ liệu nhúng, nên không có gì bổ sung để cài đặt, cấu hình hoặc bảo trì kèm theo.
Không giới hạn trang web và sự kiện
Bạn có thể thêm bao nhiêu trang web tùy theo tài nguyên VPS cho phép và thu thập bao nhiêu sự kiện tùy theo nhu cầu — không có giới hạn gói dịch vụ nhân tạo nào.
Bảng điều khiển công khai và chia sẻ
Chia sẻ bảng điều khiển phân tích công khai hoặc qua các liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu duy nhất, cung cấp quyền truy cập cho các bên liên quan mà không làm lộ tài khoản quản trị của bạn.
Tại sao lại chạy Vince Analytics trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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