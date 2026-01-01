Triển khai Apache DevLake với cài đặt một cú nhấp.
Nền tảng mã nguồn mở tổng hợp dữ liệu từ hơn 60 công cụ phát triển để tính toán các chỉ số DORA và trực quan hóa hiệu suất của đội ngũ kỹ thuật.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache DevLake
Apache DevLake là một nền tảng phân tích kỹ thuật mã nguồn mở tổng hợp dữ liệu từ các công cụ theo dõi vấn đề, máy chủ mã nguồn, quy trình CI/CD và công cụ quản lý sự cố vào một hồ dữ liệu thống nhất. Các nhóm kết nối GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty và hàng chục nguồn khác để tự động tính toán các chỉ số DORA — tần suất triển khai, thời gian dẫn đầu cho các thay đổi, tỷ lệ lỗi thay đổi và thời gian trung bình để phục hồi — cùng với các bảng điều khiển Grafana trực quan hóa hiệu suất của nhóm theo thời gian.
Việc tự lưu trữ DevLake giữ tất cả dữ liệu đo từ xa kỹ thuật và thông tin xác thực tích hợp trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Mọi mã thông báo API và kết nối OAuth đều được mã hóa khi không hoạt động bằng khóa mà bạn sở hữu, và tất cả các chỉ số được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL trên máy chủ của bạn — không có dữ liệu nào rời khỏi môi trường của bạn đến dịch vụ phân tích của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Apache DevLake
DORA metrics
Tự động tính toán tần suất triển khai, thời gian thực hiện thay đổi, tỷ lệ lỗi thay đổi và thời gian trung bình để khôi phục từ các công cụ được kết nối — không yêu cầu thu thập dữ liệu thủ công.
Các bảng điều khiển được xây dựng sẵn
Các dashboard Grafana tích hợp sẵn trực quan hóa các chỉ số DORA, thời gian chu kỳ PR, tuổi thọ lỗi và tình trạng quy trình triển khai mà không cần bất kỳ cấu hình nào sau khi thiết lập.
Hơn 60 data source plugins
Các trình kết nối dựng sẵn cho GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube và nhiều hơn nữa đưa tất cả dữ liệu kỹ thuật vào một nơi.
Các chỉ số SQL tùy chỉnh
Truy vấn hồ dữ liệu đã chuẩn hóa bằng SQL thuần túy để xác định các chỉ số, bộ lọc và bảng điều khiển tùy chỉnh dành riêng cho nhóm, vượt ra ngoài các chế độ xem DORA tích hợp sẵn.
Lưu trữ thông tin xác thực được mã hóa
Tất cả các token API và khóa OAuth được mã hóa khi lưu trữ bằng khóa tự động tạo, được lưu trữ độc quyền trong cơ sở dữ liệu MySQL tự host của bạn.
Tại sao lại chạy Apache DevLake trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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