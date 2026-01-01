Apache DevLake là một nền tảng phân tích kỹ thuật mã nguồn mở tổng hợp dữ liệu từ các công cụ theo dõi vấn đề, máy chủ mã nguồn, quy trình CI/CD và công cụ quản lý sự cố vào một hồ dữ liệu thống nhất. Các nhóm kết nối GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty và hàng chục nguồn khác để tự động tính toán các chỉ số DORA — tần suất triển khai, thời gian dẫn đầu cho các thay đổi, tỷ lệ lỗi thay đổi và thời gian trung bình để phục hồi — cùng với các bảng điều khiển Grafana trực quan hóa hiệu suất của nhóm theo thời gian.

Việc tự lưu trữ DevLake giữ tất cả dữ liệu đo từ xa kỹ thuật và thông tin xác thực tích hợp trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Mọi mã thông báo API và kết nối OAuth đều được mã hóa khi không hoạt động bằng khóa mà bạn sở hữu, và tất cả các chỉ số được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL trên máy chủ của bạn — không có dữ liệu nào rời khỏi môi trường của bạn đến dịch vụ phân tích của bên thứ ba.