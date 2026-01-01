Giảm giá lên đến 69% cho Apache DevLake

Triển khai Apache DevLake với cài đặt một cú nhấp.

Nền tảng mã nguồn mở tổng hợp dữ liệu từ hơn 60 công cụ phát triển để tính toán các chỉ số DORA và trực quan hóa hiệu suất của đội ngũ kỹ thuật.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Apache DevLake với cài đặt một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Apache DevLake

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apache DevLake

Apache DevLake là một nền tảng phân tích kỹ thuật mã nguồn mở tổng hợp dữ liệu từ các công cụ theo dõi vấn đề, máy chủ mã nguồn, quy trình CI/CD và công cụ quản lý sự cố vào một hồ dữ liệu thống nhất. Các nhóm kết nối GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty và hàng chục nguồn khác để tự động tính toán các chỉ số DORA — tần suất triển khai, thời gian dẫn đầu cho các thay đổi, tỷ lệ lỗi thay đổi và thời gian trung bình để phục hồi — cùng với các bảng điều khiển Grafana trực quan hóa hiệu suất của nhóm theo thời gian.

Việc tự lưu trữ DevLake giữ tất cả dữ liệu đo từ xa kỹ thuật và thông tin xác thực tích hợp trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Mọi mã thông báo API và kết nối OAuth đều được mã hóa khi không hoạt động bằng khóa mà bạn sở hữu, và tất cả các chỉ số được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL trên máy chủ của bạn — không có dữ liệu nào rời khỏi môi trường của bạn đến dịch vụ phân tích của bên thứ ba.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apache DevLake

DORA metrics

Tự động tính toán tần suất triển khai, thời gian thực hiện thay đổi, tỷ lệ lỗi thay đổi và thời gian trung bình để khôi phục từ các công cụ được kết nối — không yêu cầu thu thập dữ liệu thủ công.

Các bảng điều khiển được xây dựng sẵn

Các dashboard Grafana tích hợp sẵn trực quan hóa các chỉ số DORA, thời gian chu kỳ PR, tuổi thọ lỗi và tình trạng quy trình triển khai mà không cần bất kỳ cấu hình nào sau khi thiết lập.

Hơn 60 data source plugins

Các trình kết nối dựng sẵn cho GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube và nhiều hơn nữa đưa tất cả dữ liệu kỹ thuật vào một nơi.

Các chỉ số SQL tùy chỉnh

Truy vấn hồ dữ liệu đã chuẩn hóa bằng SQL thuần túy để xác định các chỉ số, bộ lọc và bảng điều khiển tùy chỉnh dành riêng cho nhóm, vượt ra ngoài các chế độ xem DORA tích hợp sẵn.

Lưu trữ thông tin xác thực được mã hóa

Tất cả các token API và khóa OAuth được mã hóa khi lưu trữ bằng khóa tự động tạo, được lưu trữ độc quyền trong cơ sở dữ liệu MySQL tự host của bạn.

Tại sao lại chạy Apache DevLake trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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