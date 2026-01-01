Giảm giá lên đến 69% cho Apache Superset

Triển khai Apache Superset với 1 nhấp.

Nền tảng kinh doanh thông minh mã nguồn mở hiện đại để xây dựng bảng điều khiển tương tác, khám phá tập dữ liệu và chạy phân tích SQL trên hơn 40 cơ sở dữ liệu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Apache Superset với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Apache Superset

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Superset

Apache Superset là một nền tảng thông minh kinh doanh sẵn sàng cho doanh nghiệp, giúp việc khám phá dữ liệu trở nên dễ tiếp cận đối với người dùng ở mọi cấp độ kỹ thuật. Các nhà phân tích có được giao diện kéo và thả không cần mã để xây dựng biểu đồ và bảng điều khiển, trong khi các kỹ sư có SQL Lab — một SQL IDE đầy đủ tính năng với lịch sử truy vấn, các truy vấn đã lưu và xuất kết quả. Superset kết nối với hơn 40 cơ sở dữ liệu SQL và kho dữ liệu thông qua SQLAlchemy, cung cấp một lớp phân tích hợp nhất trên toàn bộ hệ thống dữ liệu của bạn.

Tự lưu trữ Superset trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn người dùng, không giới hạn nguồn dữ liệu và không có giấy phép theo chỗ ngồi. Dữ liệu kinh doanh vẫn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ trong khi PostgreSQL và Redis — được bao gồm trong mẫu này — xử lý việc lưu trữ siêu dữ liệu và bộ nhớ đệm truy vấn để đạt hiệu suất sẵn sàng cho sản xuất.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apache Superset

Thư viện trực quan hóa phong phú

Chọn từ hàng chục loại biểu đồ — biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ phân tán, bản đồ địa không gian và nhiều loại khác — để thể hiện dữ liệu của bạn một cách rõ ràng.

SQL Lab IDE

Viết và thực thi các truy vấn SQL với tính năng tô sáng cú pháp, lịch sử truy vấn và xuất kết quả — kết nối các bảng điều khiển no-code và công việc dữ liệu nâng cao.

Hơn 40 trình kết nối cơ sở dữ liệu

Kết nối với PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift và hàng chục dịch vụ khác thông qua một lớp kết nối thống nhất dựa trên SQLAlchemy.

Bảng điều khiển tương tác

Xây dựng bảng điều khiển với các bộ lọc chéo, điều hướng chi tiết và các báo cáo email định kỳ để các bên liên quan luôn có được thông tin chuyên sâu cập nhật.

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò

Gán quyền truy cập chi tiết cho các tập dữ liệu, bảng điều khiển và nguồn dữ liệu để mỗi nhóm chỉ thấy những gì họ được phép truy cập.

Tại sao lại chạy Apache Superset trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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