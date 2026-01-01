Apache Superset là một nền tảng thông minh kinh doanh sẵn sàng cho doanh nghiệp, giúp việc khám phá dữ liệu trở nên dễ tiếp cận đối với người dùng ở mọi cấp độ kỹ thuật. Các nhà phân tích có được giao diện kéo và thả không cần mã để xây dựng biểu đồ và bảng điều khiển, trong khi các kỹ sư có SQL Lab — một SQL IDE đầy đủ tính năng với lịch sử truy vấn, các truy vấn đã lưu và xuất kết quả. Superset kết nối với hơn 40 cơ sở dữ liệu SQL và kho dữ liệu thông qua SQLAlchemy, cung cấp một lớp phân tích hợp nhất trên toàn bộ hệ thống dữ liệu của bạn.

Tự lưu trữ Superset trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn người dùng, không giới hạn nguồn dữ liệu và không có giấy phép theo chỗ ngồi. Dữ liệu kinh doanh vẫn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ trong khi PostgreSQL và Redis — được bao gồm trong mẫu này — xử lý việc lưu trữ siêu dữ liệu và bộ nhớ đệm truy vấn để đạt hiệu suất sẵn sàng cho sản xuất.