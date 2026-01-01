Triển khai Apache Superset với 1 nhấp.
Nền tảng kinh doanh thông minh mã nguồn mở hiện đại để xây dựng bảng điều khiển tương tác, khám phá tập dữ liệu và chạy phân tích SQL trên hơn 40 cơ sở dữ liệu.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Superset
Apache Superset là một nền tảng thông minh kinh doanh sẵn sàng cho doanh nghiệp, giúp việc khám phá dữ liệu trở nên dễ tiếp cận đối với người dùng ở mọi cấp độ kỹ thuật. Các nhà phân tích có được giao diện kéo và thả không cần mã để xây dựng biểu đồ và bảng điều khiển, trong khi các kỹ sư có SQL Lab — một SQL IDE đầy đủ tính năng với lịch sử truy vấn, các truy vấn đã lưu và xuất kết quả. Superset kết nối với hơn 40 cơ sở dữ liệu SQL và kho dữ liệu thông qua SQLAlchemy, cung cấp một lớp phân tích hợp nhất trên toàn bộ hệ thống dữ liệu của bạn.
Tự lưu trữ Superset trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn người dùng, không giới hạn nguồn dữ liệu và không có giấy phép theo chỗ ngồi. Dữ liệu kinh doanh vẫn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ trong khi PostgreSQL và Redis — được bao gồm trong mẫu này — xử lý việc lưu trữ siêu dữ liệu và bộ nhớ đệm truy vấn để đạt hiệu suất sẵn sàng cho sản xuất.
Các tính năng chính của Apache Superset
Thư viện trực quan hóa phong phú
Chọn từ hàng chục loại biểu đồ — biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ phân tán, bản đồ địa không gian và nhiều loại khác — để thể hiện dữ liệu của bạn một cách rõ ràng.
SQL Lab IDE
Viết và thực thi các truy vấn SQL với tính năng tô sáng cú pháp, lịch sử truy vấn và xuất kết quả — kết nối các bảng điều khiển no-code và công việc dữ liệu nâng cao.
Hơn 40 trình kết nối cơ sở dữ liệu
Kết nối với PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift và hàng chục dịch vụ khác thông qua một lớp kết nối thống nhất dựa trên SQLAlchemy.
Bảng điều khiển tương tác
Xây dựng bảng điều khiển với các bộ lọc chéo, điều hướng chi tiết và các báo cáo email định kỳ để các bên liên quan luôn có được thông tin chuyên sâu cập nhật.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Gán quyền truy cập chi tiết cho các tập dữ liệu, bảng điều khiển và nguồn dữ liệu để mỗi nhóm chỉ thấy những gì họ được phép truy cập.
Tại sao lại chạy Apache Superset trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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