Ackee là một nền tảng phân tích mã nguồn mở, dựa trên Node.js, chạy hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn. Nó sử dụng quy trình ẩn danh nhiều bước để loại bỏ thông tin nhận dạng cá nhân khỏi dữ liệu khách truy cập trong khi vẫn cung cấp thông tin chi tiết có ý nghĩa về lượt xem trang, nguồn giới thiệu, thời lượng phiên và loại thiết bị.

Không giống như các dịch vụ phân tích truyền thống lưu trữ dữ liệu khách truy cập của bạn trên cơ sở hạ tầng của bên thứ ba, Ackee mang đến cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu lưu lượng truy cập của mình. Giao diện tối giản của nó và API GraphQL tập trung giúp việc giám sát nhiều trang web trở nên đơn giản và tích hợp dữ liệu phân tích vào các bảng điều khiển tùy chỉnh hoặc quy trình báo cáo—mà không cần biểu ngữ cookie hay những rắc rối về GDPR.