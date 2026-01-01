Triển khai Ackee với 1 nhấp.
Phân tích trang web tự host, tập trung vào quyền riêng tư, theo dõi khách truy cập mà không xâm phạm dữ liệu cá nhân của họ.
Chọn gói VPS cho Ackee
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Ackee
Ackee là một nền tảng phân tích mã nguồn mở, dựa trên Node.js, chạy hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn. Nó sử dụng quy trình ẩn danh nhiều bước để loại bỏ thông tin nhận dạng cá nhân khỏi dữ liệu khách truy cập trong khi vẫn cung cấp thông tin chi tiết có ý nghĩa về lượt xem trang, nguồn giới thiệu, thời lượng phiên và loại thiết bị.
Không giống như các dịch vụ phân tích truyền thống lưu trữ dữ liệu khách truy cập của bạn trên cơ sở hạ tầng của bên thứ ba, Ackee mang đến cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu lưu lượng truy cập của mình. Giao diện tối giản của nó và API GraphQL tập trung giúp việc giám sát nhiều trang web trở nên đơn giản và tích hợp dữ liệu phân tích vào các bảng điều khiển tùy chỉnh hoặc quy trình báo cáo—mà không cần biểu ngữ cookie hay những rắc rối về GDPR.
Các tính năng chính của Ackee
Quyền riêng tư theo thiết kế
Ẩn danh hóa đa bước loại bỏ thông tin nhận dạng cá nhân trước khi lưu trữ, nhờ đó bạn có thể thu thập thông tin chi tiết hữu ích—điều này có thể giúp giảm nhu cầu về biểu ngữ cookie hoặc đơn giản hóa việc tuân thủ tùy thuộc vào khu vực pháp lý và cấu hình.
Không giới hạn tên miền
Giám sát bao nhiêu trang web và ứng dụng tùy thích từ một bảng điều khiển duy nhất, mà không có các bậc giá theo từng trang web hoặc giới hạn dựa trên lưu lượng truy cập.
GraphQL API
Một GraphQL API tập trung cho phép bạn kéo dữ liệu phân tích theo chương trình vào các bảng điều khiển tùy chỉnh, báo cáo hoặc công cụ của bên thứ ba mà không bị ràng buộc với giao diện người dùng tích hợp sẵn.
Mã theo dõi gọn nhẹ
Đoạn mã theo dõi có tác động hiệu suất tối thiểu đến các trang của bạn, tránh các hình phạt về tốc độ trang liên quan đến các thư viện phân tích thương mại nặng hơn.
Theo dõi sự kiện tùy chỉnh
Theo dõi các tương tác cụ thể của người dùng ngoài lượt xem trang, giúp bạn nắm rõ về lượt chuyển đổi, lượt nhấp nút và các hành động có ý nghĩa khác trên các trang web của bạn.
Tại sao lại chạy Ackee trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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