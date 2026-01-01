Apache Pinot là một kho dữ liệu OLAP phân tán, thời gian thực được xây dựng tại LinkedIn và được sử dụng trong môi trường sản xuất bởi Uber, Stripe, Walmart, Target và Slack để cung cấp phân tích hướng người dùng trên hàng tỷ sự kiện. Nó thu nạp dữ liệu từ các nguồn truyền trực tuyến như Kafka và Kinesis cũng như các nguồn theo lô như S3 và HDFS, đồng thời trả lời các truy vấn SQL trong vài mili giây ngay cả với hàng nghìn người dùng đồng thời.

Tự host Pinot trên VPS của riêng bạn giúp kiểm soát trực tiếp độ trễ truy vấn, chính sách lưu giữ và cấu hình tenant, mà không có tính phí theo truy vấn hoặc bị khóa nhà cung cấp. Pinot Controller đi kèm với một web console tích hợp để quản lý schema, cấu hình bảng và khám phá SQL ad-hoc.