Triển khai Apache Pinot với cài đặt một cú nhấp chuột.
Kho dữ liệu OLAP phân tán thời gian thực được thiết kế để phân tích dưới một giây trên dữ liệu luồng và dữ liệu hàng loạt ở quy mô lớn.
Chọn gói VPS cho Apache Pinot
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Pinot
Apache Pinot là một kho dữ liệu OLAP phân tán, thời gian thực được xây dựng tại LinkedIn và được sử dụng trong môi trường sản xuất bởi Uber, Stripe, Walmart, Target và Slack để cung cấp phân tích hướng người dùng trên hàng tỷ sự kiện. Nó thu nạp dữ liệu từ các nguồn truyền trực tuyến như Kafka và Kinesis cũng như các nguồn theo lô như S3 và HDFS, đồng thời trả lời các truy vấn SQL trong vài mili giây ngay cả với hàng nghìn người dùng đồng thời.
Tự host Pinot trên VPS của riêng bạn giúp kiểm soát trực tiếp độ trễ truy vấn, chính sách lưu giữ và cấu hình tenant, mà không có tính phí theo truy vấn hoặc bị khóa nhà cung cấp. Pinot Controller đi kèm với một web console tích hợp để quản lý schema, cấu hình bảng và khám phá SQL ad-hoc.
Các tính năng chính của Apache Pinot
Truy vấn SQL dưới một giây
Lưu trữ dạng cột với cây sao, chỉ mục đảo ngược và chỉ mục phạm vi trả về độ trễ truy vấn p99 tính bằng mili giây trên hàng tỷ hàng.
Thu nạp thời gian thực và theo lô
Các trình kết nối gốc cho Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS và JDBC cho phép bạn kết hợp dữ liệu luồng và dữ liệu lịch sử trong một bảng duy nhất.
Đồng thời cao
Được thiết kế để xử lý hàng nghìn truy vấn mỗi giây từ các bảng điều khiển hướng người dùng và các sản phẩm phân tích nội bộ mà không cần tính toán trước.
Query console tích hợp
Pinot Controller đi kèm với giao diện người dùng web để duyệt các bảng, chạy SQL ad-hoc và quản lý lược đồ, phân đoạn và người thuê.
Upsert và dedup bảng
Các upsert khóa chính và cập nhật một phần giúp Pinot phù hợp với change-data-capture và các luồng sự kiện có thể thay đổi, chứ không chỉ là các nhật ký chỉ ghi thêm.
Tại sao lại chạy Apache Pinot trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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