Giảm giá lên đến 69% cho Apache Pinot

Triển khai Apache Pinot với cài đặt một cú nhấp chuột.

Kho dữ liệu OLAP phân tán thời gian thực được thiết kế để phân tích dưới một giây trên dữ liệu luồng và dữ liệu hàng loạt ở quy mô lớn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Apache Pinot với cài đặt một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Apache Pinot

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Pinot

Apache Pinot là một kho dữ liệu OLAP phân tán, thời gian thực được xây dựng tại LinkedIn và được sử dụng trong môi trường sản xuất bởi Uber, Stripe, Walmart, Target và Slack để cung cấp phân tích hướng người dùng trên hàng tỷ sự kiện. Nó thu nạp dữ liệu từ các nguồn truyền trực tuyến như Kafka và Kinesis cũng như các nguồn theo lô như S3 và HDFS, đồng thời trả lời các truy vấn SQL trong vài mili giây ngay cả với hàng nghìn người dùng đồng thời.

Tự host Pinot trên VPS của riêng bạn giúp kiểm soát trực tiếp độ trễ truy vấn, chính sách lưu giữ và cấu hình tenant, mà không có tính phí theo truy vấn hoặc bị khóa nhà cung cấp. Pinot Controller đi kèm với một web console tích hợp để quản lý schema, cấu hình bảng và khám phá SQL ad-hoc.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apache Pinot

Truy vấn SQL dưới một giây

Lưu trữ dạng cột với cây sao, chỉ mục đảo ngược và chỉ mục phạm vi trả về độ trễ truy vấn p99 tính bằng mili giây trên hàng tỷ hàng.

Thu nạp thời gian thực và theo lô

Các trình kết nối gốc cho Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS và JDBC cho phép bạn kết hợp dữ liệu luồng và dữ liệu lịch sử trong một bảng duy nhất.

Đồng thời cao

Được thiết kế để xử lý hàng nghìn truy vấn mỗi giây từ các bảng điều khiển hướng người dùng và các sản phẩm phân tích nội bộ mà không cần tính toán trước.

Query console tích hợp

Pinot Controller đi kèm với giao diện người dùng web để duyệt các bảng, chạy SQL ad-hoc và quản lý lược đồ, phân đoạn và người thuê.

Upsert và dedup bảng

Các upsert khóa chính và cập nhật một phần giúp Pinot phù hợp với change-data-capture và các luồng sự kiện có thể thay đổi, chứ không chỉ là các nhật ký chỉ ghi thêm.

Tại sao lại chạy Apache Pinot trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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