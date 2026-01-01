Triển khai Mopidy với cài đặt chỉ với một nhấp.
Máy chủ nhạc Python có khả năng mở rộng truyền phát từ các tệp cục bộ, Spotify, SoundCloud, TuneIn và nhiều nguồn khác thông qua một giao diện trình duyệt.
Chọn gói VPS cho Mopidy
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mopidy
Mopidy là một máy chủ nhạc mở rộng được viết bằng Python, kết nối hàng chục nguồn âm thanh đằng sau một hàng đợi phát lại duy nhất. Với các tiện ích mở rộng phù hợp được cài đặt, nó có thể phát trực tuyến các tệp cục bộ cùng với Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcast và đài phát thanh Internet, đồng thời hiển thị chúng thông qua các API MPD, HTTP và JSON-RPC để bất kỳ máy khách MPD hoặc giao diện web nào cũng có thể điều khiển cùng một thư viện.
Mẫu này tích hợp Mopidy cùng với giao diện web Iris phổ biến, cung cấp cho bạn giao diện dựa trên trình duyệt để duyệt thư viện, xây dựng hàng đợi và quản lý danh sách phát từ bất kỳ thiết bị nào. Tự lưu trữ Mopidy trên một VPS giúp giữ các nguồn nhạc tổng hợp của bạn đằng sau một điểm cuối riêng tư duy nhất mà không có phí đăng ký cho mỗi nguồn ngoài các nhà cung cấp thượng nguồn mà bạn đã sử dụng.
Các tính năng chính của Mopidy
Iris web frontend
Tiện ích mở rộng Iris đi kèm cung cấp giao diện người dùng trình duyệt tinh tế để duyệt nguồn, xếp hàng đợi các bản nhạc và quản lý danh sách phát từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.
Phát lại đa nguồn
Cài đặt tiện ích mở rộng để hợp nhất Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcast và các tệp cục bộ vào một hàng đợi thống nhất.
Hỗ trợ giao thức MPD
Hỗ trợ giao thức Music Player Daemon trên cổng 6600 để bất kỳ ứng dụng khách MPD nào như ncmpcpp, M.A.L.P. hoặc Cantata đều có thể điều khiển phát lại.
Các tiện ích mở rộng có thể cài đặt bằng Pip
Thêm nguồn mới tại thời điểm triển khai thông qua biến PIP_PACKAGES mà không cần xây dựng lại hình ảnh hoặc chỉnh sửa các tệp cấu hình.
API HTTP JSON-RPC
API HTTP và WebSocket đầy đủ cho phép bạn xây dựng bộ điều khiển tùy chỉnh, trợ lý giọng nói hoặc trình kích hoạt tự động hóa nhà dựa trên cùng một công cụ.
Snapcast sẵn sàng
Đường dẫn âm thanh mặc định ghi vào một Snapcast FIFO để bạn có thể thêm lớp phát lại đồng bộ đa phòng lên trên bất cứ khi nào bạn cần.
Tại sao lại chạy Mopidy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.