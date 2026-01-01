Mopidy là một máy chủ nhạc mở rộng được viết bằng Python, kết nối hàng chục nguồn âm thanh đằng sau một hàng đợi phát lại duy nhất. Với các tiện ích mở rộng phù hợp được cài đặt, nó có thể phát trực tuyến các tệp cục bộ cùng với Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcast và đài phát thanh Internet, đồng thời hiển thị chúng thông qua các API MPD, HTTP và JSON-RPC để bất kỳ máy khách MPD hoặc giao diện web nào cũng có thể điều khiển cùng một thư viện.

Mẫu này tích hợp Mopidy cùng với giao diện web Iris phổ biến, cung cấp cho bạn giao diện dựa trên trình duyệt để duyệt thư viện, xây dựng hàng đợi và quản lý danh sách phát từ bất kỳ thiết bị nào. Tự lưu trữ Mopidy trên một VPS giúp giữ các nguồn nhạc tổng hợp của bạn đằng sau một điểm cuối riêng tư duy nhất mà không có phí đăng ký cho mỗi nguồn ngoài các nhà cung cấp thượng nguồn mà bạn đã sử dụng.