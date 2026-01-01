Triển khai Geneac với cài đặt một nhấp.
Trình tạo trang web phả hệ tự host để xuất bản cây gia phả, nghiên cứu và ảnh của bạn trực tuyến.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Geneac
Geneac là một ứng dụng Ruby on Rails mã nguồn mở để chia sẻ nghiên cứu phả hệ trên web. Nó trình bày thông tin về con người, mối quan hệ, ảnh và ghi chú theo định dạng kiểu wiki mà khách truy cập có thể duyệt, trong khi quản trị viên quản lý cây gia phả cơ bản từ một backend được xác thực. Mô hình dữ liệu được xây dựng chuyên biệt cho phả hệ — các cá nhân, gia đình, trích dẫn nguồn, lịch sử chỉnh sửa và gắn thẻ là những khái niệm hạng nhất chứ không phải là các bài đăng blog được điều chỉnh lại.
Tự host Geneac giúp lưu giữ hàng thập kỷ nghiên cứu gia đình, tài liệu đã quét và ghi chú riêng tư trên máy chủ của riêng bạn, nơi quyền truy cập hoàn toàn do bạn kiểm soát. Ứng dụng sử dụng SQLite và lưu trữ tệp cục bộ, vì vậy một ổ đĩa lưu trữ liên tục duy nhất có thể lưu trữ toàn bộ trang web và có thể được sao lưu dưới dạng bản sao tệp thông thường mà không cần công cụ cơ sở dữ liệu.
Các tính năng chính của Geneac
Con người và Mối quan hệ
Ghi lại thông tin cá nhân với các chi tiết về ngày sinh, ngày mất và tiểu sử, sau đó liên kết họ thông qua các mối quan hệ cha mẹ, vợ/chồng và con cái để xây dựng một cây gia phả có thể điều hướng.
Ảnh và Các tài liệu
Đính kèm ảnh quét, chứng chỉ và tài liệu gốc vào người và ghi chú thông qua Active Storage, với việc xử lý hình ảnh được thực hiện bởi libvips.
Ghi chú nghiên cứu
Ghi lại các câu chuyện tiểu sử và các phát hiện nghiên cứu dưới dạng ghi chú dài có thể được gắn thẻ và liên kết chéo với những người mà chúng mô tả.
Gắn thẻ và Tìm kiếm
Tổ chức nội dung với công cụ acts-as-taggable-on để họ, địa điểm và chủ đề có thể được lọc giữa người, ảnh và ghi chú.
Quản trị viên đã xác thực
Việc đăng ký, đăng nhập và cấp quyền quản trị viên được hỗ trợ bởi Devise giúp bảo vệ quyền chỉnh sửa, đồng thời giữ cho trang web đã xuất bản có thể được các thành viên gia đình duyệt công khai.
Tác vụ nền
Một worker Resque được hỗ trợ bởi Redis chạy xử lý hình ảnh và các tác vụ chạy dài khác trong nền để giao diện web luôn phản hồi nhanh.
Tại sao lại chạy Geneac trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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