Geneac là một ứng dụng Ruby on Rails mã nguồn mở để chia sẻ nghiên cứu phả hệ trên web. Nó trình bày thông tin về con người, mối quan hệ, ảnh và ghi chú theo định dạng kiểu wiki mà khách truy cập có thể duyệt, trong khi quản trị viên quản lý cây gia phả cơ bản từ một backend được xác thực. Mô hình dữ liệu được xây dựng chuyên biệt cho phả hệ — các cá nhân, gia đình, trích dẫn nguồn, lịch sử chỉnh sửa và gắn thẻ là những khái niệm hạng nhất chứ không phải là các bài đăng blog được điều chỉnh lại.

Tự host Geneac giúp lưu giữ hàng thập kỷ nghiên cứu gia đình, tài liệu đã quét và ghi chú riêng tư trên máy chủ của riêng bạn, nơi quyền truy cập hoàn toàn do bạn kiểm soát. Ứng dụng sử dụng SQLite và lưu trữ tệp cục bộ, vì vậy một ổ đĩa lưu trữ liên tục duy nhất có thể lưu trữ toàn bộ trang web và có thể được sao lưu dưới dạng bản sao tệp thông thường mà không cần công cụ cơ sở dữ liệu.