Triển khai Joplin Server với cài đặt một nhấp.
Backend đồng bộ tự host cho Joplin, giúp giữ ghi chú và tệp đính kèm của bạn riêng tư trên tất cả các thiết bị.
Chọn gói VPS cho Joplin Server
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Joplin Server
Joplin Server là hệ thống phụ trợ đồng bộ hóa tự lưu trữ cho ứng dụng ghi chú Joplin mã nguồn mở phổ biến. Nó cung cấp một trung tâm an toàn, riêng tư để đồng bộ hóa ghi chú, việc cần làm, sổ ghi chép và tệp đính kèm trên các máy khách máy tính để bàn, di động và thiết bị đầu cuối — mà không cần dựa vào các dịch vụ đám mây của bên thứ ba như Dropbox hoặc OneDrive.
Việc lưu trữ Joplin Server trên VPS của riêng bạn có nghĩa là cơ sở kiến thức cá nhân của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn đặt giới hạn lưu trữ, xác định chính sách sao lưu và chọn có bật mã hóa đầu cuối hay không — không có phí đăng ký, không khai thác dữ liệu và không bị khóa nền tảng.
Các tính năng chính của Joplin Server
Đồng bộ ghi chú riêng tư
Đồng bộ hóa ghi chú, sổ ghi chép và tệp đính kèm trên tất cả các thiết bị của bạn thông qua máy chủ riêng, mà không có dịch vụ đám mây của bên thứ ba nào xử lý dữ liệu của bạn.
Mã hóa đầu cuối
Bảo vệ nội dung ghi chú bằng mã hóa phía máy khách để chỉ bạn mới có thể đọc ghi chú của mình — ngay cả máy chủ cũng không bao giờ thấy văn bản gốc.
Hỗ trợ nhiều người dùng
Tạo các tài khoản riêng biệt cho các thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp, mỗi người có bộ sưu tập ghi chú riêng và hạn mức lưu trữ có thể cấu hình.
Chia sẻ ghi chú
Chia sẻ các ghi chú hoặc sổ ghi chép riêng lẻ với những người dùng Joplin Server khác và quản lý quyền truy cập trực tiếp từ các ứng dụng khách.
Tất cả các nền tảng khách hàng
Kết nối các ứng dụng Joplin trên Windows, macOS, Linux, iOS và Android — mọi thiết bị đều đồng bộ hóa với cùng một máy chủ thông qua giao thức đồng bộ Joplin tiêu chuẩn.
Tại sao lại chạy Joplin Server trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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