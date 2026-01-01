Joplin Server là hệ thống phụ trợ đồng bộ hóa tự lưu trữ cho ứng dụng ghi chú Joplin mã nguồn mở phổ biến. Nó cung cấp một trung tâm an toàn, riêng tư để đồng bộ hóa ghi chú, việc cần làm, sổ ghi chép và tệp đính kèm trên các máy khách máy tính để bàn, di động và thiết bị đầu cuối — mà không cần dựa vào các dịch vụ đám mây của bên thứ ba như Dropbox hoặc OneDrive.

Việc lưu trữ Joplin Server trên VPS của riêng bạn có nghĩa là cơ sở kiến thức cá nhân của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn đặt giới hạn lưu trữ, xác định chính sách sao lưu và chọn có bật mã hóa đầu cuối hay không — không có phí đăng ký, không khai thác dữ liệu và không bị khóa nền tảng.