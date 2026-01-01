Triển khai BeaverHabits với cài đặt một nhấp.
Trình theo dõi thói quen tự host tối giản, tập trung vào việc điểm danh và duy trì chuỗi liên tiếp hàng ngày, không có mục tiêu hay sự phức tạp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với BeaverHabits
BeaverHabits là một ứng dụng theo dõi thói quen tự host tối giản, lấy cảm hứng từ phương pháp "đừng phá vỡ chuỗi". Không giống như các ứng dụng thói quen định hướng mục tiêu, BeaverHabits chỉ tập trung vào nghi thức điểm danh hàng ngày — đánh dấu thói quen hoàn thành, duy trì chuỗi và hình dung sự nhất quán theo thời gian mà không phải chịu gánh nặng nhận thức về các mục tiêu, cột mốc hay điểm số.
Tự host BeaverHabits trên VPS của bạn giúp giữ cho dữ liệu thói quen cá nhân của bạn được riêng tư, không có phí đăng ký và không có dịch vụ đồng bộ hóa của bên thứ ba. Ứng dụng lưu trữ tất cả dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ và hỗ trợ tài khoản đa người dùng, cài đặt PWA trên iOS, lọc theo thẻ, ghi chú hàng ngày, một REST API, và tích hợp với Home Assistant, Apple Shortcuts, và Stream Deck.
Các tính năng chính của BeaverHabits
Lưới check-in hàng ngày
Lưới lịch cho mỗi thói quen hiển thị nhanh chóng các chuỗi liên tục và khoảng trống, giúp dễ dàng theo dõi sự nhất quán hàng ngày và tạo động lực để duy trì.
Lọc thẻ
Nhóm và lọc thói quen theo thẻ để có cái nhìn tập trung — chỉ xem các thói quen buổi sáng, thói quen sức khỏe hoặc bất kỳ danh mục tùy chỉnh nào.
Ghi chú hàng ngày
Thêm tối đa 1024 ký tự ghi chú cho mỗi thói quen mỗi ngày để ghi lại ngữ cảnh, quan sát hoặc lý do bỏ qua.
Truy cập REST API
Truy vấn và cập nhật dữ liệu thói quen theo chương trình, cho phép tự động hóa với Apple Shortcuts, Home Assistant và Stream Deck thông qua HabitDeck.
Hỗ trợ iOS PWA
Cài đặt BeaverHabits dưới dạng ứng dụng trên màn hình chính của iPhone và iPad để có trải nghiệm check-in mượt mà như ứng dụng gốc mà không cần tải xuống từ App Store.
Tại sao lại chạy BeaverHabits trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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