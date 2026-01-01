Giảm giá lên đến 69% cho BeaverHabits

Triển khai BeaverHabits với cài đặt một nhấp.

Trình theo dõi thói quen tự host tối giản, tập trung vào việc điểm danh và duy trì chuỗi liên tiếp hàng ngày, không có mục tiêu hay sự phức tạp.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai BeaverHabits với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho BeaverHabits

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với BeaverHabits

BeaverHabits là một ứng dụng theo dõi thói quen tự host tối giản, lấy cảm hứng từ phương pháp "đừng phá vỡ chuỗi". Không giống như các ứng dụng thói quen định hướng mục tiêu, BeaverHabits chỉ tập trung vào nghi thức điểm danh hàng ngày — đánh dấu thói quen hoàn thành, duy trì chuỗi và hình dung sự nhất quán theo thời gian mà không phải chịu gánh nặng nhận thức về các mục tiêu, cột mốc hay điểm số.

Tự host BeaverHabits trên VPS của bạn giúp giữ cho dữ liệu thói quen cá nhân của bạn được riêng tư, không có phí đăng ký và không có dịch vụ đồng bộ hóa của bên thứ ba. Ứng dụng lưu trữ tất cả dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ và hỗ trợ tài khoản đa người dùng, cài đặt PWA trên iOS, lọc theo thẻ, ghi chú hàng ngày, một REST API, và tích hợp với Home Assistant, Apple Shortcuts, và Stream Deck.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của BeaverHabits

Lưới check-in hàng ngày

Lưới lịch cho mỗi thói quen hiển thị nhanh chóng các chuỗi liên tục và khoảng trống, giúp dễ dàng theo dõi sự nhất quán hàng ngày và tạo động lực để duy trì.

Lọc thẻ

Nhóm và lọc thói quen theo thẻ để có cái nhìn tập trung — chỉ xem các thói quen buổi sáng, thói quen sức khỏe hoặc bất kỳ danh mục tùy chỉnh nào.

Ghi chú hàng ngày

Thêm tối đa 1024 ký tự ghi chú cho mỗi thói quen mỗi ngày để ghi lại ngữ cảnh, quan sát hoặc lý do bỏ qua.

Truy cập REST API

Truy vấn và cập nhật dữ liệu thói quen theo chương trình, cho phép tự động hóa với Apple Shortcuts, Home Assistant và Stream Deck thông qua HabitDeck.

Hỗ trợ iOS PWA

Cài đặt BeaverHabits dưới dạng ứng dụng trên màn hình chính của iPhone và iPad để có trải nghiệm check-in mượt mà như ứng dụng gốc mà không cần tải xuống từ App Store.

Tại sao lại chạy BeaverHabits trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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