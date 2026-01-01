BeaverHabits là một ứng dụng theo dõi thói quen tự host tối giản, lấy cảm hứng từ phương pháp "đừng phá vỡ chuỗi". Không giống như các ứng dụng thói quen định hướng mục tiêu, BeaverHabits chỉ tập trung vào nghi thức điểm danh hàng ngày — đánh dấu thói quen hoàn thành, duy trì chuỗi và hình dung sự nhất quán theo thời gian mà không phải chịu gánh nặng nhận thức về các mục tiêu, cột mốc hay điểm số.

Tự host BeaverHabits trên VPS của bạn giúp giữ cho dữ liệu thói quen cá nhân của bạn được riêng tư, không có phí đăng ký và không có dịch vụ đồng bộ hóa của bên thứ ba. Ứng dụng lưu trữ tất cả dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ và hỗ trợ tài khoản đa người dùng, cài đặt PWA trên iOS, lọc theo thẻ, ghi chú hàng ngày, một REST API, và tích hợp với Home Assistant, Apple Shortcuts, và Stream Deck.