Triển khai AFFiNE với 1 nhấp cài đặt.
Không gian làm việc mã nguồn mở tất cả trong một, kết hợp tài liệu, bảng trắng và cơ sở dữ liệu với sự hỗ trợ của AI.
Chọn gói VPS cho AFFiNE
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với AFFiNE
AFFiNE là một "KnowledgeOS" mã nguồn mở giúp loại bỏ rào cản giữa tài liệu, cộng tác trực quan và tổ chức dữ liệu. Người dùng có thể viết tài liệu có cấu trúc, phác thảo trên bảng trắng vô hạn và duy trì cơ sở dữ liệu được tổ chức—tất cả trong cùng một không gian làm việc—mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ riêng biệt cho từng tác vụ.
Được xây dựng với kiến trúc ưu tiên cục bộ, tập trung vào quyền riêng tư, AFFiNE giữ kiến thức của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Hỗ trợ AI được tích hợp xuyên suốt, giúp ích trong việc viết, vẽ và lập kế hoạch trên mọi loại nội dung. Bản triển khai này bao gồm PostgreSQL với tiện ích mở rộng pgvector để tìm kiếm nâng cao, Redis cho các tính năng thời gian thực và di chuyển cơ sở dữ liệu tự động để cập nhật đáng tin cậy.
Các tính năng chính của AFFiNE
Không gian làm việc thống nhất
Kết hợp tài liệu, bảng trắng và cơ sở dữ liệu trên một nền tảng để bạn có thể chuyển đổi giữa việc viết, phác thảo và sắp xếp dữ liệu mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh giữa các ứng dụng riêng biệt.
Bảng trắng không gian vô hạn
Bảng trắng dạng tự do với các công cụ vẽ, tạo sơ đồ và ghi chú dán cung cấp cho các nhóm một không gian trực quan để động não và thực hiện công việc thiết kế bên cạnh các tài liệu có cấu trúc.
Hỗ trợ bởi AI
AI được tích hợp trên tất cả các loại nội dung để hỗ trợ viết, tóm tắt và tạo nội dung, giảm thiểu chi phí sản xuất các tài liệu kiến thức chất lượng cao.
Cơ sở dữ liệu có cấu trúc
Tổ chức thông tin trong các chế độ xem cơ sở dữ liệu có thể tùy chỉnh với khả năng lọc và truy vấn, thay thế nhu cầu về các công cụ bảng tính riêng biệt trong cùng một không gian làm việc.
Cộng tác thời gian thực
Đồng bộ hóa không xung đột cho phép nhiều thành viên trong nhóm chỉnh sửa tài liệu và bảng trắng cùng lúc, với các thay đổi được phản ánh ngay lập tức trên tất cả các thiết bị được kết nối.
Tại sao lại chạy AFFiNE trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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