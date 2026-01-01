AFFiNE là một "KnowledgeOS" mã nguồn mở giúp loại bỏ rào cản giữa tài liệu, cộng tác trực quan và tổ chức dữ liệu. Người dùng có thể viết tài liệu có cấu trúc, phác thảo trên bảng trắng vô hạn và duy trì cơ sở dữ liệu được tổ chức—tất cả trong cùng một không gian làm việc—mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ riêng biệt cho từng tác vụ.

Được xây dựng với kiến trúc ưu tiên cục bộ, tập trung vào quyền riêng tư, AFFiNE giữ kiến thức của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Hỗ trợ AI được tích hợp xuyên suốt, giúp ích trong việc viết, vẽ và lập kế hoạch trên mọi loại nội dung. Bản triển khai này bao gồm PostgreSQL với tiện ích mở rộng pgvector để tìm kiếm nâng cao, Redis cho các tính năng thời gian thực và di chuyển cơ sở dữ liệu tự động để cập nhật đáng tin cậy.