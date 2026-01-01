Giảm giá lên đến 69% cho AFFiNE

Triển khai AFFiNE với 1 nhấp cài đặt.

Không gian làm việc mã nguồn mở tất cả trong một, kết hợp tài liệu, bảng trắng và cơ sở dữ liệu với sự hỗ trợ của AI.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai AFFiNE với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho AFFiNE

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với AFFiNE

AFFiNE là một "KnowledgeOS" mã nguồn mở giúp loại bỏ rào cản giữa tài liệu, cộng tác trực quan và tổ chức dữ liệu. Người dùng có thể viết tài liệu có cấu trúc, phác thảo trên bảng trắng vô hạn và duy trì cơ sở dữ liệu được tổ chức—tất cả trong cùng một không gian làm việc—mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ riêng biệt cho từng tác vụ.

Được xây dựng với kiến trúc ưu tiên cục bộ, tập trung vào quyền riêng tư, AFFiNE giữ kiến thức của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Hỗ trợ AI được tích hợp xuyên suốt, giúp ích trong việc viết, vẽ và lập kế hoạch trên mọi loại nội dung. Bản triển khai này bao gồm PostgreSQL với tiện ích mở rộng pgvector để tìm kiếm nâng cao, Redis cho các tính năng thời gian thực và di chuyển cơ sở dữ liệu tự động để cập nhật đáng tin cậy.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của AFFiNE

Không gian làm việc thống nhất

Kết hợp tài liệu, bảng trắng và cơ sở dữ liệu trên một nền tảng để bạn có thể chuyển đổi giữa việc viết, phác thảo và sắp xếp dữ liệu mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh giữa các ứng dụng riêng biệt.

Bảng trắng không gian vô hạn

Bảng trắng dạng tự do với các công cụ vẽ, tạo sơ đồ và ghi chú dán cung cấp cho các nhóm một không gian trực quan để động não và thực hiện công việc thiết kế bên cạnh các tài liệu có cấu trúc.

Hỗ trợ bởi AI

AI được tích hợp trên tất cả các loại nội dung để hỗ trợ viết, tóm tắt và tạo nội dung, giảm thiểu chi phí sản xuất các tài liệu kiến thức chất lượng cao.

Cơ sở dữ liệu có cấu trúc

Tổ chức thông tin trong các chế độ xem cơ sở dữ liệu có thể tùy chỉnh với khả năng lọc và truy vấn, thay thế nhu cầu về các công cụ bảng tính riêng biệt trong cùng một không gian làm việc.

Cộng tác thời gian thực

Đồng bộ hóa không xung đột cho phép nhiều thành viên trong nhóm chỉnh sửa tài liệu và bảng trắng cùng lúc, với các thay đổi được phản ánh ngay lập tức trên tất cả các thiết bị được kết nối.

Tại sao lại chạy AFFiNE trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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