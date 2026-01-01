Triển khai AppFlowy với cài đặt một nhấp.
Không gian làm việc mã nguồn mở đề cao quyền riêng tư, kết hợp ghi chú, wiki, cơ sở dữ liệu và quản lý dự án, thay thế Notion.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với AppFlowy
AppFlowy là một nền tảng năng suất mã nguồn mở được xây dựng như một giải pháp thay thế Notion tôn trọng quyền riêng tư, kết hợp trình chỉnh sửa dựa trên khối linh hoạt, các chế độ xem cơ sở dữ liệu và hỗ trợ viết bằng AI trong một không gian làm việc cộng tác duy nhất. Được xây dựng bằng Flutter và Rust, nó mang lại hiệu suất gốc trên máy tính để bàn, thiết bị di động và web trong khi vẫn giữ tất cả dữ liệu dưới sự kiểm soát của bạn.
Tự lưu trữ AppFlowy loại bỏ phí đăng ký theo người dùng, loại bỏ quyền truy cập của bên thứ ba vào các tài liệu nhạy cảm và cung cấp không gian làm việc và người dùng không giới hạn với chi phí cơ sở hạ tầng cố định. Mẫu này triển khai toàn bộ ngăn xếp AppFlowy Cloud — máy khách web, phần phụ trợ API, xác thực, lưu trữ đối tượng và cơ sở dữ liệu — sẵn sàng cho các kết nối từ các ứng dụng máy tính để bàn và di động gốc của AppFlowy.
Các tính năng chính của AppFlowy
Trình chỉnh sửa dựa trên khối
Tạo tài liệu phong phú với văn bản, hình ảnh, nội dung nhúng và phương tiện bằng trình chỉnh sửa khối trực quan hoạt động nhất quán trên máy tính để bàn, thiết bị di động và web mà không có khoảng cách tính năng giữa các nền tảng.
Dạng xem cơ sở dữ liệu linh hoạt
Xem và quản lý cùng một dữ liệu dưới dạng bảng, bảng Kanban, lịch hoặc thư viện, cung cấp cho các thành viên nhóm khác nhau bố cục phù hợp với quy trình làm việc của họ mà không cần sao chép thông tin.
Trợ lý viết AI
Tạo, tóm tắt và tinh chỉnh nội dung trực tiếp trong tài liệu bằng cách sử dụng các tính năng AI tích hợp sẵn kết nối với nhà cung cấp bên ngoài (chẳng hạn như OpenAI hoặc Azure OpenAI) được cấu hình thông qua khóa API — dữ liệu được xử lý bởi nhà cung cấp đó.
Cộng tác thời gian thực
Làm việc đồng thời với đồng đội bằng cách sử dụng tính năng đồng bộ hóa không xung đột, để nhiều người có thể chỉnh sửa cùng một tài liệu mà không ghi đè lên các thay đổi của nhau.
Toàn quyền sở hữu dữ liệu
Tất cả tài liệu, cơ sở dữ liệu và tệp đính kèm được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp, đảm bảo tuân thủ các quy định về dữ liệu và toàn quyền kiểm soát việc lưu giữ.
Tại sao lại chạy AppFlowy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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