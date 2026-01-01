Giảm giá lên đến 69% cho AppFlowy

Triển khai AppFlowy với cài đặt một nhấp.

Không gian làm việc mã nguồn mở đề cao quyền riêng tư, kết hợp ghi chú, wiki, cơ sở dữ liệu và quản lý dự án, thay thế Notion.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
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Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai AppFlowy với cài đặt một nhấp.

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Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với AppFlowy

AppFlowy là một nền tảng năng suất mã nguồn mở được xây dựng như một giải pháp thay thế Notion tôn trọng quyền riêng tư, kết hợp trình chỉnh sửa dựa trên khối linh hoạt, các chế độ xem cơ sở dữ liệu và hỗ trợ viết bằng AI trong một không gian làm việc cộng tác duy nhất. Được xây dựng bằng Flutter và Rust, nó mang lại hiệu suất gốc trên máy tính để bàn, thiết bị di động và web trong khi vẫn giữ tất cả dữ liệu dưới sự kiểm soát của bạn.

Tự lưu trữ AppFlowy loại bỏ phí đăng ký theo người dùng, loại bỏ quyền truy cập của bên thứ ba vào các tài liệu nhạy cảm và cung cấp không gian làm việc và người dùng không giới hạn với chi phí cơ sở hạ tầng cố định. Mẫu này triển khai toàn bộ ngăn xếp AppFlowy Cloud — máy khách web, phần phụ trợ API, xác thực, lưu trữ đối tượng và cơ sở dữ liệu — sẵn sàng cho các kết nối từ các ứng dụng máy tính để bàn và di động gốc của AppFlowy.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của AppFlowy

Trình chỉnh sửa dựa trên khối

Tạo tài liệu phong phú với văn bản, hình ảnh, nội dung nhúng và phương tiện bằng trình chỉnh sửa khối trực quan hoạt động nhất quán trên máy tính để bàn, thiết bị di động và web mà không có khoảng cách tính năng giữa các nền tảng.

Dạng xem cơ sở dữ liệu linh hoạt

Xem và quản lý cùng một dữ liệu dưới dạng bảng, bảng Kanban, lịch hoặc thư viện, cung cấp cho các thành viên nhóm khác nhau bố cục phù hợp với quy trình làm việc của họ mà không cần sao chép thông tin.

Trợ lý viết AI

Tạo, tóm tắt và tinh chỉnh nội dung trực tiếp trong tài liệu bằng cách sử dụng các tính năng AI tích hợp sẵn kết nối với nhà cung cấp bên ngoài (chẳng hạn như OpenAI hoặc Azure OpenAI) được cấu hình thông qua khóa API — dữ liệu được xử lý bởi nhà cung cấp đó.

Cộng tác thời gian thực

Làm việc đồng thời với đồng đội bằng cách sử dụng tính năng đồng bộ hóa không xung đột, để nhiều người có thể chỉnh sửa cùng một tài liệu mà không ghi đè lên các thay đổi của nhau.

Toàn quyền sở hữu dữ liệu

Tất cả tài liệu, cơ sở dữ liệu và tệp đính kèm được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp, đảm bảo tuân thủ các quy định về dữ liệu và toàn quyền kiểm soát việc lưu giữ.

Tại sao lại chạy AppFlowy trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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