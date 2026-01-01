AppFlowy là một nền tảng năng suất mã nguồn mở được xây dựng như một giải pháp thay thế Notion tôn trọng quyền riêng tư, kết hợp trình chỉnh sửa dựa trên khối linh hoạt, các chế độ xem cơ sở dữ liệu và hỗ trợ viết bằng AI trong một không gian làm việc cộng tác duy nhất. Được xây dựng bằng Flutter và Rust, nó mang lại hiệu suất gốc trên máy tính để bàn, thiết bị di động và web trong khi vẫn giữ tất cả dữ liệu dưới sự kiểm soát của bạn.

Tự lưu trữ AppFlowy loại bỏ phí đăng ký theo người dùng, loại bỏ quyền truy cập của bên thứ ba vào các tài liệu nhạy cảm và cung cấp không gian làm việc và người dùng không giới hạn với chi phí cơ sở hạ tầng cố định. Mẫu này triển khai toàn bộ ngăn xếp AppFlowy Cloud — máy khách web, phần phụ trợ API, xác thực, lưu trữ đối tượng và cơ sở dữ liệu — sẵn sàng cho các kết nối từ các ứng dụng máy tính để bàn và di động gốc của AppFlowy.