Triển khai BentoPDF với 1 nhấp cài đặt.
Bộ công cụ PDF trên trình duyệt ưu tiên quyền riêng tư để hợp nhất, chia tách, chuyển đổi và bảo mật PDF mà không cần tải tệp lên bất kỳ đâu.
Chọn gói VPS cho BentoPDF
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với BentoPDF
BentoPDF là một bộ công cụ PDF hướng đến quyền riêng tư, xử lý tài liệu hoàn toàn trong trình duyệt của người dùng — các tệp không bao giờ rời khỏi máy khách hoặc chạm vào máy chủ bên ngoài. Nó thay thế nhiều dịch vụ PDF trực tuyến bằng một giao diện tự lưu trữ duy nhất bao gồm hợp nhất, chia tách, sắp xếp lại trang, xoay, chuyển đổi hình ảnh, OCR, nén, bảo vệ bằng mật khẩu, hình mờ, tiêu đề và chân trang, và chỉnh sửa siêu dữ liệu.
Đối với các nhóm và tổ chức xử lý tài liệu nhạy cảm — hợp đồng, báo cáo tài chính, giấy tờ pháp lý — việc tự lưu trữ BentoPDF loại bỏ rủi ro về quyền riêng tư khi tải các tệp bí mật lên các dịch vụ PDF thương mại có thể giữ lại bản sao hoặc ghi nhật ký sử dụng. Bởi vì tất cả quá trình xử lý diễn ra ở phía máy khách, VPS chỉ phục vụ giao diện web, giữ cho yêu cầu tài nguyên máy chủ ở mức tối thiểu trong khi vẫn đảm bảo tài liệu hoàn toàn riêng tư.
Các tính năng chính của BentoPDF
Xử lý phía client
Mọi thao tác với PDF diễn ra bên trong trình duyệt của người dùng — tài liệu không bao giờ được tải lên máy chủ, vì vậy ngay cả máy chủ cũng không bao giờ nhìn thấy nội dung tệp.
Gộp, tách và sắp xếp lại
Kết hợp nhiều tệp PDF, chia chúng thành các trang hoặc phần riêng lẻ, và kéo thả các trang theo đúng thứ tự bạn muốn chỉ trong vài giây.
OCR tích hợp
Chuyển đổi các tệp PDF dựa trên hình ảnh được quét thành các tài liệu văn bản có thể tìm kiếm và chọn được hoàn toàn mà không cần gửi tệp đến dịch vụ nhận dạng của bên thứ ba.
Bảo mật tài liệu
Thêm bảo vệ bằng mật khẩu, mã hóa và hình mờ vào các tệp PDF nhạy cảm trước khi phân phối, hoặc xóa bỏ các hạn chế khỏi các tệp PDF bạn sở hữu để lấy lại quyền chỉnh sửa.
Chuyển đổi định dạng
Chuyển đổi hình ảnh sang PDF, xuất các trang dưới dạng hình ảnh và chuyển đổi Markdown với sơ đồ Mermaid thành PDF được định dạng — tất cả từ cùng một giao diện.
Tại sao lại chạy BentoPDF trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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