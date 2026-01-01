BentoPDF là một bộ công cụ PDF hướng đến quyền riêng tư, xử lý tài liệu hoàn toàn trong trình duyệt của người dùng — các tệp không bao giờ rời khỏi máy khách hoặc chạm vào máy chủ bên ngoài. Nó thay thế nhiều dịch vụ PDF trực tuyến bằng một giao diện tự lưu trữ duy nhất bao gồm hợp nhất, chia tách, sắp xếp lại trang, xoay, chuyển đổi hình ảnh, OCR, nén, bảo vệ bằng mật khẩu, hình mờ, tiêu đề và chân trang, và chỉnh sửa siêu dữ liệu.

Đối với các nhóm và tổ chức xử lý tài liệu nhạy cảm — hợp đồng, báo cáo tài chính, giấy tờ pháp lý — việc tự lưu trữ BentoPDF loại bỏ rủi ro về quyền riêng tư khi tải các tệp bí mật lên các dịch vụ PDF thương mại có thể giữ lại bản sao hoặc ghi nhật ký sử dụng. Bởi vì tất cả quá trình xử lý diễn ra ở phía máy khách, VPS chỉ phục vụ giao diện web, giữ cho yêu cầu tài nguyên máy chủ ở mức tối thiểu trong khi vẫn đảm bảo tài liệu hoàn toàn riêng tư.