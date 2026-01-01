Wiki.js là một nền tảng wiki hiện đại, tự lưu trữ được xây dựng trên Node.js và được hỗ trợ bởi PostgreSQL. Nó cung cấp một trình chỉnh sửa WYSIWYG trực quan cùng với hỗ trợ markdown, tìm kiếm toàn văn, lịch sử phiên bản cho mỗi trang và các chính sách kiểm soát truy cập chi tiết — làm cho nó phù hợp cho cả cơ sở kiến thức cá nhân và tài liệu doanh nghiệp.

Tự lưu trữ Wiki.js trên một VPS giúp tài liệu được giữ riêng tư và dễ truy cập mà không cần đăng ký SaaS. Nó tích hợp với LDAP, OAuth, SAML và hàng chục nhà cung cấp xác thực bên ngoài, hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ giao diện và cung cấp các backend lưu trữ dựa trên module bao gồm Git và lưu trữ đối tượng đám mây.