Triển khai Wiki.js với cài đặt một nhấp.
Nền tảng wiki mã nguồn mở hiện đại với chỉnh sửa WYSIWYG, tìm kiếm toàn văn, kiểm soát phiên bản và hỗ trợ đa xác thực.
Chọn gói VPS cho Wiki.js
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Wiki.js
Wiki.js là một nền tảng wiki hiện đại, tự lưu trữ được xây dựng trên Node.js và được hỗ trợ bởi PostgreSQL. Nó cung cấp một trình chỉnh sửa WYSIWYG trực quan cùng với hỗ trợ markdown, tìm kiếm toàn văn, lịch sử phiên bản cho mỗi trang và các chính sách kiểm soát truy cập chi tiết — làm cho nó phù hợp cho cả cơ sở kiến thức cá nhân và tài liệu doanh nghiệp.
Tự lưu trữ Wiki.js trên một VPS giúp tài liệu được giữ riêng tư và dễ truy cập mà không cần đăng ký SaaS. Nó tích hợp với LDAP, OAuth, SAML và hàng chục nhà cung cấp xác thực bên ngoài, hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ giao diện và cung cấp các backend lưu trữ dựa trên module bao gồm Git và lưu trữ đối tượng đám mây.
Các tính năng chính của Wiki.js
Tùy chọn chỉnh sửa phong phú
Viết bằng trình chỉnh sửa WYSIWYG trực quan, Markdown thuần túy hoặc trình chỉnh sửa AsciiDoc tùy thuộc vào sở thích và trình độ kỹ năng của bạn.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm bất kỳ nội dung nào ngay lập tức trên tất cả các trang wiki với tính năng lập chỉ mục toàn văn bản nhanh chóng, chính xác, được hỗ trợ bởi backend PostgreSQL.
Lịch sử phiên bản
Mọi chỉnh sửa trang đều được lập phiên bản, cho phép bạn so sánh các thay đổi theo thời gian và khôi phục bất kỳ phiên bản nội dung nào trước đó.
Kiểm soát truy cập
Xác định quyền đọc và ghi chi tiết theo từng trang, nhóm hoặc phần để kiểm soát ai có thể xem hoặc chỉnh sửa từng phần của wiki.
Tích hợp đa xác thực
Kết nối với LDAP, OAuth 2.0, SAML, hoặc bất kỳ trong số hàng chục nhà cung cấp đăng nhập xã hội để xác thực người dùng tập trung.
Tại sao lại chạy Wiki.js trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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