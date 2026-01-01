Triển khai Yao với 1 nhấp cài đặt.
Môi trường chạy ứng dụng mã nguồn mở và framework tác nhân AI để xây dựng ứng dụng web và API với cấu hình JSON.
Chọn gói VPS cho Yao
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Yao
Yao là một runtime ứng dụng full-stack mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng web, REST API và bảng điều khiển quản trị bằng cách viết các tệp cấu hình JSON và YAML thay vì mã backend. Ban đầu là một engine low-code, Yao v1.0 đã phát triển thành một nền tảng AI agent với tích hợp MCP (Model Context Protocol) gốc, điều phối đa agent và giao diện trò chuyện đàm thoại tích hợp.
Không giống như các framework truyền thống, Yao được phân phối dưới dạng một Go binary duy nhất với một cơ sở dữ liệu SQLite nhúng, một V8 JavaScript engine cho các TypeScript hook và một hệ thống UI được render phía máy chủ — biến nó thành một môi trường tự chứa để xây dựng và chạy các ứng dụng web được hỗ trợ bởi AI mà không cần quản lý các runtime hoặc cơ sở dữ liệu riêng biệt.
Các tính năng chính của Yao
Trình tạo JSON API
Xác định các điểm cuối REST API, các mô hình cơ sở dữ liệu và các bảng quản trị hoàn toàn trong các tệp cấu hình JSON/YAML, loại bỏ mã boilerplate backend.
Điều phối tác nhân AI
Hỗ trợ MCP gốc và thực thi đa tác nhân cho phép bạn kết nối các công cụ AI, giao nhiệm vụ cho các tác nhân phụ và chạy các quy trình làm việc của tác nhân song song từ một cấu hình duy nhất.
Embedded V8 engine
Chạy logic nghiệp vụ và hooks TypeScript trực tiếp bên trong Yao bằng cách sử dụng môi trường chạy JavaScript V8 được đóng gói sẵn — không yêu cầu cài đặt Node.js.
UI được máy chủ kết xuất
SUI Pages cung cấp một hệ thống kết xuất phía máy chủ dựa trên thành phần để xây dựng giao diện người dùng hoàn chỉnh mà không cần một framework JavaScript riêng biệt.
Tìm kiếm vector tích hợp sẵn
Tìm kiếm vector tích hợp, biểu đồ tri thức và khả năng GraphRAG hỗ trợ truy xuất tài liệu ngữ nghĩa và các tính năng cơ sở tri thức AI.
Tại sao lại chạy Yao trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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