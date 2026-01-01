Yao là một runtime ứng dụng full-stack mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng web, REST API và bảng điều khiển quản trị bằng cách viết các tệp cấu hình JSON và YAML thay vì mã backend. Ban đầu là một engine low-code, Yao v1.0 đã phát triển thành một nền tảng AI agent với tích hợp MCP (Model Context Protocol) gốc, điều phối đa agent và giao diện trò chuyện đàm thoại tích hợp.

Không giống như các framework truyền thống, Yao được phân phối dưới dạng một Go binary duy nhất với một cơ sở dữ liệu SQLite nhúng, một V8 JavaScript engine cho các TypeScript hook và một hệ thống UI được render phía máy chủ — biến nó thành một môi trường tự chứa để xây dựng và chạy các ứng dụng web được hỗ trợ bởi AI mà không cần quản lý các runtime hoặc cơ sở dữ liệu riêng biệt.