Triển khai SABnzbd chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình tải xuống nhị phân Usenet tự động xếp hàng đợi, xác minh và giải nén các tệp NZB mà không cần can thiệp thủ công.
Chọn gói VPS cho SABnzbd
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SABnzbd
SABnzbd là trình tải xuống Usenet mã nguồn mở hàng đầu, tự động hóa toàn bộ quy trình từ tệp NZB đến tệp hoàn chỉnh: tải xuống song song từ nhiều máy chủ, xác minh tính toàn vẹn PAR2, sửa chữa tự động và giải nén kho lưu trữ — tất cả mà không cần các bước thủ công. Nó đã là xương sống của các quy trình tự động hóa phương tiện truyền thông trong hơn một thập kỷ.
Tự host SABnzbd trên VPS cung cấp khả dụng 24/7 cho việc giám sát RSS và hàng đợi tải xuống mà không cần giữ máy tính ở nhà hoạt động. Băng thông trung tâm dữ liệu thường vượt quá tốc độ dân dụng, và các bản tải xuống được lưu trữ trên VPS để phát trực tuyến hoặc truy xuất sau này thông qua Sonarr, Radarr và hệ thống tự động hóa phương tiện truyền thông rộng hơn.
Các tính năng chính của SABnzbd
Xử lý NZB tự động
Tự động xử lý toàn bộ quy trình tải xuống — tải về, xác minh bằng PAR2, sửa chữa các tệp không đầy đủ và giải nén các tệp lưu trữ mà không cần sự can thiệp của người dùng.
Hỗ trợ đa máy chủ
Kết nối với nhiều nhà cung cấp Usenet với thứ tự ưu tiên và cấu hình máy chủ dự phòng để hoàn tất quá trình tải xuống mặc dù phạm vi bài viết không đầy đủ.
Tích hợp Sonarr và Radarr
Hoạt động như một client tải xuống cho bộ công cụ tự động hóa media arr phổ biến, cho phép các quy trình làm việc thu thập TV và phim hoàn toàn tự động.
Đặt lịch băng thông
Đặt giới hạn tốc độ và giờ hoạt động để các lượt tải xuống không cạnh tranh với các dịch vụ khác trong thời gian sử dụng cao điểm.
Giám sát nguồn cấp RSS
Theo dõi nguồn cấp dữ liệu RSS từ các trình lập chỉ mục Usenet và tự động kích hoạt tải xuống khi nội dung mới khớp với bộ lọc của bạn được đăng.
Tại sao lại chạy SABnzbd trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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