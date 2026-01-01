Triển khai FitTrackee với cài đặt một nhấp.
Trình theo dõi hoạt động ngoài trời tự lưu trữ để tải lên GPX, bản đồ lộ trình và số liệu thống kê tập luyện, bao gồm chạy bộ, đạp xe và đi bộ đường dài.
Chọn gói VPS cho FitTrackee
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FitTrackee
FitTrackee là một trình theo dõi hoạt động ngoài trời tự host được xây dựng cho người chạy bộ, người đi xe đạp, người đi bộ đường dài và bất kỳ ai ghi lại dấu vết GPX trên đồng hồ thể thao, điện thoại hoặc thiết bị GPS. Tải lên các tệp hoạt động, trực quan hóa các tuyến đường trên bản đồ tương tác và xem xét các số liệu thống kê về khoảng cách, độ cao, tốc độ và thời lượng — tất cả trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, không có nền tảng thể dục của bên thứ ba nào thu thập dữ liệu di chuyển của bạn.
Chạy FitTrackee trên VPS giúp giữ lịch sử tập luyện, dấu vết vị trí và hồ sơ cá nhân của bạn riêng tư và có thể di chuyển được. Hỗ trợ đa người dùng, một REST API được tài liệu hóa, dữ liệu thời tiết tùy chọn cho mỗi buổi tập và liên kết dựa trên ActivityPub biến nó thành một giải pháp thay thế thiết thực cho Strava hoặc Garmin Connect dành cho cá nhân, câu lạc bộ nhỏ và các vận động viên quan tâm đến quyền riêng tư.
Các tính năng chính của FitTrackee
Tải lên tệp GPX
Nhập dữ liệu GPX từ đồng hồ thể thao, điện thoại và thiết bị GPS để xây dựng một kho lưu trữ cá nhân về mọi hoạt động ngoài trời.
Bản đồ tuyến đường tương tác
Trực quan hóa mỗi buổi tập trên bản đồ dựa trên OpenStreetMap với tính năng phát lại toàn bộ lộ trình, phóng to và xem chi tiết từng phân đoạn.
Thống kê hoạt động
Theo dõi quãng đường, thời lượng, độ cao đạt được, tốc độ trung bình và nhịp độ trên tất cả các buổi tập đã ghi lại và các khoảng thời gian.
Hỗ trợ đa môn thể thao
Ghi lại các hoạt động chạy bộ, đạp xe, đi bộ đường dài, trượt tuyết và các môn thể thao ngoài trời khác trong một dòng thời gian duy nhất với các bản tóm tắt theo từng môn thể thao.
REST API và liên kết
Một REST API được ghi lại và liên kết ActivityPub tùy chọn cho phép bạn tạo tập lệnh tích hợp và chia sẻ hoạt động trên fediverse.
Kiểm soát quyền riêng tư đa người dùng
Quản lý tài khoản cho gia đình, bạn bè hoặc thành viên câu lạc bộ với cài đặt hiển thị theo từng hoạt động và đăng ký do quản trị viên quản lý.
Tại sao lại chạy FitTrackee trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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