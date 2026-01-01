FitTrackee là một trình theo dõi hoạt động ngoài trời tự host được xây dựng cho người chạy bộ, người đi xe đạp, người đi bộ đường dài và bất kỳ ai ghi lại dấu vết GPX trên đồng hồ thể thao, điện thoại hoặc thiết bị GPS. Tải lên các tệp hoạt động, trực quan hóa các tuyến đường trên bản đồ tương tác và xem xét các số liệu thống kê về khoảng cách, độ cao, tốc độ và thời lượng — tất cả trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, không có nền tảng thể dục của bên thứ ba nào thu thập dữ liệu di chuyển của bạn.

Chạy FitTrackee trên VPS giúp giữ lịch sử tập luyện, dấu vết vị trí và hồ sơ cá nhân của bạn riêng tư và có thể di chuyển được. Hỗ trợ đa người dùng, một REST API được tài liệu hóa, dữ liệu thời tiết tùy chọn cho mỗi buổi tập và liên kết dựa trên ActivityPub biến nó thành một giải pháp thay thế thiết thực cho Strava hoặc Garmin Connect dành cho cá nhân, câu lạc bộ nhỏ và các vận động viên quan tâm đến quyền riêng tư.