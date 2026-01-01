Triển khai AdventureLog với 1 nhấp.
Trình theo dõi du lịch và lập kế hoạch chuyến đi tự lưu trữ với bản đồ tương tác, hành trình và toàn quyền sở hữu dữ liệu.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với AdventureLog
AdventureLog là một nền tảng quản lý du lịch mã nguồn mở để ghi lại những chuyến phiêu lưu đã qua và lên kế hoạch cho các chuyến đi trong tương lai. Được xây dựng bằng SvelteKit và Django với sự hỗ trợ của PostGIS, nó kết hợp bản đồ thế giới tương tác để trực quan hóa các điểm đến với các công cụ lập kế hoạch chuyến đi chi tiết bao gồm lịch trình nhiều ngày, chuyến bay, chỗ ở và danh sách kiểm tra hoạt động.
Không giống như các ứng dụng du lịch thương mại lưu trữ hành trình của bạn trên máy chủ của bên thứ ba, AdventureLog hoàn toàn tự lưu trữ—ảnh, lịch sử vị trí và ghi chú du lịch cá nhân của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Các tính năng cộng tác cho phép các gia đình và nhóm du lịch chia sẻ kế hoạch và ghi lại kỷ niệm cùng nhau, trong khi phân tích theo dõi các quốc gia đã ghé thăm và số liệu thống kê khám phá khu vực theo thời gian.
Các tính năng chính của AdventureLog
Bản đồ thế giới tương tác
Trực quan hóa mọi điểm đến bạn đã ghé thăm trên bản đồ thế giới, mang đến cho bạn một cái nhìn tức thì và thỏa mãn về quãng đường bạn đã đi qua.
Lập kế hoạch chuyến đi nhiều ngày
Xây dựng lịch trình hoàn chỉnh với các chuyến bay, chỗ ở và hoạt động được sắp xếp theo từng ngày, để việc lập kế hoạch du lịch của bạn nằm gọn ở một nơi thay vì rải rác trên các bảng tính và ghi chú.
Ghi nhật ký phiêu lưu chi tiết
Ghi lại từng điểm đến với ngày tháng, mô tả, đánh giá cá nhân và ảnh tải lên, tạo thành một nhật ký du lịch chi tiết phát triển cùng với mỗi chuyến đi.
Phân tích du lịch
Theo dõi các số liệu thống kê như các quốc gia đã ghé thăm, các khu vực đã khám phá và tổng quãng đường đã đi, biến lịch sử hành trình của bạn thành những cột mốc cá nhân đầy ý nghĩa.
Chuyến đi hợp tác
Chia sẻ những chuyến phiêu lưu và cùng lên kế hoạch cho các chuyến đi với gia đình hoặc bạn đồng hành, giúp mọi người thống nhất về lịch trình và kỷ niệm mà không cần phụ thuộc vào các công cụ lập kế hoạch nhóm của bên thứ ba.
Tại sao lại chạy AdventureLog trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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