AdventureLog là một nền tảng quản lý du lịch mã nguồn mở để ghi lại những chuyến phiêu lưu đã qua và lên kế hoạch cho các chuyến đi trong tương lai. Được xây dựng bằng SvelteKit và Django với sự hỗ trợ của PostGIS, nó kết hợp bản đồ thế giới tương tác để trực quan hóa các điểm đến với các công cụ lập kế hoạch chuyến đi chi tiết bao gồm lịch trình nhiều ngày, chuyến bay, chỗ ở và danh sách kiểm tra hoạt động.

Không giống như các ứng dụng du lịch thương mại lưu trữ hành trình của bạn trên máy chủ của bên thứ ba, AdventureLog hoàn toàn tự lưu trữ—ảnh, lịch sử vị trí và ghi chú du lịch cá nhân của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Các tính năng cộng tác cho phép các gia đình và nhóm du lịch chia sẻ kế hoạch và ghi lại kỷ niệm cùng nhau, trong khi phân tích theo dõi các quốc gia đã ghé thăm và số liệu thống kê khám phá khu vực theo thời gian.