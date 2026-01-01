AirTrail là một ứng dụng web theo dõi chuyến bay cá nhân mã nguồn mở cho phép bạn ghi lại mọi chuyến bay, trực quan hóa các tuyến đường của mình trên bản đồ thế giới tương tác và khám phá số liệu thống kê về lịch sử du lịch của bạn. Nó hỗ trợ nhập dữ liệu chuyến bay từ các dịch vụ phổ biến như MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt và JetLog, giúp dễ dàng xây dựng một nhật ký hoàn chỉnh ngay từ ngày đầu tiên. Hỗ trợ đa người dùng cho phép mỗi thành viên trong gia đình duy trì một nhật ký chuyến bay riêng biệt trên cùng một phiên bản.

Tự host AirTrail trên VPS của riêng bạn giúp lịch sử du lịch của bạn riêng tư và hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí đăng ký và không có dịch vụ bên thứ ba nào giữ lại dữ liệu của bạn. Người dùng đầu tiên đăng ký sẽ tự động nhận quyền truy cập cấp chủ sở hữu.