Giảm giá lên đến 69% cho AirTrail

Triển khai AirTrail chỉ với một cú nhấp chuột.

Nhật ký chuyến bay cá nhân mã nguồn mở để ghi lại, trực quan hóa và phân tích các hành trình hàng không của bạn trên bản đồ thế giới tương tác.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai AirTrail chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho AirTrail

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với AirTrail

AirTrail là một ứng dụng web theo dõi chuyến bay cá nhân mã nguồn mở cho phép bạn ghi lại mọi chuyến bay, trực quan hóa các tuyến đường của mình trên bản đồ thế giới tương tác và khám phá số liệu thống kê về lịch sử du lịch của bạn. Nó hỗ trợ nhập dữ liệu chuyến bay từ các dịch vụ phổ biến như MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt và JetLog, giúp dễ dàng xây dựng một nhật ký hoàn chỉnh ngay từ ngày đầu tiên. Hỗ trợ đa người dùng cho phép mỗi thành viên trong gia đình duy trì một nhật ký chuyến bay riêng biệt trên cùng một phiên bản.

Tự host AirTrail trên VPS của riêng bạn giúp lịch sử du lịch của bạn riêng tư và hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí đăng ký và không có dịch vụ bên thứ ba nào giữ lại dữ liệu của bạn. Người dùng đầu tiên đăng ký sẽ tự động nhận quyền truy cập cấp chủ sở hữu.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của AirTrail

Bản đồ thế giới tương tác

Xem mọi chuyến bay được thể hiện trên bản đồ thế giới với các đường bay nối mỗi điểm khởi hành và điểm đến mà bạn đã ghé thăm.

Nhập lịch sử chuyến bay

Nhập nhật ký hiện có từ MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog và byAir để cập nhật ngay lịch sử của bạn.

Thống kê du lịch

Khám phá tổng số và phân tích chi tiết về quãng đường đã bay, số quốc gia đã ghé thăm, sân bay đã sử dụng, hãng hàng không và thời gian trên không.

Hỗ trợ đa người dùng

Chia sẻ một phiên bản AirTrail với gia đình hoặc bạn đồng hành — mỗi người dùng duy trì nhật ký chuyến bay riêng tư và số liệu thống kê.

Chia sẻ chuyến bay công khai

Tạo một liên kết có thể chia sẻ để người khác có thể duyệt bản đồ chuyến bay tương tác của bạn mà không cần tài khoản.

Tại sao lại chạy AirTrail trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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