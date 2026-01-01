Triển khai AirTrail chỉ với một cú nhấp chuột.
Nhật ký chuyến bay cá nhân mã nguồn mở để ghi lại, trực quan hóa và phân tích các hành trình hàng không của bạn trên bản đồ thế giới tương tác.
Chọn gói VPS cho AirTrail
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với AirTrail
AirTrail là một ứng dụng web theo dõi chuyến bay cá nhân mã nguồn mở cho phép bạn ghi lại mọi chuyến bay, trực quan hóa các tuyến đường của mình trên bản đồ thế giới tương tác và khám phá số liệu thống kê về lịch sử du lịch của bạn. Nó hỗ trợ nhập dữ liệu chuyến bay từ các dịch vụ phổ biến như MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt và JetLog, giúp dễ dàng xây dựng một nhật ký hoàn chỉnh ngay từ ngày đầu tiên. Hỗ trợ đa người dùng cho phép mỗi thành viên trong gia đình duy trì một nhật ký chuyến bay riêng biệt trên cùng một phiên bản.
Tự host AirTrail trên VPS của riêng bạn giúp lịch sử du lịch của bạn riêng tư và hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí đăng ký và không có dịch vụ bên thứ ba nào giữ lại dữ liệu của bạn. Người dùng đầu tiên đăng ký sẽ tự động nhận quyền truy cập cấp chủ sở hữu.
Các tính năng chính của AirTrail
Bản đồ thế giới tương tác
Xem mọi chuyến bay được thể hiện trên bản đồ thế giới với các đường bay nối mỗi điểm khởi hành và điểm đến mà bạn đã ghé thăm.
Nhập lịch sử chuyến bay
Nhập nhật ký hiện có từ MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog và byAir để cập nhật ngay lịch sử của bạn.
Thống kê du lịch
Khám phá tổng số và phân tích chi tiết về quãng đường đã bay, số quốc gia đã ghé thăm, sân bay đã sử dụng, hãng hàng không và thời gian trên không.
Hỗ trợ đa người dùng
Chia sẻ một phiên bản AirTrail với gia đình hoặc bạn đồng hành — mỗi người dùng duy trì nhật ký chuyến bay riêng tư và số liệu thống kê.
Chia sẻ chuyến bay công khai
Tạo một liên kết có thể chia sẻ để người khác có thể duyệt bản đồ chuyến bay tương tác của bạn mà không cần tài khoản.
Tại sao lại chạy AirTrail trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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