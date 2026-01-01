Bar Assistant là một ứng dụng web tự lưu trữ dành cho những người đam mê cocktail và các bartender tại gia muốn quản lý kho nguyên liệu của mình và khám phá các công thức pha chế dựa trên những gì họ thực sự có sẵn. Nó vượt xa một cuốn sách công thức đơn thuần bằng cách tính toán thông minh các nguyên liệu thay thế, thành phần tùy chọn và mối quan hệ nguyên liệu cha-con — tối đa hóa số lượng cocktail bạn có thể pha chế từ kho nguyên liệu hiện có mà không cần phải đi mua sắm.

Mẫu này bao gồm giao diện web Salt Rim, máy chủ API Bar Assistant, Meilisearch để tìm kiếm toàn văn tức thì trong bộ sưu tập công thức của bạn và Redis để lưu vào bộ nhớ đệm. Tự lưu trữ có nghĩa là các ghi chú công thức cá nhân, sáng tạo cocktail tùy chỉnh và kho nguyên liệu của bạn vẫn nằm trên máy chủ của riêng bạn thay vì bị khóa trong một ứng dụng của bên thứ ba.