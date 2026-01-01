Triển khai Bar Assistant với 1 nhấp.
Trình quản lý công thức pha chế cocktail tự lưu trữ theo dõi kho đồ dùng quầy bar của bạn và cho bạn biết chính xác những loại đồ uống nào bạn có thể pha chế ngay bây giờ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Bar Assistant
Bar Assistant là một ứng dụng web tự lưu trữ dành cho những người đam mê cocktail và các bartender tại gia muốn quản lý kho nguyên liệu của mình và khám phá các công thức pha chế dựa trên những gì họ thực sự có sẵn. Nó vượt xa một cuốn sách công thức đơn thuần bằng cách tính toán thông minh các nguyên liệu thay thế, thành phần tùy chọn và mối quan hệ nguyên liệu cha-con — tối đa hóa số lượng cocktail bạn có thể pha chế từ kho nguyên liệu hiện có mà không cần phải đi mua sắm.
Mẫu này bao gồm giao diện web Salt Rim, máy chủ API Bar Assistant, Meilisearch để tìm kiếm toàn văn tức thì trong bộ sưu tập công thức của bạn và Redis để lưu vào bộ nhớ đệm. Tự lưu trữ có nghĩa là các ghi chú công thức cá nhân, sáng tạo cocktail tùy chỉnh và kho nguyên liệu của bạn vẫn nằm trên máy chủ của riêng bạn thay vì bị khóa trong một ứng dụng của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Bar Assistant
Đối sánh nguyên liệu trên kệ
Hãy cho Bar Assistant biết những gì bạn có trong tủ đồ của mình và nó ngay lập tức hiển thị những loại cocktail nào bạn có thể pha chế, bao gồm các gợi ý thông minh sử dụng nguyên liệu thay thế.
Tìm kiếm toàn văn nhanh
Meilisearch cung cấp tính năng tìm kiếm tức thì trên các công thức pha chế, lọc theo phương pháp pha chế, ABV, loại ly, thẻ và nhiều hơn nữa để bạn tìm thấy đồ uống phù hợp ngay lập tức.
Nhập công thức
Thu thập công thức trực tiếp từ các trang web cocktail hoặc tự tạo của riêng bạn, sau đó sắp xếp chúng vào các bộ sưu tập theo chủ đề cho các dịp hoặc mùa khác nhau.
Quyền đa người dùng
Các vai trò quản trị viên, người kiểm duyệt, chung và khách cho phép bạn điều hành một không gian chung cho bạn bè hoặc một đội mà không cần cấp cho mọi người cùng một cấp độ truy cập.
Các định dạng xuất linh hoạt
Xuất công thức dưới dạng JSON, YAML, XML, Markdown hoặc các trang sẵn sàng in để bộ sưu tập của bạn không bao giờ bị khóa vào một định dạng hoặc nền tảng duy nhất.
Tại sao lại chạy Bar Assistant trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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