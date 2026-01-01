Baby Buddy là một ứng dụng theo dõi em bé tập trung vào quyền riêng tư, giúp cha mẹ và người chăm sóc ghi lại các hoạt động hàng ngày, số đo tăng trưởng và thông tin sức khỏe cho trẻ sơ sinh. Lịch trình cho ăn, thay tã, kiểu ngủ, số đo cân nặng và chiều cao, cùng hồ sơ thuốc đều được ghi lại thông qua giao diện web trực quan được thiết kế để nhập liệu nhanh chóng trong những khoảnh khắc bận rộn của việc nuôi dạy con cái. Biểu đồ và báo cáo trực quan giúp dễ dàng xác định các mẫu và chia sẻ dữ liệu với bác sĩ nhi khoa.

Tự host Baby Buddy có nghĩa là các chi tiết riêng tư về sự phát triển và sức khỏe của con bạn sẽ không bao giờ đến được máy chủ của bên thứ ba hoặc nền tảng quảng cáo. Nhiều người chăm sóc — cha mẹ, ông bà, người giữ trẻ — đều có thể ghi lại hoạt động từ bất kỳ thiết bị nào, giữ cho gia đình đồng bộ mà không cần dựa vào một ứng dụng thương mại có thể ngừng dịch vụ hoặc thay đổi chính sách quyền riêng tư của nó.