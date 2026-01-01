Triển khai Baby Buddy với cài đặt một nhấp.
Ứng dụng theo dõi em bé toàn diện giúp cha mẹ và người chăm sóc theo dõi việc cho ăn, giấc ngủ, tã lót và sự phát triển một cách riêng tư.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Baby Buddy
Baby Buddy là một ứng dụng theo dõi em bé tập trung vào quyền riêng tư, giúp cha mẹ và người chăm sóc ghi lại các hoạt động hàng ngày, số đo tăng trưởng và thông tin sức khỏe cho trẻ sơ sinh. Lịch trình cho ăn, thay tã, kiểu ngủ, số đo cân nặng và chiều cao, cùng hồ sơ thuốc đều được ghi lại thông qua giao diện web trực quan được thiết kế để nhập liệu nhanh chóng trong những khoảnh khắc bận rộn của việc nuôi dạy con cái. Biểu đồ và báo cáo trực quan giúp dễ dàng xác định các mẫu và chia sẻ dữ liệu với bác sĩ nhi khoa.
Tự host Baby Buddy có nghĩa là các chi tiết riêng tư về sự phát triển và sức khỏe của con bạn sẽ không bao giờ đến được máy chủ của bên thứ ba hoặc nền tảng quảng cáo. Nhiều người chăm sóc — cha mẹ, ông bà, người giữ trẻ — đều có thể ghi lại hoạt động từ bất kỳ thiết bị nào, giữ cho gia đình đồng bộ mà không cần dựa vào một ứng dụng thương mại có thể ngừng dịch vụ hoặc thay đổi chính sách quyền riêng tư của nó.
Các tính năng chính của Baby Buddy
Truy cập đa người chăm sóc
Cha mẹ, ông bà và người trông trẻ đều có thể ghi lại hoạt động cùng lúc từ bất kỳ thiết bị nào, giúp mọi người nắm bắt được lịch trình và nhu cầu hiện tại của bé.
Theo dõi hoạt động toàn diện
Ghi lại các buổi cho ăn, thay tã, thời gian ngủ, thời gian nằm sấp, tắm và nhiều hoạt động khác với bộ hẹn giờ tích hợp sẵn để việc ghi nhật ký chỉ mất vài giây ngay cả trong những khoảnh khắc bận rộn.
Hồ sơ phát triển và sức khỏe
Theo dõi cân nặng, chiều cao và chu vi vòng đầu theo thời gian bằng biểu đồ trực quan mà bạn có thể chia sẻ trực tiếp với nhân viên y tế tại các cuộc hẹn khám nhi.
Báo cáo mẫu
Các báo cáo trực quan hiển thị các xu hướng tần suất cho ăn, các kiểu mẫu thời lượng ngủ và số lượng tã, giúp cha mẹ xác định các thói quen và phát hiện những bất thường sớm.
Quyền riêng tư dữ liệu tuyệt đối
Tất cả hồ sơ vẫn nằm trên máy chủ của riêng bạn — không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba, không có hồ sơ quảng cáo và không có rủi ro mất quyền truy cập nếu một dịch vụ thương mại ngừng hoạt động.
Tại sao lại chạy Baby Buddy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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