Triển khai Erugo chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng chia sẻ tệp tự host với các liên kết chia sẻ thân thiện với người dùng, bảo vệ bằng mật khẩu, kiểm soát thời gian hết hạn và tùy chỉnh thương hiệu.
Chọn gói VPS cho Erugo
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Erugo
Erugo là một nền tảng chia sẻ tệp tự lưu trữ được xây dựng trên Laravel và Vue.js, cho phép bạn gửi và nhận tệp an toàn mà không cần dựa vào các dịch vụ lưu trữ đám mây. Các chia sẻ sử dụng URL thân thiện với người dùng thay vì các mã thông báo ngẫu nhiên, và mỗi lần chuyển có thể được bảo vệ bằng mật khẩu, giới hạn số lượt tải xuống hoặc tự động hết hạn sau một ngày hoặc ngưỡng thời gian nhất định.
Không giống như các dịch vụ đám mây dựa trên đăng ký, Erugo lưu trữ tất cả các tệp trên VPS của riêng bạn mà không có giới hạn lưu trữ nào do gói giá đặt ra. Tính năng chia sẻ ngược cho phép khách truy cập tải tệp trực tiếp lên máy chủ của bạn thông qua một liên kết mời dùng một lần, và thương hiệu có thể tùy chỉnh giúp giao diện phù hợp với tổ chức hoặc miền cá nhân của bạn.
Các tính năng chính của Erugo
Liên kết chia sẻ thân thiện với người dùng
Các chia sẻ sử dụng URL dễ đọc, dễ nhớ thay vì các mã thông báo ngẫu nhiên, giúp các liên kết dễ dàng truyền đạt bằng lời nói hoặc bằng văn bản hơn.
Kiểm soát mật khẩu và thời hạn
Bảo vệ bất kỳ chia sẻ nào bằng mật khẩu, đặt số lượt tải xuống tối đa hoặc lên lịch tự động hết hạn để các tệp không thể truy cập vô thời hạn.
Hoàn tác tải lên chia sẻ
Tạo liên kết mời chỉ cho phép tải lên để khách có thể gửi tệp trực tiếp đến máy chủ của bạn mà không cần tài khoản hoặc quyền truy cập vào bảng quản trị.
Thông báo email
Nhận thông báo khi một chia sẻ được tải xuống hoặc khi khách hoàn tất tải lên chia sẻ ngược, mà không cần kiểm tra thủ công.
Tùy chỉnh thương hiệu và giao diện
Tùy chỉnh logo, hình nền và chủ đề màu sắc để giao diện chia sẻ tệp phù hợp với tổ chức hoặc thương hiệu cá nhân của bạn.
Tại sao lại chạy Erugo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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