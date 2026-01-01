Erugo là một nền tảng chia sẻ tệp tự lưu trữ được xây dựng trên Laravel và Vue.js, cho phép bạn gửi và nhận tệp an toàn mà không cần dựa vào các dịch vụ lưu trữ đám mây. Các chia sẻ sử dụng URL thân thiện với người dùng thay vì các mã thông báo ngẫu nhiên, và mỗi lần chuyển có thể được bảo vệ bằng mật khẩu, giới hạn số lượt tải xuống hoặc tự động hết hạn sau một ngày hoặc ngưỡng thời gian nhất định.

Không giống như các dịch vụ đám mây dựa trên đăng ký, Erugo lưu trữ tất cả các tệp trên VPS của riêng bạn mà không có giới hạn lưu trữ nào do gói giá đặt ra. Tính năng chia sẻ ngược cho phép khách truy cập tải tệp trực tiếp lên máy chủ của bạn thông qua một liên kết mời dùng một lần, và thương hiệu có thể tùy chỉnh giúp giao diện phù hợp với tổ chức hoặc miền cá nhân của bạn.