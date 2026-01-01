AList là một chương trình liệt kê tệp mã nguồn mở kết hợp bộ nhớ cục bộ và ổ đĩa đám mây dưới một giao diện web. Nó hỗ trợ hơn 30 nền tảng lưu trữ — bao gồm OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV và nhiều nhà cung cấp khu vực — cho phép bạn duyệt, xem trước và tải xuống tệp từ tất cả chúng mà không cần chuyển đổi ứng dụng hoặc đăng nhập nhiều lần.

Tự host AList trên VPS của riêng bạn giúp giữ thông tin đăng nhập lưu trữ và chính sách truy cập dưới sự kiểm soát của bạn trong khi hiển thị tệp của bạn thông qua giao diện web nhanh và điểm cuối WebDAV tuân thủ đầy đủ. Đây là một cách thực tế để hợp nhất các tài khoản đám mây phân tán và ổ đĩa dùng chung thành một cổng riêng tư duy nhất.