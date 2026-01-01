Triển khai AList với một nhấp cài đặt.
Máy chủ WebDAV và danh sách tệp tự host hợp nhất hàng chục nhà cung cấp lưu trữ đám mây thông qua một giao diện web duy nhất.
Chọn gói VPS cho AList
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với AList
AList là một chương trình liệt kê tệp mã nguồn mở kết hợp bộ nhớ cục bộ và ổ đĩa đám mây dưới một giao diện web. Nó hỗ trợ hơn 30 nền tảng lưu trữ — bao gồm OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV và nhiều nhà cung cấp khu vực — cho phép bạn duyệt, xem trước và tải xuống tệp từ tất cả chúng mà không cần chuyển đổi ứng dụng hoặc đăng nhập nhiều lần.
Tự host AList trên VPS của riêng bạn giúp giữ thông tin đăng nhập lưu trữ và chính sách truy cập dưới sự kiểm soát của bạn trong khi hiển thị tệp của bạn thông qua giao diện web nhanh và điểm cuối WebDAV tuân thủ đầy đủ. Đây là một cách thực tế để hợp nhất các tài khoản đám mây phân tán và ổ đĩa dùng chung thành một cổng riêng tư duy nhất.
Các tính năng chính của AList
Các backend đa lưu trữ
Gắn kết hơn 30 nhà cung cấp — ổ đĩa cục bộ, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV và nhiều hơn nữa — vào một cây tệp thống nhất duy nhất.
Máy chủ WebDAV
Hiển thị mọi bộ nhớ được kết nối dưới dạng một điểm cuối WebDAV đọc/ghi duy nhất có thể gắn kết dễ dàng trên macOS, Windows và các ứng dụng di động.
Xem trước trong trình duyệt
Phát trực tuyến và xem trước hình ảnh, video, âm thanh, tệp PDF, tài liệu Office và mã mà không cần tải xuống tệp trước.
Chia sẻ chi tiết
Tạo liên kết chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu với thời hạn tùy chọn để người nhận bên ngoài chỉ xem được các tệp bạn chọn.
Tải xuống ngoại tuyến
Tích hợp với aria2 hoặc qBittorrent để tải các tệp từ URL và torrent trực tiếp vào bất kỳ hệ thống lưu trữ phụ trợ nào được gắn kết.
Tại sao lại chạy AList trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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