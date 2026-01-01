Triển khai Backrest với 1 nhấp.
Giao diện người dùng nền web cho restic giúp sao lưu theo lịch trình, duyệt và khôi phục có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào.
Chọn gói VPS cho Backrest
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Backrest
Backrest là một giao diện web tự host cho restic, chương trình sao lưu nhanh chóng và an toàn. Nó tích hợp tính năng chống trùng lặp và mã hóa mạnh mẽ của restic vào một giao diện người dùng dựa trên trình duyệt gọn gàng, cho phép bạn tạo các kế hoạch sao lưu, lên lịch chúng bằng cron, và khôi phục các tệp riêng lẻ mà không cần chạm vào dòng lệnh.
Vì Backrest lưu trữ các bản chụp thông qua restic, các bản sao lưu được mã hóa khi không hoạt động và hỗ trợ hàng chục backend lưu trữ — đĩa cục bộ, lưu trữ đối tượng tương thích S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP, và nhiều hơn nữa. Việc tự host Backrest giúp cấu hình sao lưu và thông tin đăng nhập của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, không có phí đăng ký hay bị khóa nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Backrest
Các kế hoạch sao lưu đã lên lịch
Thiết lập lịch trình dựa trên cron cho mỗi kho lưu trữ để các bản sao lưu chạy tự động mà không cần can thiệp thủ công.
Khôi phục dựa trên trình duyệt
Duyệt nội dung ảnh chụp nhanh và khôi phục các tệp hoặc thư mục riêng lẻ trực tiếp từ giao diện người dùng web.
Lưu trữ đa backend
Lưu trữ bản sao lưu trên ổ đĩa cục bộ, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP và nhiều hơn nữa thông qua các restic backends gốc.
Mã hóa đầu cuối
Tất cả các bản chụp nhanh được mã hóa bởi restic trước khi rời khỏi máy chủ, đảm bảo dữ liệu vẫn riêng tư trên bất kỳ hệ thống lưu trữ phụ trợ nào.
Khử trùng lặp và nén
Restic content-defined chunking khử trùng lặp dữ liệu trên các bản chụp nhanh, giảm đáng kể mức sử dụng lưu trữ theo thời gian.
Tại sao lại chạy Backrest trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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