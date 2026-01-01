Backrest là một giao diện web tự host cho restic, chương trình sao lưu nhanh chóng và an toàn. Nó tích hợp tính năng chống trùng lặp và mã hóa mạnh mẽ của restic vào một giao diện người dùng dựa trên trình duyệt gọn gàng, cho phép bạn tạo các kế hoạch sao lưu, lên lịch chúng bằng cron, và khôi phục các tệp riêng lẻ mà không cần chạm vào dòng lệnh.

Vì Backrest lưu trữ các bản chụp thông qua restic, các bản sao lưu được mã hóa khi không hoạt động và hỗ trợ hàng chục backend lưu trữ — đĩa cục bộ, lưu trữ đối tượng tương thích S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP, và nhiều hơn nữa. Việc tự host Backrest giúp cấu hình sao lưu và thông tin đăng nhập của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, không có phí đăng ký hay bị khóa nhà cung cấp.