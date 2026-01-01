Giảm giá lên đến 69% cho Backrest

Triển khai Backrest với 1 nhấp.

Giao diện người dùng nền web cho restic giúp sao lưu theo lịch trình, duyệt và khôi phục có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Backrest với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Backrest

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Backrest

Backrest là một giao diện web tự host cho restic, chương trình sao lưu nhanh chóng và an toàn. Nó tích hợp tính năng chống trùng lặp và mã hóa mạnh mẽ của restic vào một giao diện người dùng dựa trên trình duyệt gọn gàng, cho phép bạn tạo các kế hoạch sao lưu, lên lịch chúng bằng cron, và khôi phục các tệp riêng lẻ mà không cần chạm vào dòng lệnh.

Vì Backrest lưu trữ các bản chụp thông qua restic, các bản sao lưu được mã hóa khi không hoạt động và hỗ trợ hàng chục backend lưu trữ — đĩa cục bộ, lưu trữ đối tượng tương thích S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP, và nhiều hơn nữa. Việc tự host Backrest giúp cấu hình sao lưu và thông tin đăng nhập của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, không có phí đăng ký hay bị khóa nhà cung cấp.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Backrest

Các kế hoạch sao lưu đã lên lịch

Thiết lập lịch trình dựa trên cron cho mỗi kho lưu trữ để các bản sao lưu chạy tự động mà không cần can thiệp thủ công.

Khôi phục dựa trên trình duyệt

Duyệt nội dung ảnh chụp nhanh và khôi phục các tệp hoặc thư mục riêng lẻ trực tiếp từ giao diện người dùng web.

Lưu trữ đa backend

Lưu trữ bản sao lưu trên ổ đĩa cục bộ, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP và nhiều hơn nữa thông qua các restic backends gốc.

Mã hóa đầu cuối

Tất cả các bản chụp nhanh được mã hóa bởi restic trước khi rời khỏi máy chủ, đảm bảo dữ liệu vẫn riêng tư trên bất kỳ hệ thống lưu trữ phụ trợ nào.

Khử trùng lặp và nén

Restic content-defined chunking khử trùng lặp dữ liệu trên các bản chụp nhanh, giảm đáng kể mức sử dụng lưu trữ theo thời gian.

Tại sao lại chạy Backrest trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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