Triển khai AnonUpload với 1 nhấp.
Nền tảng chia sẻ tệp ẩn danh ưu tiên quyền riêng tư, không yêu cầu cơ sở dữ liệu, tài khoản hay theo dõi.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với AnonUpload
AnonUpload là một ứng dụng chia sẻ tệp PHP nhẹ được xây dựng dựa trên một nguyên tắc duy nhất: chia sẻ tệp mà không để lại dấu vết. Nó không yêu cầu database, không có tài khoản người dùng và không lưu trữ metadata nào có thể xác định ai đã tải lên hoặc tải xuống tệp. Tên tệp trực tiếp không bao giờ được hiển thị công khai, và tính năng trì hoãn tải xuống tùy chọn ngăn chặn việc thu thập dữ liệu tự động trước khi tệp đến tay người nhận dự kiến.
Tự lưu trữ AnonUpload có nghĩa là các tệp của bạn không bao giờ đi qua cơ sở hạ tầng của bên thứ ba phải tuân theo các yêu cầu giám sát hoặc lệnh lưu giữ dữ liệu. Bạn kiểm soát loại tệp nào được chấp nhận, kích thước tải lên có thể lớn đến mức nào và ai có thể truy cập admin interface — mà không cần dựa vào bất kỳ dịch vụ chia sẻ tệp ẩn danh thương mại nào có thể ghi lại hoạt động bất chấp các tuyên bố về quyền riêng tư.
Các tính năng chính của AnonUpload
Không yêu cầu cơ sở dữ liệu
Tệp được lưu trữ trực tiếp trên hệ thống tệp mà không cần thiết lập hoặc bảo trì cơ sở dữ liệu, giúp đơn giản hóa việc triển khai và loại bỏ một nguồn rò rỉ dữ liệu phổ biến.
Tên tệp ẩn
Tên tệp gốc không bao giờ được công khai, do đó người tải xuống không thể suy ra nội dung, nguồn hoặc danh tính người tải lên từ URL hoặc danh sách thư mục.
Độ trễ thời gian tải xuống
Cấu hình thời gian chờ trước khi tệp có thể tải xuống, ngăn chặn các trình thu thập dữ liệu tự động thu thập các tệp tải lên trước khi chúng đến tay người nhận dự kiến.
Các loại tệp có thể cấu hình
Xác định danh sách trắng chính xác các phần mở rộng tệp được chấp nhận và đặt giới hạn kích thước tải lên tối đa lên đến 10 GB để phù hợp với nhu cầu chia sẻ cụ thể của bạn.
Giao diện Quản trị viên
Quản lý các tệp tải lên, giám sát mức sử dụng bộ nhớ và điều chỉnh cài đặt ứng dụng thông qua bảng điều khiển admin tích hợp sẵn mà không cần thao tác trên dòng lệnh máy chủ.
Tại sao lại chạy AnonUpload trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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