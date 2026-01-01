AnonUpload là một ứng dụng chia sẻ tệp PHP nhẹ được xây dựng dựa trên một nguyên tắc duy nhất: chia sẻ tệp mà không để lại dấu vết. Nó không yêu cầu database, không có tài khoản người dùng và không lưu trữ metadata nào có thể xác định ai đã tải lên hoặc tải xuống tệp. Tên tệp trực tiếp không bao giờ được hiển thị công khai, và tính năng trì hoãn tải xuống tùy chọn ngăn chặn việc thu thập dữ liệu tự động trước khi tệp đến tay người nhận dự kiến.

Tự lưu trữ AnonUpload có nghĩa là các tệp của bạn không bao giờ đi qua cơ sở hạ tầng của bên thứ ba phải tuân theo các yêu cầu giám sát hoặc lệnh lưu giữ dữ liệu. Bạn kiểm soát loại tệp nào được chấp nhận, kích thước tải lên có thể lớn đến mức nào và ai có thể truy cập admin interface — mà không cần dựa vào bất kỳ dịch vụ chia sẻ tệp ẩn danh thương mại nào có thể ghi lại hoạt động bất chấp các tuyên bố về quyền riêng tư.