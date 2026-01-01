Triển khai ArchiveBox với 1 nhấp.
Nền tảng lưu trữ internet tự host bảo quản các trang web, video và tài liệu ở nhiều định dạng để truy cập vĩnh viễn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ArchiveBox
ArchiveBox là nền tảng lưu trữ web tự host mã nguồn mở hàng đầu, chụp các trang web dưới dạng HTML, PDF, ảnh chụp màn hình, tệp WARC và phương tiện được trích xuất để đảm bảo nội dung vẫn có thể truy cập được rất lâu sau khi các nguồn gốc biến mất. Với hơn 18.000 lượt gắn sao trên GitHub và được phát triển tích cực từ năm 2017, nó cung cấp một giải pháp thay thế đáng tin cậy cho việc phụ thuộc vào Internet Archive đối với nội dung quan trọng cho công việc của bạn.
Tự host ArchiveBox mang lại cho bạn quyền chủ quyền dữ liệu hoàn toàn đối với nội dung đã lưu trữ — rất quan trọng đối với các quy trình làm việc về pháp lý, tuân thủ và báo chí, nơi chuỗi giám sát là yếu tố then chốt. Bạn kiểm soát các chính sách lưu giữ, chiến lược sao lưu và quyền truy cập, trong khi công cụ tìm kiếm toàn văn bản Sonic tích hợp giúp tìm kiếm nội dung trên các kho lưu trữ lớn một cách nhanh chóng và chính xác.
Các tính năng chính của ArchiveBox
Lưu trữ đa định dạng
Thu thập đồng thời mỗi trang dưới dạng HTML, PDF, ảnh chụp màn hình, WARC và phương tiện được trích xuất, để nội dung được bảo toàn dưới nhiều định dạng độc lập khác nhau ngay cả khi một trong số đó trở nên không thể đọc được trong tương lai.
Tìm kiếm toàn văn bản
Tìm bất kỳ từ hoặc cụm từ nào trong toàn bộ kho lưu trữ của bạn ngay lập tức bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm Sonic tích hợp, mà không cần duyệt thư mục thủ công hoặc dựa vào việc khớp tên tệp không chính xác.
Đặt lịch tự động
Thiết lập lưu trữ hàng ngày cho nguồn cấp dữ liệu RSS, danh sách dấu trang và bộ sưu tập URL để nội dung quan trọng được lưu giữ tự động mà không cần kích hoạt thủ công cho mỗi mục mới.
Hỗ trợ nhập rộng rãi
Nhập trực tiếp từ dấu trang trình duyệt, Pocket, Pinboard, Instapaper và các dịch vụ khác, giúp dễ dàng di chuyển danh sách đọc hiện có vào kho lưu trữ vĩnh viễn của bạn.
Kết xuất JavaScript
Lưu trữ các trang được hiển thị động và các ứng dụng một trang bằng cách sử dụng môi trường trình duyệt NoVNC đi kèm, thu thập nội dung mà các trình tìm nạp HTML đơn giản bỏ lỡ hoàn toàn.
Tại sao lại chạy ArchiveBox trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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