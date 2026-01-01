Giảm giá lên đến 69% cho ArchiveBox

Triển khai ArchiveBox với 1 nhấp.

Nền tảng lưu trữ internet tự host bảo quản các trang web, video và tài liệu ở nhiều định dạng để truy cập vĩnh viễn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
241.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai ArchiveBox với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho ArchiveBox

Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với ArchiveBox

ArchiveBox là nền tảng lưu trữ web tự host mã nguồn mở hàng đầu, chụp các trang web dưới dạng HTML, PDF, ảnh chụp màn hình, tệp WARC và phương tiện được trích xuất để đảm bảo nội dung vẫn có thể truy cập được rất lâu sau khi các nguồn gốc biến mất. Với hơn 18.000 lượt gắn sao trên GitHub và được phát triển tích cực từ năm 2017, nó cung cấp một giải pháp thay thế đáng tin cậy cho việc phụ thuộc vào Internet Archive đối với nội dung quan trọng cho công việc của bạn.

Tự host ArchiveBox mang lại cho bạn quyền chủ quyền dữ liệu hoàn toàn đối với nội dung đã lưu trữ — rất quan trọng đối với các quy trình làm việc về pháp lý, tuân thủ và báo chí, nơi chuỗi giám sát là yếu tố then chốt. Bạn kiểm soát các chính sách lưu giữ, chiến lược sao lưu và quyền truy cập, trong khi công cụ tìm kiếm toàn văn bản Sonic tích hợp giúp tìm kiếm nội dung trên các kho lưu trữ lớn một cách nhanh chóng và chính xác.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của ArchiveBox

Lưu trữ đa định dạng

Thu thập đồng thời mỗi trang dưới dạng HTML, PDF, ảnh chụp màn hình, WARC và phương tiện được trích xuất, để nội dung được bảo toàn dưới nhiều định dạng độc lập khác nhau ngay cả khi một trong số đó trở nên không thể đọc được trong tương lai.

Tìm kiếm toàn văn bản

Tìm bất kỳ từ hoặc cụm từ nào trong toàn bộ kho lưu trữ của bạn ngay lập tức bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm Sonic tích hợp, mà không cần duyệt thư mục thủ công hoặc dựa vào việc khớp tên tệp không chính xác.

Đặt lịch tự động

Thiết lập lưu trữ hàng ngày cho nguồn cấp dữ liệu RSS, danh sách dấu trang và bộ sưu tập URL để nội dung quan trọng được lưu giữ tự động mà không cần kích hoạt thủ công cho mỗi mục mới.

Hỗ trợ nhập rộng rãi

Nhập trực tiếp từ dấu trang trình duyệt, Pocket, Pinboard, Instapaper và các dịch vụ khác, giúp dễ dàng di chuyển danh sách đọc hiện có vào kho lưu trữ vĩnh viễn của bạn.

Kết xuất JavaScript

Lưu trữ các trang được hiển thị động và các ứng dụng một trang bằng cách sử dụng môi trường trình duyệt NoVNC đi kèm, thu thập nội dung mà các trình tìm nạp HTML đơn giản bỏ lỡ hoàn toàn.

Tại sao lại chạy ArchiveBox trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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