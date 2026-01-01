ArchiveBox là nền tảng lưu trữ web tự host mã nguồn mở hàng đầu, chụp các trang web dưới dạng HTML, PDF, ảnh chụp màn hình, tệp WARC và phương tiện được trích xuất để đảm bảo nội dung vẫn có thể truy cập được rất lâu sau khi các nguồn gốc biến mất. Với hơn 18.000 lượt gắn sao trên GitHub và được phát triển tích cực từ năm 2017, nó cung cấp một giải pháp thay thế đáng tin cậy cho việc phụ thuộc vào Internet Archive đối với nội dung quan trọng cho công việc của bạn.

Tự host ArchiveBox mang lại cho bạn quyền chủ quyền dữ liệu hoàn toàn đối với nội dung đã lưu trữ — rất quan trọng đối với các quy trình làm việc về pháp lý, tuân thủ và báo chí, nơi chuỗi giám sát là yếu tố then chốt. Bạn kiểm soát các chính sách lưu giữ, chiến lược sao lưu và quyền truy cập, trong khi công cụ tìm kiếm toàn văn bản Sonic tích hợp giúp tìm kiếm nội dung trên các kho lưu trữ lớn một cách nhanh chóng và chính xác.