Triển khai BookStack với 1 nhấp.
Nền tảng wiki tự host với cấu trúc phân cấp Sách, Chương và Trang để tài liệu nhóm được tổ chức.
Chọn gói VPS cho BookStack
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với BookStack
BookStack là một wiki mã nguồn mở, miễn phí được xây dựng trên Laravel, tổ chức tài liệu theo cấu trúc phân cấp ba cấp gồm Sách, Chương và Trang — phản ánh cách mọi người thường tư duy về nội dung có cấu trúc. Trình chỉnh sửa WYSIWYG, chế độ Markdown tích hợp và tích hợp sơ đồ draw.io có nghĩa là các nhóm có thể viết và minh họa tài liệu mà không cần rời khỏi nền tảng.
Tự host BookStack trên VPS của riêng bạn giúp giữ tài liệu nội bộ nhạy cảm — runbook, quyết định kiến trúc, chính sách HR — hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn, không có chi phí theo chỗ ngồi và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào nội dung của bạn. Quyền dựa trên vai trò cho phép bạn kiểm soát chính xác ai có thể đọc hoặc chỉnh sửa từng phần của cơ sở tri thức.
Các tính năng chính của BookStack
Cấu trúc phân cấp
Sách, Chương và Trang giúp tài liệu được sắp xếp có tổ chức và dễ điều hướng khi cơ sở tri thức phát triển lên đến hàng nghìn mục nhập.
Trình chỉnh sửa WYSIWYG và Markdown
Người viết chọn trải nghiệm chỉnh sửa ưa thích — một trình chỉnh sửa khối trực quan hoặc Markdown thô với tính năng xem trước trực tiếp — theo từng trang.
Quyền dựa trên vai trò
Kiểm soát truy cập chi tiết ở cấp độ sách, chương và trang cho phép bạn phân đoạn tài liệu giữa các nhóm, nhà thầu và độc giả công cộng.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm nhanh trên tất cả văn bản trang, tiêu đề và siêu dữ liệu có nghĩa là người dùng tìm thấy câu trả lời mà không cần biết nội dung được lưu trữ ở đâu.
Lịch sử sửa đổi trang
Mọi chỉnh sửa đều được lập phiên bản, đi kèm với tính năng xem sự khác biệt và khôi phục chỉ bằng một cú nhấp chuột, mang lại nhật ký kiểm tra và lưới an toàn cho tài liệu cộng tác.
Tại sao lại chạy BookStack trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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