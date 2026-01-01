BookStack là một wiki mã nguồn mở, miễn phí được xây dựng trên Laravel, tổ chức tài liệu theo cấu trúc phân cấp ba cấp gồm Sách, Chương và Trang — phản ánh cách mọi người thường tư duy về nội dung có cấu trúc. Trình chỉnh sửa WYSIWYG, chế độ Markdown tích hợp và tích hợp sơ đồ draw.io có nghĩa là các nhóm có thể viết và minh họa tài liệu mà không cần rời khỏi nền tảng.

Tự host BookStack trên VPS của riêng bạn giúp giữ tài liệu nội bộ nhạy cảm — runbook, quyết định kiến trúc, chính sách HR — hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn, không có chi phí theo chỗ ngồi và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào nội dung của bạn. Quyền dựa trên vai trò cho phép bạn kiểm soát chính xác ai có thể đọc hoặc chỉnh sửa từng phần của cơ sở tri thức.