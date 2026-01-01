Triển khai Kroki với 1 nhấp.
API sơ đồ dưới dạng mã thống nhất chuyển đổi mô tả văn bản thành sơ đồ bằng cách sử dụng hơn 30 thư viện được hỗ trợ.
Chọn gói VPS cho Kroki
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Kroki
Kroki là một HTTP API hợp nhất để tạo sơ đồ từ các mô tả văn bản. Thay vì cài đặt và duy trì các công cụ riêng biệt cho từng định dạng sơ đồ, Kroki tích hợp hơn 30 thư viện sơ đồ — bao gồm PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr và Excalidraw — đằng sau một endpoint duy nhất trả về đầu ra SVG, PNG hoặc PDF.
Tự host Kroki trên VPS của bạn giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào các dịch vụ render công cộng, giữ các sơ đồ kiến trúc nhạy cảm trong mạng của bạn và cho phép bạn tích hợp việc tạo sơ đồ vào các pipeline tài liệu, wiki và quy trình CI/CD mà không bị giới hạn tốc độ hoặc dữ liệu rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.
Các tính năng chính của Kroki
Hơn 30 thư viện sơ đồ
Kết xuất PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN và nhiều loại khác từ một điểm cuối API.
Nhiều định dạng đầu ra
Xuất sơ đồ dưới dạng SVG, PNG, PDF hoặc Base64 — chọn định dạng phù hợp với chuỗi công cụ tài liệu của bạn.
Tích hợp pipeline
Tương thích hoàn toàn với Asciidoctor, Confluence, GitLab và bất kỳ công cụ nào hỗ trợ cú pháp khối sơ đồ Kroki.
Không có cuộc gọi bên ngoài
Tất cả quá trình kết xuất diễn ra cục bộ trên VPS của bạn — sơ đồ kiến trúc và hệ thống không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.
HTTP API đơn giản
Gửi yêu cầu POST với nguồn sơ đồ hoặc nhúng URL GET — không yêu cầu SDK hoặc thư viện client.
Tại sao lại chạy Kroki trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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