Kroki là một HTTP API hợp nhất để tạo sơ đồ từ các mô tả văn bản. Thay vì cài đặt và duy trì các công cụ riêng biệt cho từng định dạng sơ đồ, Kroki tích hợp hơn 30 thư viện sơ đồ — bao gồm PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr và Excalidraw — đằng sau một endpoint duy nhất trả về đầu ra SVG, PNG hoặc PDF.

Tự host Kroki trên VPS của bạn giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào các dịch vụ render công cộng, giữ các sơ đồ kiến trúc nhạy cảm trong mạng của bạn và cho phép bạn tích hợp việc tạo sơ đồ vào các pipeline tài liệu, wiki và quy trình CI/CD mà không bị giới hạn tốc độ hoặc dữ liệu rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.