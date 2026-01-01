Matrix Synapse là homeserver tham chiếu cho giao thức truyền thông mở Matrix, cho phép nhắn tin real-time, cuộc gọi thoại và video, chia sẻ file và mã hóa end-to-end trên một mạng lưới federated của các server. Được tin cậy bởi các chính phủ, trường đại học và doanh nghiệp trên toàn thế giới, Synapse cho phép người dùng của bạn giao tiếp an toàn trong khi vẫn giữ tất cả dữ liệu trên infrastructure của riêng bạn.

Federation cho phép server của bạn kết nối liền mạch với các server Matrix khác, để người dùng của bạn có thể tiếp cận bất kỳ ai trên mạng lưới Matrix toàn cầu. Với các bridge đến Slack, Discord, IRC và Telegram, Synapse tích hợp vào các workflow giao tiếp hiện có mà không buộc mọi người phải sử dụng một platform duy nhất.