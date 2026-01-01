Triển khai Matrix Synapse với một nhấp chuột.
Máy chủ trò chuyện phi tập trung, được mã hóa đầu cuối để giao tiếp thời gian thực an toàn với sự hỗ trợ liên kết đầy đủ.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Matrix Synapse
Matrix Synapse là homeserver tham chiếu cho giao thức truyền thông mở Matrix, cho phép nhắn tin real-time, cuộc gọi thoại và video, chia sẻ file và mã hóa end-to-end trên một mạng lưới federated của các server. Được tin cậy bởi các chính phủ, trường đại học và doanh nghiệp trên toàn thế giới, Synapse cho phép người dùng của bạn giao tiếp an toàn trong khi vẫn giữ tất cả dữ liệu trên infrastructure của riêng bạn.
Federation cho phép server của bạn kết nối liền mạch với các server Matrix khác, để người dùng của bạn có thể tiếp cận bất kỳ ai trên mạng lưới Matrix toàn cầu. Với các bridge đến Slack, Discord, IRC và Telegram, Synapse tích hợp vào các workflow giao tiếp hiện có mà không buộc mọi người phải sử dụng một platform duy nhất.
Các tính năng chính của Matrix Synapse
Mã hóa đầu cuối
Tất cả tin nhắn riêng tư và cuộc trò chuyện nhóm được mã hóa theo mặc định, đảm bảo dữ liệu luôn riêng tư ngay cả với quản trị viên máy chủ.
Hỗ trợ Federation
Giao tiếp với người dùng trên bất kỳ máy chủ Matrix nào trên toàn thế giới thông qua liên kết liên máy chủ liền mạch.
Cầu nối nền tảng
Kết nối với Slack, Discord, IRC, Telegram và các nền tảng khác thông qua các cầu nối giao thức.
Phòng và không gian
Sắp xếp các cuộc trò chuyện với các phòng, không gian, chuỗi, phản ứng và chỉnh sửa tin nhắn để giao tiếp có cấu trúc.
Gọi thoại và video
Thực hiện cuộc gọi thoại và video VoIP trực tiếp trong các ứng dụng Matrix mà không cần dịch vụ bên ngoài.
Tích hợp SSO
Xác thực người dùng thông qua các nhà cung cấp OIDC, SAML và CAS cho tính năng đăng nhập một lần của doanh nghiệp.
Tại sao lại chạy Matrix Synapse trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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