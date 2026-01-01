ExpenseOwl là một ứng dụng theo dõi chi phí tự lưu trữ tối giản, lưu trữ tất cả dữ liệu trong các tệp JSON cục bộ mà không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài. Nó cung cấp một bảng điều khiển gọn gàng với biểu đồ tròn và tóm tắt dòng tiền, một bảng chi phí có thể sắp xếp để xem lại các mục nhập và một bảng cài đặt để quản lý danh mục, tiền tệ cũng như nhập/xuất dữ liệu.

Việc tự lưu trữ ExpenseOwl trên VPS của riêng bạn có nghĩa là hồ sơ tài chính cá nhân của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Thiết kế nhẹ triển khai trong vài giây mà không cần duy trì dịch vụ cơ sở dữ liệu, biến nó thành một trong những cách đơn giản nhất để kiểm soát hoàn toàn dữ liệu tài chính cá nhân của bạn.