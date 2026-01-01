Triển khai ExpenseOwl chỉ với một cú nhấp chuột.
Công cụ theo dõi chi phí tự lưu trữ gọn nhẹ với biểu đồ trên bảng điều khiển, tính năng quản lý danh mục và nhập/xuất CSV — không yêu cầu cơ sở dữ liệu.
Chọn gói VPS cho ExpenseOwl
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ExpenseOwl
ExpenseOwl là một ứng dụng theo dõi chi phí tự lưu trữ tối giản, lưu trữ tất cả dữ liệu trong các tệp JSON cục bộ mà không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài. Nó cung cấp một bảng điều khiển gọn gàng với biểu đồ tròn và tóm tắt dòng tiền, một bảng chi phí có thể sắp xếp để xem lại các mục nhập và một bảng cài đặt để quản lý danh mục, tiền tệ cũng như nhập/xuất dữ liệu.
Việc tự lưu trữ ExpenseOwl trên VPS của riêng bạn có nghĩa là hồ sơ tài chính cá nhân của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Thiết kế nhẹ triển khai trong vài giây mà không cần duy trì dịch vụ cơ sở dữ liệu, biến nó thành một trong những cách đơn giản nhất để kiểm soát hoàn toàn dữ liệu tài chính cá nhân của bạn.
Các tính năng chính của ExpenseOwl
Trang tổng quan chi tiêu
Biểu đồ tròn và tóm tắt dòng tiền cung cấp cái nhìn trực quan tức thì về các mô hình chi tiêu trên tất cả các danh mục được theo dõi.
Quản lý danh mục
Xác định và chỉnh sửa các danh mục chi phí tùy chỉnh trong bảng cài đặt để phù hợp với hệ thống ngân sách cá nhân hoặc gia đình của bạn.
Nhập và xuất CSV
Chuyển dữ liệu vào và ra khỏi ExpenseOwl bằng tệp CSV — hữu ích để nhập lịch sử từ các ứng dụng khác hoặc tạo bản sao lưu di động.
Không yêu cầu cơ sở dữ liệu
Tất cả dữ liệu chi phí được lưu trữ trong các tệp JSON cục bộ trên volume được đặt tên, vì vậy không có dịch vụ Postgres hoặc MySQL nào để cấu hình hoặc bảo trì.
PWA Hỗ trợ
Cài đặt ExpenseOwl dưới dạng Ứng dụng web lũy tiến (PWA) trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động để có trải nghiệm giống ứng dụng gốc trực tiếp từ trình duyệt.
Tại sao lại chạy ExpenseOwl trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.