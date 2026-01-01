Bigcapital là một nền tảng kế toán tài chính mã nguồn mở hiện đại, được thiết kế như một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho QuickBooks, Xero và Wave. Nó triển khai một sổ cái tổng hợp kép đầy đủ với hỗ trợ đa tiền tệ, hồ sơ khách hàng và nhà cung cấp, hóa đơn và các khoản phải trả, theo dõi hàng tồn kho, bút toán thủ công và báo cáo thông minh — báo cáo tài chính, dòng tiền, tuổi nợ phải thu và phải trả, và tóm tắt thuế — tất cả đều được tạo ra từ sổ cái cơ bản.

Việc tự lưu trữ Bigcapital trên VPS của bạn giúp giữ hóa đơn khách hàng, giao dịch ngân hàng và hồ sơ tài chính trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì giao cho một dịch vụ kế toán SaaS. Nền tảng này hỗ trợ nhiều công ty (người thuê) trên mỗi phiên bản với các cơ sở dữ liệu riêng biệt, tích hợp với Stripe và Plaid để thanh toán và nguồn cấp dữ liệu ngân hàng, đồng thời cung cấp một API toàn diện cho các tích hợp và báo cáo tùy chỉnh.