Giảm giá lên đến 69% cho Bigcapital

Triển khai Bigcapital với cài đặt một nhấp chuột.

Nền tảng kế toán tài chính tự lưu trữ với đa tiền tệ, báo cáo thông minh và sổ cái tổng hợp bút toán kép hoàn chỉnh.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
241.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Bigcapital với cài đặt một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Bigcapital

Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Bigcapital

Bigcapital là một nền tảng kế toán tài chính mã nguồn mở hiện đại, được thiết kế như một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho QuickBooks, Xero và Wave. Nó triển khai một sổ cái tổng hợp kép đầy đủ với hỗ trợ đa tiền tệ, hồ sơ khách hàng và nhà cung cấp, hóa đơn và các khoản phải trả, theo dõi hàng tồn kho, bút toán thủ công và báo cáo thông minh — báo cáo tài chính, dòng tiền, tuổi nợ phải thu và phải trả, và tóm tắt thuế — tất cả đều được tạo ra từ sổ cái cơ bản.

Việc tự lưu trữ Bigcapital trên VPS của bạn giúp giữ hóa đơn khách hàng, giao dịch ngân hàng và hồ sơ tài chính trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì giao cho một dịch vụ kế toán SaaS. Nền tảng này hỗ trợ nhiều công ty (người thuê) trên mỗi phiên bản với các cơ sở dữ liệu riêng biệt, tích hợp với Stripe và Plaid để thanh toán và nguồn cấp dữ liệu ngân hàng, đồng thời cung cấp một API toàn diện cho các tích hợp và báo cáo tùy chỉnh.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Bigcapital

Sổ cái kế toán kép

Hệ thống sổ cái kép hoàn chỉnh với hệ thống tài khoản, bút toán thủ công và lịch sử giao dịch dễ kiểm toán, phù hợp trực tiếp với các quy trình kế toán tiêu chuẩn.

Đa tiền tệ

Hỗ trợ đa tiền tệ tích hợp với các nguồn tỷ giá hối đoái có thể tùy chỉnh cho hóa đơn, chứng từ và báo cáo giữa các khách hàng và nhà cung cấp quốc tế.

Hóa đơn và phiếu thanh toán

Lập hóa đơn khách hàng có theo dõi thanh toán, hóa đơn nhà cung cấp có lên lịch thanh toán, các giao dịch định kỳ và tạo PDF thông qua tích hợp Gotenberg đi kèm.

Báo cáo thông minh

Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phân tích tuổi nợ phải thu/phải trả, báo cáo tổng hợp thuế bán hàng và các báo cáo tài chính có thể tùy chỉnh được tạo từ sổ cái theo thời gian thực.

Thiết kế đa người thuê

Mỗi công ty có cơ sở dữ liệu riêng biệt, do đó một phiên bản duy nhất có thể quản lý nhiều doanh nghiệp với sự tách biệt dữ liệu nghiêm ngặt.

Tại sao lại chạy Bigcapital trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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