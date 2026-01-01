Triển khai Bigcapital với cài đặt một nhấp chuột.
Nền tảng kế toán tài chính tự lưu trữ với đa tiền tệ, báo cáo thông minh và sổ cái tổng hợp bút toán kép hoàn chỉnh.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Bigcapital
Bigcapital là một nền tảng kế toán tài chính mã nguồn mở hiện đại, được thiết kế như một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho QuickBooks, Xero và Wave. Nó triển khai một sổ cái tổng hợp kép đầy đủ với hỗ trợ đa tiền tệ, hồ sơ khách hàng và nhà cung cấp, hóa đơn và các khoản phải trả, theo dõi hàng tồn kho, bút toán thủ công và báo cáo thông minh — báo cáo tài chính, dòng tiền, tuổi nợ phải thu và phải trả, và tóm tắt thuế — tất cả đều được tạo ra từ sổ cái cơ bản.
Việc tự lưu trữ Bigcapital trên VPS của bạn giúp giữ hóa đơn khách hàng, giao dịch ngân hàng và hồ sơ tài chính trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì giao cho một dịch vụ kế toán SaaS. Nền tảng này hỗ trợ nhiều công ty (người thuê) trên mỗi phiên bản với các cơ sở dữ liệu riêng biệt, tích hợp với Stripe và Plaid để thanh toán và nguồn cấp dữ liệu ngân hàng, đồng thời cung cấp một API toàn diện cho các tích hợp và báo cáo tùy chỉnh.
Các tính năng chính của Bigcapital
Sổ cái kế toán kép
Hệ thống sổ cái kép hoàn chỉnh với hệ thống tài khoản, bút toán thủ công và lịch sử giao dịch dễ kiểm toán, phù hợp trực tiếp với các quy trình kế toán tiêu chuẩn.
Đa tiền tệ
Hỗ trợ đa tiền tệ tích hợp với các nguồn tỷ giá hối đoái có thể tùy chỉnh cho hóa đơn, chứng từ và báo cáo giữa các khách hàng và nhà cung cấp quốc tế.
Hóa đơn và phiếu thanh toán
Lập hóa đơn khách hàng có theo dõi thanh toán, hóa đơn nhà cung cấp có lên lịch thanh toán, các giao dịch định kỳ và tạo PDF thông qua tích hợp Gotenberg đi kèm.
Báo cáo thông minh
Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phân tích tuổi nợ phải thu/phải trả, báo cáo tổng hợp thuế bán hàng và các báo cáo tài chính có thể tùy chỉnh được tạo từ sổ cái theo thời gian thực.
Thiết kế đa người thuê
Mỗi công ty có cơ sở dữ liệu riêng biệt, do đó một phiên bản duy nhất có thể quản lý nhiều doanh nghiệp với sự tách biệt dữ liệu nghiêm ngặt.
Tại sao lại chạy Bigcapital trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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