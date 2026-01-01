Actual Budget là một ứng dụng tài chính cá nhân nhanh chóng, ưu tiên cục bộ được xây dựng dựa trên phương pháp ngân sách phong bì—mỗi đô la bạn kiếm được sẽ được phân bổ vào một danh mục cụ thể trước khi bạn chi tiêu. Ban đầu là một sản phẩm thương mại, nó đã được nhà sáng tạo mở mã nguồn và hiện được duy trì bởi một cộng đồng tích cực, biến nó thành một trong những lựa chọn thay thế miễn phí hiệu quả nhất cho YNAB.

Vì Actual Budget sử dụng kiến trúc ưu tiên cục bộ, dữ liệu tài chính của bạn nằm trên cơ sở hạ tầng do bạn kiểm soát thay vì đám mây của bên thứ ba. Đồng bộ hóa đa thiết bị vẫn hoạt động thông qua máy chủ tự host của bạn, và mã hóa đầu cuối tùy chọn bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải. Kết nối ngân hàng qua SimpleFIN (Mỹ/Canada) và GoCardless (EU/Anh) tự động nhập giao dịch, trong khi hỗ trợ nhập dữ liệu cho YNAB giúp việc di chuyển trở nên đơn giản.