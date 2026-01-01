Triển khai Actual Budget với cài đặt một nhấp.
Ứng dụng tài chính cá nhân chú trọng quyền riêng tư, sử dụng ngân sách phong bì để mỗi đô la có một mục đích.
Chọn gói VPS cho Actual Budget
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Actual Budget
Actual Budget là một ứng dụng tài chính cá nhân nhanh chóng, ưu tiên cục bộ được xây dựng dựa trên phương pháp ngân sách phong bì—mỗi đô la bạn kiếm được sẽ được phân bổ vào một danh mục cụ thể trước khi bạn chi tiêu. Ban đầu là một sản phẩm thương mại, nó đã được nhà sáng tạo mở mã nguồn và hiện được duy trì bởi một cộng đồng tích cực, biến nó thành một trong những lựa chọn thay thế miễn phí hiệu quả nhất cho YNAB.
Vì Actual Budget sử dụng kiến trúc ưu tiên cục bộ, dữ liệu tài chính của bạn nằm trên cơ sở hạ tầng do bạn kiểm soát thay vì đám mây của bên thứ ba. Đồng bộ hóa đa thiết bị vẫn hoạt động thông qua máy chủ tự host của bạn, và mã hóa đầu cuối tùy chọn bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải. Kết nối ngân hàng qua SimpleFIN (Mỹ/Canada) và GoCardless (EU/Anh) tự động nhập giao dịch, trong khi hỗ trợ nhập dữ liệu cho YNAB giúp việc di chuyển trở nên đơn giản.
Các tính năng chính của Actual Budget
Ngân sách phong bì
Phân bổ từng đô la vào một danh mục cụ thể trước khi chi tiêu, mang lại cho bạn một kế hoạch rõ ràng dựa trên thu nhập thực tế thay vì ước tính sơ bộ.
Quyền sở hữu dữ liệu ưu tiên cục bộ
Dữ liệu tài chính của bạn được lưu trữ trên máy chủ của riêng bạn, chứ không phải trên đám mây thương mại, giúp bảo vệ thông tin tài khoản nhạy cảm khỏi các vi phạm của bên thứ ba hoặc thay đổi chính sách của nhà cung cấp.
Đồng bộ đa thiết bị
Đồng bộ ngân sách trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính thông qua máy chủ tự host của bạn để mọi thành viên trong gia đình đều thấy các số liệu cập nhật giống nhau.
Tích hợp tài khoản ngân hàng
Kết nối với các tài khoản ngân hàng thực thông qua SimpleFIN (Mỹ/Canada) hoặc GoCardless (EU/Anh) để tự động nhập giao dịch, giảm thiểu việc nhập dữ liệu thủ công.
Báo cáo tài chính chi tiết
Các báo cáo tích hợp sẵn về giá trị tài sản ròng, dòng tiền và xu hướng chi tiêu giúp bạn có cái nhìn rõ ràng để đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt mà không cần một bảng tính riêng biệt.
Tại sao lại chạy Actual Budget trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.