Giảm giá lên đến 69% cho Actual Budget

Triển khai Actual Budget với cài đặt một nhấp.

Ứng dụng tài chính cá nhân chú trọng quyền riêng tư, sử dụng ngân sách phong bì để mỗi đô la có một mục đích.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Actual Budget với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Actual Budget

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Actual Budget

Actual Budget là một ứng dụng tài chính cá nhân nhanh chóng, ưu tiên cục bộ được xây dựng dựa trên phương pháp ngân sách phong bì—mỗi đô la bạn kiếm được sẽ được phân bổ vào một danh mục cụ thể trước khi bạn chi tiêu. Ban đầu là một sản phẩm thương mại, nó đã được nhà sáng tạo mở mã nguồn và hiện được duy trì bởi một cộng đồng tích cực, biến nó thành một trong những lựa chọn thay thế miễn phí hiệu quả nhất cho YNAB.

Vì Actual Budget sử dụng kiến trúc ưu tiên cục bộ, dữ liệu tài chính của bạn nằm trên cơ sở hạ tầng do bạn kiểm soát thay vì đám mây của bên thứ ba. Đồng bộ hóa đa thiết bị vẫn hoạt động thông qua máy chủ tự host của bạn, và mã hóa đầu cuối tùy chọn bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải. Kết nối ngân hàng qua SimpleFIN (Mỹ/Canada) và GoCardless (EU/Anh) tự động nhập giao dịch, trong khi hỗ trợ nhập dữ liệu cho YNAB giúp việc di chuyển trở nên đơn giản.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Actual Budget

Ngân sách phong bì

Phân bổ từng đô la vào một danh mục cụ thể trước khi chi tiêu, mang lại cho bạn một kế hoạch rõ ràng dựa trên thu nhập thực tế thay vì ước tính sơ bộ.

Quyền sở hữu dữ liệu ưu tiên cục bộ

Dữ liệu tài chính của bạn được lưu trữ trên máy chủ của riêng bạn, chứ không phải trên đám mây thương mại, giúp bảo vệ thông tin tài khoản nhạy cảm khỏi các vi phạm của bên thứ ba hoặc thay đổi chính sách của nhà cung cấp.

Đồng bộ đa thiết bị

Đồng bộ ngân sách trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính thông qua máy chủ tự host của bạn để mọi thành viên trong gia đình đều thấy các số liệu cập nhật giống nhau.

Tích hợp tài khoản ngân hàng

Kết nối với các tài khoản ngân hàng thực thông qua SimpleFIN (Mỹ/Canada) hoặc GoCardless (EU/Anh) để tự động nhập giao dịch, giảm thiểu việc nhập dữ liệu thủ công.

Báo cáo tài chính chi tiết

Các báo cáo tích hợp sẵn về giá trị tài sản ròng, dòng tiền và xu hướng chi tiêu giúp bạn có cái nhìn rõ ràng để đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt mà không cần một bảng tính riêng biệt.

Tại sao lại chạy Actual Budget trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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