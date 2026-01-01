Budge là một ứng dụng lập ngân sách tài chính cá nhân giúp các cá nhân và gia đình theo dõi chi phí, giám sát các mẫu chi tiêu và hướng tới các mục tiêu tài chính thông qua một giao diện web dễ sử dụng. Nó hỗ trợ nhiều loại tài khoản, các danh mục chi tiêu tùy chỉnh và quản lý giao dịch định kỳ, mang lại cho người dùng một cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của họ mà không cần dựa vào các dịch vụ tài chính dựa trên đám mây.

Tự host Budge trên VPS của riêng bạn đảm bảo rằng chi tiết ngân hàng, lịch sử chi tiêu và mục tiêu tài chính hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn — không bao giờ được chia sẻ với các nền tảng bên thứ ba hoặc được sử dụng để lập hồ sơ quảng cáo. Bộ nhớ bền vững lưu giữ lịch sử tài chính trong nhiều năm, có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào thông qua giao diện trình duyệt đáp ứng.