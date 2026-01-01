Triển khai Budge với 1 nhấp.
Ứng dụng tài chính cá nhân tự lưu trữ để theo dõi chi tiêu riêng tư, lập ngân sách và quản lý mục tiêu tài chính.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Budge
Budge là một ứng dụng lập ngân sách tài chính cá nhân giúp các cá nhân và gia đình theo dõi chi phí, giám sát các mẫu chi tiêu và hướng tới các mục tiêu tài chính thông qua một giao diện web dễ sử dụng. Nó hỗ trợ nhiều loại tài khoản, các danh mục chi tiêu tùy chỉnh và quản lý giao dịch định kỳ, mang lại cho người dùng một cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của họ mà không cần dựa vào các dịch vụ tài chính dựa trên đám mây.
Tự host Budge trên VPS của riêng bạn đảm bảo rằng chi tiết ngân hàng, lịch sử chi tiêu và mục tiêu tài chính hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn — không bao giờ được chia sẻ với các nền tảng bên thứ ba hoặc được sử dụng để lập hồ sơ quảng cáo. Bộ nhớ bền vững lưu giữ lịch sử tài chính trong nhiều năm, có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào thông qua giao diện trình duyệt đáp ứng.
Các tính năng chính của Budge
Theo dõi chi phí
Ghi lại và phân loại giao dịch trên nhiều loại tài khoản — tài khoản vãng lai, tiết kiệm, thẻ tín dụng và tiền mặt — để duy trì hồ sơ tài chính chính xác.
Giám sát ngân sách
Đặt giới hạn chi tiêu cho từng danh mục và theo dõi tiến độ theo thời gian thực để bạn biết ngay lập tức khi ngân sách có nguy cơ bị vượt quá.
Báo cáo chi tiêu trực quan
Biểu đồ và bảng điều khiển hiển thị nhanh chóng các mẫu chi tiêu và hiệu suất ngân sách, giúp dễ dàng xác định tiền đang đi đâu mỗi tháng.
Theo dõi mục tiêu
Xác định mục tiêu tiết kiệm hoặc giảm nợ và theo dõi tiến độ theo thời gian, biến các mục tiêu tài chính trừu tượng thành các cột mốc có thể đo lường được.
Thiết kế cho quyền riêng tư
Tất cả dữ liệu tài chính được lưu trữ cục bộ trên VPS của bạn, không chia sẻ ra bên ngoài, giúp giữ thông tin nhạy cảm tránh xa các mạng lưới quảng cáo và nhà môi giới dữ liệu.
Tại sao lại chạy Budge trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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