Letta là một framework mã nguồn mở để tạo ra các đặc vụ AI có bộ nhớ dài hạn, cho phép chúng học hỏi từ các cuộc trò chuyện và cải thiện theo thời gian. Không giống như các chatbot không trạng thái, các đặc vụ Letta duy trì các khối bộ nhớ tồn tại giữa các phiên, ghi nhớ tùy chọn của người dùng và điều chỉnh hành vi của chúng dựa trên kinh nghiệm tích lũy.

Tự host Letta trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu và bộ nhớ của đặc vụ, loại bỏ chi phí API theo yêu cầu cho việc quản lý bộ nhớ, và cho phép bạn tích hợp bất kỳ nhà cung cấp LLM nào — từ OpenAI và Anthropic đến các mô hình Ollama được host cục bộ — mà không bị khóa nhà cung cấp.