Triển khai Letta chỉ với một cú nhấp chuột.
Framework mã nguồn mở để xây dựng các tác nhân AI có trạng thái với bộ nhớ bền vững, học hỏi và cải thiện theo thời gian.
Chọn gói VPS cho Letta
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Letta
Letta là một framework mã nguồn mở để tạo ra các đặc vụ AI có bộ nhớ dài hạn, cho phép chúng học hỏi từ các cuộc trò chuyện và cải thiện theo thời gian. Không giống như các chatbot không trạng thái, các đặc vụ Letta duy trì các khối bộ nhớ tồn tại giữa các phiên, ghi nhớ tùy chọn của người dùng và điều chỉnh hành vi của chúng dựa trên kinh nghiệm tích lũy.
Tự host Letta trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu và bộ nhớ của đặc vụ, loại bỏ chi phí API theo yêu cầu cho việc quản lý bộ nhớ, và cho phép bạn tích hợp bất kỳ nhà cung cấp LLM nào — từ OpenAI và Anthropic đến các mô hình Ollama được host cục bộ — mà không bị khóa nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Letta
Bộ nhớ tác nhân bền vững
Các tác nhân duy trì ngữ cảnh giữa các phiên bằng cách sử dụng các khối bộ nhớ có cấu trúc, nhờ đó chúng không bao giờ quên các cuộc trò chuyện trước đây hoặc tùy chọn của người dùng.
Hỗ trợ LLM đa nhà cung cấp
Kết nối với OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama và nhiều hơn nữa — hoán đổi các mô hình mà không cần thay đổi logic tác nhân của bạn.
REST API và SDK
API REST đầy đủ với các SDK Python và TypeScript để tích hợp các tác nhân có trạng thái vào bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình làm việc nào.
Điều phối đa tác nhân
Xây dựng các quy trình phức tạp với giao tiếp giữa các tác nhân, bộ nhớ chia sẻ và thực thi tác vụ phối hợp.
Thực thi công cụ
Các tác nhân có thể gọi các công cụ tùy chỉnh và thực thi mã trong các môi trường hộp cát để tác động đến thế giới thực.
Bộ nhớ tự chỉnh sửa
Các tác nhân cập nhật các khối bộ nhớ của mình theo thời gian thực, cho phép tự cải thiện liên tục và hành vi thích ứng.
Tại sao lại chạy Letta trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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