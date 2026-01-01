SeaweedFS là một hệ thống tệp phân tán mã nguồn mở với hơn 24.000 lượt gắn sao trên GitHub, được tối ưu hóa để lưu trữ và truy xuất hiệu quả số lượng lớn tệp. Với một API tương thích S3 được tích hợp sẵn, nó đóng vai trò là một giải pháp thay thế trực tiếp cho Amazon S3 trong các môi trường tự lưu trữ — bất kỳ công cụ hoặc SDK nào được xây dựng cho S3 đều hoạt động với SeaweedFS mà không cần thay đổi mã.

Tự lưu trữ bộ nhớ đối tượng trên VPS của bạn loại bỏ chi phí theo yêu cầu và theo GB của các nhà cung cấp đám mây trong khi vẫn giữ dữ liệu dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. SeaweedFS xử lý mọi thứ từ hình ảnh nhỏ do người dùng tải lên đến các tệp video lớn và kho lưu trữ sao lưu, với tính năng sao chép và mã hóa xóa có sẵn để bảo vệ dữ liệu.