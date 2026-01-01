Triển khai SeaweedFS với một nhấp để cài đặt.
Hệ thống tệp phân tán hiệu suất cao với khả năng tương thích API S3 để lưu trữ và phân phát hàng tỷ tệp ở quy mô lớn.
Chọn gói VPS cho SeaweedFS
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SeaweedFS
SeaweedFS là một hệ thống tệp phân tán mã nguồn mở với hơn 24.000 lượt gắn sao trên GitHub, được tối ưu hóa để lưu trữ và truy xuất hiệu quả số lượng lớn tệp. Với một API tương thích S3 được tích hợp sẵn, nó đóng vai trò là một giải pháp thay thế trực tiếp cho Amazon S3 trong các môi trường tự lưu trữ — bất kỳ công cụ hoặc SDK nào được xây dựng cho S3 đều hoạt động với SeaweedFS mà không cần thay đổi mã.
Tự lưu trữ bộ nhớ đối tượng trên VPS của bạn loại bỏ chi phí theo yêu cầu và theo GB của các nhà cung cấp đám mây trong khi vẫn giữ dữ liệu dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. SeaweedFS xử lý mọi thứ từ hình ảnh nhỏ do người dùng tải lên đến các tệp video lớn và kho lưu trữ sao lưu, với tính năng sao chép và mã hóa xóa có sẵn để bảo vệ dữ liệu.
Các tính năng chính của SeaweedFS
S3 API Tương thích
Bất kỳ ứng dụng hoặc công cụ nào được xây dựng cho Amazon S3 đều kết nối với SeaweedFS mà không cần sửa đổi, cho phép tích hợp ngay lập tức với các quy trình làm việc hiện có.
Xử lý tệp nhỏ hiệu quả
Công cụ lưu trữ được tối ưu hóa xử lý hiệu quả hàng tỷ tệp nhỏ — một điểm yếu phổ biến của các hệ thống tệp truyền thống và các hệ thống lưu trữ backend đa năng.
Sao chép dữ liệu
Sao chép tự động trên các máy chủ lưu trữ cung cấp khả năng dự phòng để dữ liệu luôn khả dụng ngay cả khi các nút lưu trữ riêng lẻ bị lỗi.
Erasure Coding
Giảm chi phí lưu trữ so với sao chép toàn bộ trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn dữ liệu cho các tầng lưu trữ nóng và lạnh.
Hỗ trợ gắn kết FUSE
Gắn SeaweedFS như một hệ thống tệp tin gốc trên các máy chủ Linux, cho phép các ứng dụng mong đợi quyền truy cập tệp tin POSIX tiêu chuẩn đọc và ghi trực tiếp.
Tại sao lại chạy SeaweedFS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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