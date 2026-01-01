Giảm giá lên đến 69% cho SeaweedFS

Triển khai SeaweedFS với một nhấp để cài đặt.

Hệ thống tệp phân tán hiệu suất cao với khả năng tương thích API S3 để lưu trữ và phân phát hàng tỷ tệp ở quy mô lớn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai SeaweedFS với một nhấp để cài đặt.

Chọn gói VPS cho SeaweedFS

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với SeaweedFS

SeaweedFS là một hệ thống tệp phân tán mã nguồn mở với hơn 24.000 lượt gắn sao trên GitHub, được tối ưu hóa để lưu trữ và truy xuất hiệu quả số lượng lớn tệp. Với một API tương thích S3 được tích hợp sẵn, nó đóng vai trò là một giải pháp thay thế trực tiếp cho Amazon S3 trong các môi trường tự lưu trữ — bất kỳ công cụ hoặc SDK nào được xây dựng cho S3 đều hoạt động với SeaweedFS mà không cần thay đổi mã.

Tự lưu trữ bộ nhớ đối tượng trên VPS của bạn loại bỏ chi phí theo yêu cầu và theo GB của các nhà cung cấp đám mây trong khi vẫn giữ dữ liệu dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. SeaweedFS xử lý mọi thứ từ hình ảnh nhỏ do người dùng tải lên đến các tệp video lớn và kho lưu trữ sao lưu, với tính năng sao chép và mã hóa xóa có sẵn để bảo vệ dữ liệu.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của SeaweedFS

S3 API Tương thích

Bất kỳ ứng dụng hoặc công cụ nào được xây dựng cho Amazon S3 đều kết nối với SeaweedFS mà không cần sửa đổi, cho phép tích hợp ngay lập tức với các quy trình làm việc hiện có.

Xử lý tệp nhỏ hiệu quả

Công cụ lưu trữ được tối ưu hóa xử lý hiệu quả hàng tỷ tệp nhỏ — một điểm yếu phổ biến của các hệ thống tệp truyền thống và các hệ thống lưu trữ backend đa năng.

Sao chép dữ liệu

Sao chép tự động trên các máy chủ lưu trữ cung cấp khả năng dự phòng để dữ liệu luôn khả dụng ngay cả khi các nút lưu trữ riêng lẻ bị lỗi.

Erasure Coding

Giảm chi phí lưu trữ so với sao chép toàn bộ trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn dữ liệu cho các tầng lưu trữ nóng và lạnh.

Hỗ trợ gắn kết FUSE

Gắn SeaweedFS như một hệ thống tệp tin gốc trên các máy chủ Linux, cho phép các ứng dụng mong đợi quyền truy cập tệp tin POSIX tiêu chuẩn đọc và ghi trực tiếp.

Tại sao lại chạy SeaweedFS trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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